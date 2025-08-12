Thu hồi, tiêu huỷ 5 mỹ phẩm chăm sóc da nhập khẩu của Công ty BSSC

5 sản phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC phân phối có công thức không đúng như hồ sơ công bố vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 2308/ QLD-MP ngày 11/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp tại số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội; mã số doanh nghiệp 0313571604.

Cụ thể, 5 sản phẩm bị thu hồi gồm: Slightly Dark Beauty Essence (số tiếp nhận Phiếu công bố 118458/20/CBMP-QLD ); Eijun Beauty Essence (số tiếp nhận Phiếu công bố 118461/20/CBMP-QLD ); Element Repair Essence (số tiếp nhận Phiếu công bố 118463/20/CBMP-QLD ); Licorice Extract Solution (số tiếp nhận Phiếu công bố 118469/20/CBMP-QLD ); Beauty Skin Repair Mask (số tiếp nhận Phiếu công bố 118470/20/CBMP- QLD ).

5 mỹ phẩm trên đều do HongKong Honest Group Limited (địa chỉ Room 1205, dah sang bank tower, 130-132 des voeux road central, HongKong, China) sản xuất và được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố ngày 11/2/2020.

Lý do thu hồi, do các sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi 5 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/8/2025.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC trong việc thực hiện thu hồi 5 sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/9/2025.