Hà Nội di dời hàng chục nghìn dân xã Trung Giã, Đa Phúc

Sáng 10/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết, tình hình ngập úng và sạt lở đê trên địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Theo báo cáo nhanh, tại xã Đa Phúc, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn khiến 978 ha lúa bị ngập úng. Một số hạng mục công trình thủy lợi bị sạt trượt, nghiêng đổ. Các tuyến đường giao thông nội xã cũng xuất hiện 6 điểm ngập cục bộ, gây cản trở di chuyển của người dân và lực lượng chức năng.

Nhiều tuyến đê, kênh tiêu và cống thủy lợi bị sạt trượt, sụt lở. Đặc biệt, đê Tả Cà Lồ xuất hiện 3 điểm sạt trượt lớn tại các vị trí K17+700, K8+270 và K24+300, trong đó điểm K24+300 nằm sát khu vực từng xảy ra sự cố năm 2024.

Tổng cộng 1.511 hộ dân ngoài đê chính bị ngập, 6.509 người đã phải di dời và sơ tán tới nơi an toàn như nhà văn hóa, trường học và trạm y tế.

Hàng nghìn hộ dân xã Trung Giã ( TP Hà Nội) bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Sông Bùi).

Tại xã Trung Giã cũng ghi nhận sự cố sói, vỡ, sạt lở nước xuyên qua đường sắt Hà Thái (đoạn qua thôn Thống Nhất, Trung Kiên và Đo) dài 20m.

Đê Đô Tân (cấp IV) bị tràn dài 7km, đê Vòng Ấm (cấp IV) tràn 1km, nước cao khoảng 1m. Đê cấp III phải đắp con trạch dài 400m để tôn cao. Toàn xã có 4.041 hộ với 16.417 nhân khẩu bị ngập cô lập tại 18 thôn. Trong số này, 862 hộ với 3.434 nhân khẩu đã được di dời. 1.412 hộ còn lại với 5.866 người vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ ngập và phải tiếp tục di chuyển khẩn cấp.

Trước tình hình, các địa phương đã vận hành toàn bộ hệ thống cống tiêu, triển khai hàng chục máy bơm để tiêu nước, đồng thời khẩn trương thu hoạch lúa mùa còn lại. Hàng chục nghìn bao tải đất và bạt được huy động để trải phủ khu vực sự cố, ngăn nước tràn qua mặt đê.

Riêng xã Đa Phúc, đã có hơn 10.600 người, 34 ô tô, 4 máy xúc, 60.000 bao tải và 30.000 m2 bạt được huy động để ứng phó tình huống tràn mặt đê Hữu Cầu. Nhờ các biện pháp đồng bộ, đến sáng 10/10, mực nước trên sông Cà Lồ đã giảm được 3cm so với đêm 9/10.

Công tác sơ tán tại Trung Giã, Đa Phúc được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học và Nhà máy Z49 cùng 20 xe tải quân sự chuyên dụng và 33 xuồng máy các loại được tăng cường để vận chuyển, cứu hộ và tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị cô lập.

Tổng số người dân cần sơ tán tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc là 35.866 người. Phương án sơ tán tập trung vào tận dụng các nhà cao tầng, trường học, nhà văn hóa, trạm xá và các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn.

Lực lượng quân đội, Công an và địa phương cũng đã chuẩn bị các phương án bảo đảm hậu cần, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân sơ tán. Trong trường hợp khu vực bị cô lập hoàn toàn, Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng phương án sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ sơ tán kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các lực lượng không được để dân đói, rét hoặc thiếu nơi ở an toàn, đồng thời nhấn mạnh việc tuyệt đối không để xảy ra thương vong trong quá trình ứng phó, di dời.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao xã Đa Phúc và Trung Giã lên phương án sơ tán nhân dân theo từng cấp độ ảnh hưởng.

