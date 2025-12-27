Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi lô sản phẩm Gel tắm và vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g do công thức không đúng hồ sơ.

Bình Nguyên

Ngày 26/12/2025. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 6995/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm đối với Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g, trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố 162/22/CBMP-BD, số lô 010325, NSX 03/03/2025, HSD 03/03/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma (Địa chỉ: tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117 - 119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh, nay là tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, số 117 - 119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Công ty TNHH Bio International (Địa chỉ: 70 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay là 70 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) sản xuất.

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

1-side-252-2024.jpg
Công văn số 6995/QLD-MP ngày 26/12/2025 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh lấy mẫu tại địa điểm kinh doanh ở TP HCM để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa 2 - Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

gel-tam-va-ve-sinh-phu-nu-herbal-nano-chai-105ml-5-2091.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/01/2026.

Rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano để thu hồi đối với lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 07/01/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất Thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g không đáp ứng quy định. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162/22/CBMP-BD theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Kiểm tra Công ty Cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/02/2026.

