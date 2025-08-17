Hà Nội

Sống Khỏe

Hà Nội đình chỉ lưu hành, thu hồi 7 mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi 7 loại mỹ phẩm vi phạm về nguồn gốc, công thức không đúng như hồ sơ công bố, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, các mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... , Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản số 4219/SYT-NVD ngày 14/8/2025, đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 7 loại sản phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm lpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), NSX 10/5/2023, HSD 10/5/2026, không có số lô sản xuất. Trên nhãn ghi xuất xứ Thái Lan, không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g), số lô DW010525, NSX 09/05/2025, HSD 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Trên nhãn ghi thông tin Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (địa chỉ: 568 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM), không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

5 sản phẩm còn lại, gồm Slightly Dark Beauty Essence, Eijun Beauty Essence, lement Repair Essence, Licorice Extract Solution, Beauty Skin Repair Mask do Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ trên hồ sơ công bố: Số 144 Ngõ Quỳnh, đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Địa chỉ kinh doanh hiện nay: Tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Sở Y tế Hà Nội thông báo 7 loại sản phẩm vi phạm/Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có).

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

#đình chỉ lưu hành mỹ phẩm Hà Nội #thu hồi mỹ phẩm vi phạm #mỹ phẩm không rõ nguồn gốc #kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu #an toàn mỹ phẩm Hà Nội #công thức mỹ phẩm không đúng

