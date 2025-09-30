Hà Nội ghi nhận 321 ca mắc sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết vẫn là điểm nóng khi toàn thành phố ghi nhận 321 ca mắc tại 81 phường, xã, tăng 63 trường hợp so với tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19 đến 26/9, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Sốt xuất huyết vẫn là điểm nóng khi toàn thành phố ghi nhận 321 ca mắc tại 81 phường, xã, tăng 63 trường hợp so với tuần trước. Riêng một số khu vực có số ca mắc cao như Dân Hòa (20 ca), Xuân Phương (17 ca), Phú Xuyên (14 ca), Long Biên (13 ca), Bình Minh (10 ca).

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 2.205 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong. Số mắc giảm 37% so với cùng kỳ năm 2024, song vẫn còn 29 ổ dịch đang hoạt động trên tổng số 108 ổ dịch được phát hiện trong năm.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng. Ảnh SYT

Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận sự gia tăng nhẹ với 191 ca mắc tại 74 phường, xã, cao hơn 2 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số ca mắc đáng kể như Vật Lại (9 ca), Hà Đông (8 ca), Tiến Thắng (7 ca), Mê Linh, Đa Phúc, Đông Anh (6 ca).

Lũy tích từ đầu năm, thành phố đã có 4.539 ca mắc, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 63 ổ dịch được phát hiện, hiện còn 5 ổ dịch đang lưu hành.

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 7 ca sởi tại 6 phường, xã, giảm nhẹ so với tuần trước. Đáng chú ý, tính đến nay Hà Nội đã ghi nhận 4.392 ca sởi và 1 ca tử vong, con số tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (13 ca, không tử vong).

Ngoài ra, trong tuần thành phố còn ghi nhận 1 trường hợp uốn ván người lớn tại Phú Lương, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên 23 (không có tử vong); 2 ca Covid-19, giảm so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2024 (2.236 ca so với 1.206 ca). Các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản… không xuất hiện.

Riêng bệnh Covid-19, từ đầu năm đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận 2.236 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đề nghị các Trạm y tế phường, xã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là tại các khu vực có nhiều bệnh nhân; thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.