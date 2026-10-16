Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch Công viên Thủ Lệ, đề xuất mở 70% diện tích

Mở rộng không gian xanh, kết nối cảnh quan đô thị

UBND phường Giảng Võ, Hà Nội, đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500. Việc lấy ý kiến được triển khai từ ngày 8/10/2026, với thời gian niêm yết dự kiến từ 20 đến 30 ngày. Người dân có thể gửi ý kiến đến cơ quan chức năng trước ngày 8/11/2026.

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan quảng trường. Ảnh: UBND phường Giảng Võ

Theo định hướng của đồ án, Công viên Thủ Lệ được nghiên cứu phát triển thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp không gian xanh, cảnh quan, văn hóa và hoạt động bảo tồn động, thực vật. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 18,9 ha, nằm tại vị trí tiếp giáp các tuyến phố Kim Mã, Cầu Giấy, Đào Tấn, Nguyễn Văn Ngọc và khu vực sông Tô Lịch. Đây là khu vực có vai trò đáng chú ý trong mạng lưới không gian xanh và cảnh quan đô thị phía Tây nội thành.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án tổ chức công viên theo mô hình “vừa mở vừa đóng”. Theo đó, khoảng 70% diện tích được đề xuất dành cho không gian công cộng, còn khoảng 30% dành cho khu vực nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật có kiểm soát. Phương án hướng tới tăng khả năng tiếp cận không gian xanh của người dân, đồng thời duy trì khu chức năng chuyên biệt phục vụ hoạt động chăm sóc động vật.

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan quảng trường. Ảnh: UBND phường Giảng Võ

Tuy nhiên, đây là nội dung của đồ án đang được lấy ý kiến, không đồng nghĩa toàn bộ phương án đã được phê duyệt hoặc có thể triển khai ngay. Việc tổ chức lối vào, quản lý hoạt động, bảo đảm an toàn và duy trì nguồn lực vận hành cần được làm rõ trong các bước tiếp theo.

Bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng môi trường

Bên cạnh việc mở rộng không gian công cộng, đồ án đặt ra yêu cầu kết nối cảnh quan công viên với Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Theo thông tin về phương án quy hoạch, đơn vị lập đồ án đã nghiên cứu hai cách tổ chức không gian, lấy hồ Thủ Lệ hoặc đền Voi Phục làm trung tâm. Phương án được đề xuất lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu là lấy đền Voi Phục làm trung tâm, tổ chức các trục cảnh quan kết nối di tích với khu vực quảng trường ga S8 và sông Tô Lịch.

Phối cảnh minh họa không gian cảnh quan quảng trường. Ảnh: UBND phường Giảng Võ

Việc kết nối này có ý nghĩa đối với tổ chức không gian đô thị, song cần được tính toán đồng bộ với yêu cầu bảo vệ cảnh quan di tích, kiểm soát tiếng ồn và hạn chế tác động của hoạt động thương mại, vui chơi đến không gian văn hóa.

Đối với môi trường, việc cải thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải và quản lý chất lượng nước hồ là những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện quy hoạch. Nếu được nghiên cứu và thực hiện đồng bộ, các giải pháp này có thể góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và tạo môi trường sinh hoạt tốt hơn cho cộng đồng.

Công viên Thủ Lệ.

Một nội dung khác cần được chú trọng là điều kiện nuôi dưỡng động vật. Việc tổ chức lại không gian không chỉ nhằm cải thiện trải nghiệm tham quan mà còn phải bảo đảm diện tích sinh sống phù hợp, điều kiện chăm sóc, vệ sinh, an toàn và nhu cầu vận động của từng loài. Các giải pháp thay đổi chuồng nuôi, hàng rào và không gian trưng bày cần được đánh giá trên cơ sở chuyên môn, tránh để yêu cầu thu hút khách tham quan lấn át mục tiêu bảo tồn và phúc lợi động vật.

Lấy ý kiến cộng đồng để hoàn thiện phương án quy hoạch

Quy hoạch Công viên Thủ Lệ không chỉ là câu chuyện cải tạo một địa điểm vui chơi quen thuộc, mà còn liên quan trực tiếp đến cách tổ chức không gian công cộng, bảo vệ môi trường và gìn giữ di sản trong đô thị. Vì vậy, chất lượng của đồ án cần được đánh giá trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích cộng đồng, yêu cầu bảo tồn, khả năng vận hành và tính khả thi về nguồn lực.

Công viên Thủ Lệ.

Trong quá trình lấy ý kiến, các nội dung về tỷ lệ không gian mở, phương án tổ chức khu nuôi động vật, kết nối giao thông, công trình ngầm và bảo vệ cảnh quan di tích cần được công khai rõ ràng để người dân có cơ sở tham gia góp ý.

Theo thông tin được công bố, UBND phường Giảng Võ tiếp nhận ý kiến về đồ án qua Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường tại trụ sở UBND phường, số 525 phố Kim Mã, Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận được thông báo là trước ngày 8/11/2026.

Công viên Thủ Lệ.

Việc tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của cộng đồng, cùng với quá trình thẩm định chuyên môn và tuân thủ các quy định pháp luật, sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện phương án quy hoạch. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo diện mạo mới cho Công viên Thủ Lệ, mà còn bảo đảm không gian xanh được sử dụng hiệu quả, di sản được tôn trọng và lợi ích chính đáng của người dân được đặt ở vị trí phù hợp trong quá trình phát triển đô thị.