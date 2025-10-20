Hà Nội

Hà Nội ghi nhận thêm 354 ca sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận 354 ca mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, tăng 20 ca so với tuần trước. Nhiều ổ dịch đang hoạt động, gây lo ngại về dịch bệnh lan rộng.

Bình Nguyên

Ngày 20/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua (từ ngày 10-17/10), toàn thành phố ghi nhận 354 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 20 ca so với tuần trước đó.

Trong tuần ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết tại Hưng Đạo, Tây Mỗ, Kiều Phú (2); Bồ Đề, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hòa Phú, Hồng Hà, Hồng Sơn, Quảng Oai, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Từ Liêm, tăng 1 ổ dịch so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 174 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng tăng. Ảnh nguồn: cand.com.vn

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 131 ca mắc tay chân miệng tại 59 phường, xã; giảm 32 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.098 ca mắc; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 3 ổ dịch cộng đồng trong trường học tại Quảng Oai, Cổ Đô, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 70 ổ dịch, còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc sởi tại 5 phường, xã, số mắc giảm 2 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.416 ca mắc tại 125 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.235 ca mắc, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Các dịch bệnh khác như não mô cầu, ho gà, uốn ván, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.

Cán bộ nhân viên Trạm y tế xã Vân Đình, Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Trong tuần, CDC Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời. CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với trạm y tế thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.

Đồng thời, Hà Nội cũng triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 ca mắc và 17 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

