Sáng 25/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương xác minh vụ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đánh nhau trên đường Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Pleiku.

Trước đó, tối 24/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh 1 nhóm nhiều thanh thiếu niên nam, nữ tụ tập trên đường Lê Lợi đánh nhau gây huyên náo.

Nắm được vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Pleiku, Công an phường Thống Nhất khẩn trương xác minh. Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 24/11, trên đường Lê Lợi, phường Pleiku.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên tập trung gây huyên náo tối 24/11. Ảnh Cắt từ Clip

Trong nhóm có 1 nam thanh niên mặc áo đen hùng hổ xông tới chửi bới và đánh 1 nam thanh niên khác. Dù được những người đi cùng và người dân can ngăn, nam thanh niên này vẫn tiếp tục xông tới dùng tay đánh vào vùng đầu 1 thanh niên khác.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên đã giải tán trên nhiều xe máy và xe máy điện. Một số đối tượng còn rú ga gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự.

Hiện lực lượng Công an đã xác minh làm rõ danh tính những đối tượng có liên quan xuất hiện trong clip và đang mời lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.