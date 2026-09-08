CSGT Hà Nội xử lý hơn 600 trường hợp dừng, đỗ sai quy định dịp cuối tuần

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 4/9 đến 6/9/2026, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 614 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Trong số này có 317 ô tô con, 135 xe khách, 106 xe tải và 33 xe máy. Việc tập trung xử lý các trường hợp dừng, đỗ sai quy định được xác định là một trong những giải pháp nhằm duy trì trật tự giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường chính và những khu vực thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định dịp cuối tuần qua.

Theo lực lượng CSGT, tình trạng phương tiện tùy tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, sát khu vực nút giao hoặc tại những vị trí không được phép không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể làm thu hẹp mặt đường dành cho các phương tiện lưu thông. Đặc biệt, khi xảy ra vào giờ cao điểm, hành vi này có thể tạo thành điểm nghẽn, khiến dòng phương tiện bị ùn ứ và làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đồng thời chỉ dừng, đỗ tại những vị trí được phép. Với các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, người dân cần hạn chế việc dừng xe tùy tiện để đón, trả khách, giao nhận hàng hóa hoặc thực hiện các công việc cá nhân gây cản trở giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đồng thời chỉ dừng, đỗ tại những vị trí được phép.

Thời gian tới, Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, đồng thời kết hợp với việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên địa bàn Thủ đô.