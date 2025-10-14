Hà Nội ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận hơn 330 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng lên con số hơn 300 ca/tuần; riêng tuần qua (từ ngày 3-10/10), toàn thành phố ghi nhận 334 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã. Một số khu vực có số mắc cao như: Dân Hòa (21 ca), Thường Tín (18 ca), Đại Thanh (14 ca), Xuân Phương (10 ca)…

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết tại các khu vực: Đại Thanh, Cửa Nam, Đại Mỗ, Liên Minh, Ba Đình, Dân Hòa, Lĩnh Nam, Nội Bài… Hiện còn 32 ổ dịch đang hoạt động.

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.901 ca mắc, 0 ca tử vong, bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Cán bộ nhân viên Trạm y tế xã Vân Đình, Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Theo đại diện CDC Hà Nội, Hà Nội vẫn ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Kết quả giám sát các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết; Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu giám sát vệ sinh môi trường phòng chống dịch…

Đặc biệt Hà Nội cũng đang tăng cường giám sát các phường, xã có điểm ngập úng như: Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Tiến Thắng, Thư Lâm, phường Thanh Xuân, phường Dương Nội… để phòng dịch phát sinh. Đồng thời, giám sát công tác tổ chức, chỉ đạo về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, ngập lụt; các hoạt động triển khai trong và sau khi ngập lụt tại đơn vị; giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các phường, xã có điểm ngập úng, nguy cơ ngập, lụt, khu công cộng và hộ gia đình trên địa bàn để phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đặc biệt, công tác giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao được triển khai thường xuyên, để triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời. Các trạm Y tế phường, xã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Nhân viên y tế tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Bộ Y tế cảnh báo thời điểm mưa bão, lũ lụt hiện nay tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển, dễ gây ra các bệnh như tiêu chảy cấp, bệnh hô hấp, ngoài da, bệnh về mắt và sốt xuất huyết.

Người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt bọ gậy, dọn vệ sinh môi trường, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ màn và dùng thuốc xua muỗi.

Người mắc bệnh mạn tính, béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng.

Nếu sốt cao, đau đầu, buồn nôn, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay lập tức.

Tuyệt đối không tự ý điều trị. Các trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng phải uống đủ nước, dùng Paracetamol hạ sốt và nghỉ ngơi; tuyệt đối không tự truyền dịch, không dùng kháng sinh hoặc Corticoid.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị lực lượng cơ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, giám sát dịch tễ và xử lý môi trường trong thời gian tới.