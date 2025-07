Hà Nội có thêm 26 ca sốt xuất huyết, 102 ca tay chân miệng

Ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 11/7 đến ngày 17/7), thành phố Hà Nội ghi nhận 26 ca mắc sốt xuất huyết tại 19/126 phường, xã, giảm 8 ca so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 391 ca mắc, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 91/126 phường, xã.

Theo CDC Hà Nội nhận định số ca mắc trong tuần có xu hướng tăng, đã ghi nhận một số ổ dịch, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể gia tăng do bắt đầu bước vào các tháng bệnh gia tăng hàng năm. Tuần này, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) gây mưa kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Vì vậy, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

CDC Hà Nội tăng cường công tác kiểm soát ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố/ Ảnh LĐTĐ

Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch sốt xuất huyết tại Tam Hưng (2 ca mắc). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 8 ổ dịch, hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động, cụ thể như sau: Ổ dịch tại Vân Lãng, xã Phú Xuyên, 7 bệnh nhân, xác định ngày 4/7; Ổ dịch tại Thôn 2 Liên Hiệp, xã Hát Môn, 5 bệnh nhân, xác định ngày 8/7; Ổ dịch tại N15 khu tập thể Bộ tư lệnh cảnh vệ, phường Tây Hồ, 5 bệnh nhân, xác định ngày 9/7; Ổ dịch tại xã Tam Hưng, Song Khê, 2 bệnh nhân, xác định ngày 12/7.

Trong tuần ghi nhận 102 ca mắc tay chân miệng tại 50 phường, xã (Hà Đông 11, Từ Liêm 6, Xuân Phương 5, Phúc Lợi 5…); tăng 48 ca so với tuần trước (54/0).

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.202 mắc, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 48 ổ dịch đã kết thúc hoạt động. Số mắc trong tuần có xu hướng tăng nhưng hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch.

Phun thuốc muỗi phòng sốt xuất huyết ở Hà Nội.

Ghi nhận 12 ca mắc sởi tại 11 phường, xã, số mắc giảm 17 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.266 ca mắc tại 125 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi: 12,2% dưới 6 tháng; 12,9% từ 6-8 tháng; 7,8% từ 9 - 11 tháng; 20,2% từ 1 - 5 tuổi; 13,8% từ 6 - 10 tuổi, 14,6% 11-15 tuổi; 18,6% ≥ 16 tuổi.

Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc ho gà tại Hà Đông và Đại Xuyên. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 17 ca mắc, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 202. Ghi nhận 64 ca mắc Covid-19, tăng 33 ca so với tuần trước, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 2.091 ca mắc Covid-19, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT và tại cộng đồng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh dịch, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời; Thực hiện giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Tam Hưng.

Song song với đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện, đặc biệt trong mùa mưa bão, tiếp tục phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.