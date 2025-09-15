Hà Nội ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin, tuần qua (từ 5-12/9), có 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 29 ca so với tuần trước.

Ngày 14/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 5/9 đến ngày 12/9), toàn thành phố ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 80 phường, xã, tăng 29 trường hợp so với tuần trước.

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết; số mắc giảm 45% so với cùng kỳ năm 2024 (2.966 ca). Bệnh nhân ghi nhận tại 124 phường, xã.

Bệnh sốt xuất huyết do bị muỗi vằn đốt là đường lây phổ biến nhất. Ảnh minh họa/Internet

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại Thường Tín (3 ổ), Hát Môn, Hoài Đức, Bình Minh, Hà Đông, Khương Đình, Kiều Phú, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Hồng Vân, Ngọc Hà, Tây Mỗ. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 72 ổ dịch, hiện còn 22 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 146 trường hợp mắc tay chân miệng tại 66 phường, xã (trong đó Hà Đông (8 ca), Vật Lại (8 ca), Cổ Đô (7 ca), Đại Mỗ (6 ca…); tăng 26 trường hợp so với tuần trước (120 ca). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.157 trường hợp; Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.961 ca), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã.

Trong tuần thành phố ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng cộng đồng tại Cổ Đô, Ô Diên. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 58 ổ dịch, 2 ổ dịch đang hoạt động.

Phun thuốc diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa - Ảnh: QĐND)

Hà Nội ghi nhận 13 trường hợp mắc sởi tại 12 phường, xã; số mắc tăng 10 trường hợp so với tuần trước (3 ca). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.367 trường hợp tại 125 phường, xã; 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (4 ca).

Hà Nội cũng ghi nhận 6 trường hợp mắc Covid-19 trong tuần qua, tăng 3 trường hợp so với tuần trước (3 ca). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.222 trường hợp, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.205).

Trước tình hình bệnh dịch vẫn có diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại một số địa bàn.

CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, do thời tiết diễn biến phức tạp và chu kỳ của dịch hàng năm, sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng. Hiện nay, trên địa bàn phát hiện một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp. Kết quả giám sát các ổ dịch, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao.

Trung tâm sẽ triển khai phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống sốt xuất huyết, thông qua chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ.