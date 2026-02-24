Hà Nội

VUSTA - Trí thức KH&CN

Lãnh đạo VUSTA thăm và chúc Tết Báo Tri thức và Cuộc sống

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA gửi lời chúc mừng năm mới và khen ngợi Báo Tri thức và Cuộc sống đã nỗ lực vượt qua thử thách trong năm 2025.

Gia Đạt

Chiều 24/2, tại trụ sở Báo Tri thức và Cuộc sống (Hà Nội), đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ thân mật cùng Ban Biên tập và cán bộ nhân viên của Báo nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026.

img-6933-1.jpg
Lãnh đạo VUSTA thăm và chúc Tết Báo Tri thức và Cuộc sống.

Cùng đi trong đoàn còn có PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA; ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA; bà Trần Thị Hồng Ánh, Chánh văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VUSTA, ông Lê Thanh Tùng - Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức VUSTA. Sự hiện diện của đầy đủ các lãnh đạo chủ chốt cho thấy sự quan tâm đặc biệt của VUSTA đối với cơ quan báo chí trực thuộc VUSTA.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TSKH Phan Xuân Dũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Báo Tri thức và Cuộc sống trong năm qua. Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu nói chung và ngành báo chí nói riêng. TSKH Phan Xuân Dũng tin tưởng, với đội ngũ mạnh và sự đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ mục đích của mình, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của VUSTA.

img-6963-1.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo TSKH Phan Xuân Dũng: "Năm 2026 sẽ có nhiều sự kiện, sự kiện lớn nhất đó là năm đầu tiên của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với nhiều trọng trách lớn. Để làm được điều đó, theo sự lãnh đạo của Đảng thì công tác báo chí cực kỳ quan trọng. Do đó, đặt lên vai các đồng chí sứ mệnh rất lớn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng ủy rất tin tưởng vào những gì mà các đồng chí đạt được trong thời gian tới".

Thay mặt lãnh đạo VUSTA, Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tri thức và Cuộc sống nhiều sức khỏe để có nhiều bài viết hay, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước những tình cảm, sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo VUSTA. Bà Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ, năm 2026 sẽ có rất nhiều thay đổi, biến động, khó khăn, Báo Tri thức và Cuộc sống vẫn nuôi nhiều khát vọng đứng vững trong bối cảnh hiệp nay.

Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tri thức và Cuộc sống xin hứa sẽ nỗ lực để đưa tờ báo không ngừng phát triển. Đặc biệt, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ thực sự nâng tầm nội dung xứng đáng hơn nữa là cơ quan ngôn luận của VUSTA.

img-7005-1.jpg
Lãnh đạo VUSTA chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, nhân viên của Báo.
