Hà Nội ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 195 trường hợp mắc chân tay miệng... tăng nhẹ so với tuần trước.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26/9 đến 3/10), Hà Nội ghi nhận 336 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã, tăng 15 ca so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.568 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm 33% (3.814 ca trong năm 2024).

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội ghi nhận 125 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó còn 30 ổ dịch đang hoạt động. Riêng trong tuần vừa qua xuất hiện 17 ổ dịch tại nhiều địa bàn như Sơn Tây, Thanh Oai, Xuân Phương, Bình Minh, Dân Hòa, Hà Đông, Hồng Hà, Láng, Phú Thượng, Tiến Thắng và Yên Nghĩa.

Ảnh minh hoạ/ nguồn mt.gov.vn

Ngoài ra, dịch tay chân miệng trên địa bàn thành phố cũng tăng nhẹ. Ghi nhận 195 trường hợp mắc tại 74 xã, phường, tăng 4 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số ca cao như Từ Liêm với 7 ca, Thường Tín, Cổ Đô, Phù Đổng mỗi nơi 6 ca. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 4.734 ca mắc tay chân miệng, không có tử vong, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (2.112 ca). Trong tuần không phát sinh ổ dịch mới, song cộng dồn từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 63 ổ dịch, trong đó còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh sởi, thành phố ghi nhận 4 trường hợp trong tuần qua, giảm 2 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm có 4.399 trường hợp mắc, trong đó có 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng mạnh (17 ca trong năm 2024). Ngoài ra, trong tuần, Hà Nội có thêm 2 ca mắc ho gà tại Sơn Tây và Tây Mỗ, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 30, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2024 (236 ca). Một trường hợp mắc não mô cầu được phát hiện tại xã Dương Hòa, là bé gái 11 tuổi chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng bệnh nhân hiện ổn định. Đây là ca bệnh não mô cầu thứ 2 từ đầu năm 2025, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động như: Nội Bài, Long Biên, Dân Hòa, Phú Xuyên, Phú Cát, Vĩnh Hưng và Hát Môn trong tuần tới. Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kết hợp phòng chống bệnh Chikungunya với sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi...

Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi bị sốt xuất huyết nếu dùng thuốc hạ nhiệt phải hết sức thận trọng, chỉ nên dùng loại paracetamol đơn chất (không có kết hợp các loại khác), không dùng aspirin, efferalgan,... tốt nhất là chườm mát ở trán, nách, bẹn để hạ nhiệt. Nếu dùng thuốc paracetamol đơn chất cũng phải theo dõi thật tốt, bởi vì, sau vài ngày sốt cao, thân nhiệt có thể bắt đầu giảm, nếu vẫn dùng thuốc hạ nhiệt sẽ nguy hiểm cho người bệnh.

