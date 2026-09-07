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Xã hội

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách chở 48 người trên xe thiết kế 22 chỗ

Xe khách được thiết kế chở 22 người nhưng chở tới 48 người, vượt 26 người. Lái xe và chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tổng cộng 66,5 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT vừa phát hiện, xử lý một xe khách thiết kế 22 chỗ nhưng chở đến 48 người.

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Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra xe khách chở quá số người quy định.

Khoảng 16h22 ngày 6/9, tại Km105+600 Quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ dừng kiểm tra xe khách biển số 50H-723.88 của nhà xe Vân Nam, thuộc HTX Vận tải ô tô Nghĩa Phát.

Phương tiện do Lò Hải Hoàn (SN 1991, trú xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe được thiết kế chở 22 người nhưng thời điểm kiểm tra đang chở 48 người, vượt 26 người. Ngoài ra, trên xe có hành khách không có tên trong danh sách theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với lái xe và chủ doanh nghiệp. Theo lực lượng chức năng, mức phạt đối với các vi phạm này của lái xe và chủ doanh nghiệp có thể lên tới 66,5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, linh hoạt thay đổi thời gian, địa bàn kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT yêu cầu các doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, đặt an toàn của hành khách và cộng đồng lên hàng đầu. Người dân cũng được đề nghị chủ động phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của phương tiện kinh doanh vận tải để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.

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