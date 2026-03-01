PGS.TS Hoàng Minh Sơn, từ 'người Bách khoa' tới 'ghế nóng' Bộ GD&ĐT

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

Ngày 27/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 356/QĐ-TTg điều động và giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Hoàng Minh Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người đứng đầu trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê tại tỉnh Hưng Yên. Ông Sơn là tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (CH Đức), bảo vệ năm 1998, và được phong Phó Giáo sư năm 2006. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, là giảng viên Viện Điện, sau đó giữ các vị trí Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ 2015.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong vai trò quản lý đại học, ông Sơn không chỉ thúc đẩy tự chủ và chất lượng đào tạo mà còn là người đứng đầu trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số. Từ tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đảm nhiệm nhiều mảng trọng tâm như giáo dục đại học, kiểm định chất lượng, chuyển đổi số trong giáo dục; và đến tháng 9/2025, được Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, một trung tâm đào tạo đa ngành lớn nhất cả nước.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, điều này cho thấy vị trí và tầm ảnh hưởng của ông trong hệ thống lãnh đạo giáo dục và chính trị của đất nước.

Những dấu ấn nổi bật trên hành trình lãnh đạo giáo dục

Trên các cương vị công tác, ông Hoàng Minh Sơn được đánh giá là người có tư duy đổi mới, phong cách điều hành quyết liệt, chú trọng hiệu quả thực chất. Ông góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình tự chủ đại học, đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kỹ thuật và các ngành công nghệ mũi nhọn.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn trao đổi với báo chí bên lề một hội nghị về giáo dục.

Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông trực tiếp phụ trách lĩnh vực giáo dục đại học và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ông tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về tự chủ đại học; thúc đẩy triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), qua đó mở rộng quyền tự chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, ông chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai các chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học; đẩy mạnh công tác kiểm định, bảo đảm và nâng cao chất lượng.

Một trọng tâm khác trong chỉ đạo của ông là thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, khuyến khích phát triển đào tạo trực tuyến, xây dựng học liệu số và ứng dụng công nghệ trong quản trị đại học. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, các cơ sở giáo dục đại học cần chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng thực chất, đồng thời nâng cao vai trò trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. “Đã đến lúc phải đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược và hành động”, Thứ trưởng yêu cầu.

Ông khẳng định, đại học không chỉ là nơi đào tạo mà phải là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển công nghệ. Nếu thiếu nhân lực chất lượng cao, sẽ khó tạo đột phá về khoa học – công nghệ. Vì vậy, các trường cần xác định lại sứ mạng, lấy đào tạo gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo làm định hướng xuyên suốt.

Dẫn số liệu hơn 300 cơ sở đào tạo đại học với khoảng 2,4 triệu sinh viên, Thứ trưởng cho rằng tỉ lệ đào tạo sau đại học, đặc biệt trong lĩnh vực STEM, còn thấp; số trường có năng lực khoa học – công nghệ mạnh chưa nhiều.

Ông yêu cầu các đơn vị hành động nhanh, quyết liệt, cụ thể hóa các đề án quy hoạch thành chương trình triển khai thực chất. Đồng thời đề xuất thành lập Hội đồng Quốc gia về đại học – doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của đất nước.

Trên cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả và hội nhập quốc tế, qua đó khẳng định vai trò đầu tàu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Việc được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Quyết định này đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý và những đóng góp của ông Hoàng Minh Sơn đối với ngành giáo dục.