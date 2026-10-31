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Quân sự - Thế giới

Greenland khai trương sân bay quốc tế mới

Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, mới đây khai trương một sân bay quốc tế mới nhằm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chuyến bay đầu tiên giữa Copenhagen (Đan Mạch) và Ilulissat (Greenland) hôm 29/10 là một phần trong nỗ lực của chính quyền đảo nhằm phát triển ngành du lịch, thúc đẩy và đa dạng hóa nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào nghề đánh bắt cá.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen mô tả sân bay mới là “một trong những khoản đầu tư lớn nhất” trong lịch sử hòn đảo.

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Một chiếc máy bay Air Greenland A330neo đậu trên đường băng sau khi hoàn thành chuyến bay thẳng đầu tiên từ Copenhagen đến Ilulissat, tại Ilulissat, Greenland, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP/James Brooks.

Được biết, ông Nielsen là một trong 169 hành khách trên chuyến bay kéo dài 4,5 giờ hôm 29/10 trên chiếc Airbus A330neo. Một phóng viên của hãng AP cũng tham gia chuyến bay do hãng hàng không Air Greenland khai thác, trong khuôn khổ chuyến đi do cơ quan du lịch Visit Greenland tổ chức.

Ilulissat, được mệnh danh là "Thành phố của những tảng băng trôi", nằm dọc theo bờ biển phía Tây của hòn đảo và là nơi sinh sống của khoảng 5.000 người.

Là thành phố lớn thứ ba của Greenland, Ilulissat cũng là một trong những điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất trên đảo.

Trước đây, du khách đến Ilulissat phải đi bằng tàu du lịch, máy bay nhỏ từ Iceland hoặc bay đến một trong những trung tâm hàng không quốc tế của Greenland rồi chuyển sang máy bay nhỏ hơn. Không có đường bộ nối liền với các thành phố lớn khác.

Sân bay Ilulissat có nhà ga rộng 5.000 mét vuông và đường băng mới dài 2.200 mét. Air Greenland đã cam kết thực hiện tới 6 chuyến bay mỗi tuần giữa Copenhagen và Ilulissat trong những tháng hè cao điểm năm tới.

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