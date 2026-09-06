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Số hóa - Xe

GoPro xây trung tâm dữ liệu tham gia làn sóng AI, cổ phiếu tăng vọt

Nhà sản xuất camera hành động GoPro sẽ sáp nhập với công ty quang học tư nhân Starman Optical và chính thức tham gia làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuệ Minh
GoPro xây trung tâm dữ liệu tham gia làn sóng AI, cổ phiếu tăng vọt

Nhà sản xuất camera hành động này hôm thứ Ba đã thông báo sẽ chính thức sáp nhập với Starman Optical, một công ty quang tử tư nhân, và mở rộng sang thị trường trung tâm dữ liệu AI và quốc phòng.

“Chúng tôi kỳ vọng thương vụ sáp nhập này sẽ giúp GoPro phát triển trên các thị trường tiêu dùng, thương mại và quốc phòng, trở thành một công ty hàng đầu của Mỹ về giải pháp hình ảnh và quang học, giải quyết các lĩnh vực quan trọng của an ninh quốc gia liên quan đến máy ảnh, quang học và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo”, Giám đốc điều hành GoPro, Nicholas Woodman, cho biết trong thông cáo báo chí.

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Thương hiệu camera hành động nổi tiếng đã sáp nhập vào Starman Optical.

Theo cấu trúc giao dịch, các cổ đông của Starman Optical sẽ nắm khoảng 90% cổ phần GoPro sau sáp nhập, trong khi cổ đông hiện hữu của GoPro giữ 10% còn lại. Các cổ đông hiện hữu của GoPro sẽ nhận tổng cộng 285 triệu USD tiền mặt, tương đương 1,14 USD mỗi cổ phiếu. Sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu GoPro vẫn tiếp tục niêm yết trên Nasdaq. Thương vụ dự kiến khép lại trước cuối năm nay.

Cổ phiếu đã tăng 40% sau khi tin tức được công bố. GoPro từ chối chia sẻ thêm chi tiết về động thái này. Tuy nhiên, sau 24 giờ thông tin được công khai, giá cổ phiếu hiện đã tăng hơn 100%.

Một trong những cổ đông hưởng lợi nhiều nhất từ ​​thông tin này là YouTuber Markiplier, người đã mua lại 8,5% cổ phần, theo hồ sơ ngày 13 tháng 7. Công ty đầu tư tư nhân BlackRock cũng đã công bố nắm giữ 6,4% cổ phần vào đầu mùa hè này.

Kể từ khi niêm yết công khai vào năm 2014, khi ra mắt với giá 38 USD một cổ phiếu, GoPro đã phải vật lộn để giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư trong những năm qua, giao dịch ở mức giá cổ phiếu penny cho đến vài ngày trước.

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Sau khi thông tin GoPro tham gia lĩnh vực AI được công bố, giá trị cổ phiếu đã có biến động tăng mạnh mẽ.

Công ty cũng cho biết khoản nợ 92 triệu USD của họ sẽ được trả hết khi thương vụ hoàn tất, và rằng họ “sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ các sản phẩm tiêu dùng hiện có cũng như nền tảng đăng ký và điện toán đám mây của mình đồng thời đầu tư vào tăng trưởng và lộ trình sản phẩm đa dạng, rộng hơn”.

Starman Optical là công ty tư nhân tại Mỹ chuyên sản xuất bộ thu phát quang cho các trung tâm dữ liệu AI. Đây là linh kiện dùng để truyền dữ liệu quang trong hạ tầng mạng. Starman Optical dự kiến bổ sung dòng bộ thu phát quang vào danh mục sản phẩm của GoPro, đồng thời thúc đẩy việc đưa một phần hoạt động sản xuất thiết bị quang học cốt lõi về Mỹ, dù chưa công bố lộ trình cụ thể.

GoPro cho biết thương vụ này sẽ giúp hãng giảm phụ thuộc vào mảng camera hành động tiêu dùng, qua đó mở rộng sang các thị trường thương mại, quốc phòng và AI dựa trên nền tảng công nghệ quang học và công nghệ hình ảnh. Công ty cho biết hiện sở hữu hơn 2.500 bằng sáng chế tại Mỹ liên quan đến các giải pháp quang học và hình ảnh.

GoPro Mission 1ProILS - Camera hành động chuyên nghiệp có thể thay đổi ống kính.
CNBC/Geeko
#GoPro #Sáp nhập Starman Optical #Trí tuệ nhân tạo #Công nghệ quang học #Thị trường dữ liệu AI

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