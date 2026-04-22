GoPro ra mắt cam hành trình Mission 1 Series đối phó DJI và Insta360

Dòng GoPro Mission 1 đã được công bố với 3 thành viên, trong đó Mission 1 Pro quay video 8Kp60, chụp ảnh 50MP, ghi hình 10bit và thời lượng pin hơn 5 giờ.

GoPro vừa công bố dòng máy ảnh Mission 1 và ra mắt Mission 1 Pro với cảm biến 1 inch, khả năng quay video lên đến 8Kp60 (cùng với chế độ 8K Open Gate) và chụp ảnh 50 megapixel.

Dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay là Mission 1 ILS, thay thế ống kính cố định bằng ống rời dùng ngàm Micro Four Thirds. Thông tin chi tiết hơn về máy quay này dự kiến ​​sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt, dự kiến ​​vào quý 3 năm 2026.

Các máy quay đều hứa hẹn những khả năng cao cấp và rất có thể nhằm mục đích đưa GoPro lên phân khúc cao cấp hơn, tránh xa phân khúc thị trường cạnh tranh khốc liệt với DJI Osmo và Insta360, nơi mà việc cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Quay lại với Mission 1 Pro, bộ xử lý GP3 được GoPro đánh giá cao là trái tim của dòng Mission 1. Công ty cho biết nhờ khả năng của bộ xử lý này kết hợp với cảm biến Type 1 4:3 mới.

GoPro Mission 1 cung cấp khả năng quay phim 8K ở chế độ open gate, tản nhiệt tốt hơn, khả năng chụp ảnh thiếu sáng vượt trội và quay chậm lên đến 960 khung hình/giây.

GoPro cho biết dòng Mission 1 có cảm biến lớn hơn 25,4% so với cảm biến trong DJI Osmo Action 6 và lớn hơn 43,8% so với cảm biến trong Insta360 Ace Pro 2. GoPro cũng cho biết ở độ phân giải 8K, các sản phẩm cạnh tranh có kích thước điểm ảnh khoảng 1,2μm trong khi cảm biến của họ có kích thước 1,6μm, điều mà công ty tuyên bố giúp thu được nhiều hơn 77% ánh sáng trên mỗi pixel.

Ở độ phân giải 4K, GoPro cho biết các sản phẩm cạnh tranh có kích thước điểm ảnh khoảng 2,4μm trong khi dòng Mission 1 là 3,2μm. Chế độ quay Open Gate 8K của GoPro có tỷ lệ khung hình 4:3 (7.680 x 5.760 pixel) với tốc độ lên đến 30 khung hình/giây và tỷ lệ khung hình 16:9 với tốc độ lên đến 60 khung hình/giây.



Mission 1 cũng có chế độ tốc độ bit cao mới để đạt chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể, lên đến 240Mbps. Mission 1 cũng có thể quay ở định dạng GP-Log2, là định dạng log 10bit.

Công ty cho biết GoPro Mission 1 Pro có các điều khiển tinh chỉnh hình ảnh chuyên nghiệp, bao gồm hiển thị thời gian thực các thông số cân bằng trắng, EV, ISO và giá trị tốc độ màn trập. Nó cũng cung cấp khả năng quay phim HLG HDR, quay phim Log (với các LUT đi kèm) và hỗ trợ đồng bộ mã thời gian.

Mission 1 Pro được trang bị 4 micro, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.3 cũng như khả năng kết nối micro vật lý thông qua cổng USB-C. Về mặt vật lý, GoPro đã thiết kế Mission 1 Pro với khả năng chống nước tự nhiên ở độ sâu lên đến 20m (và lên đến 60mm với case kín nước).

Mission 1 Pro sở hữu nhiều chế độ quay phim thông minh, bao gồm theo dõi đối tượng (giúp giữ đối tượng ở trung tâm), chế độ Lặn (điều chỉnh tính năng ổn định video và cài đặt để quay cảnh dưới nước tốt nhất) và chế độ Ánh sáng yếu (tăng cường độ sáng đồng thời giảm nhiễu). Máy ảnh cũng có các chế độ quay video, quay chậm, chụp ảnh, tua nhanh thời gian, góc nhìn thể thao, Vlog, Open Gate, Endurance và Looping.

Về khả năng chụp ảnh, bộ xử lý GP3 cung cấp sức mạnh cho ảnh 50 megapixel của Mission 1 Pro, và các nhiếp ảnh gia cũng có thể điều khiển thủ công hoàn toàn các thông số như ISO, tốc độ màn trập, bù phơi sáng và cân bằng trắng. GoPro cũng cung cấp khả năng chụp ảnh HDR HLG 10bit.

Nắp ống kính có thể tháo rời, lớp phủ chống thấm nước cho thấu kính phía trước, các nút bấm nổi giúp dễ thao tác hơn ngay cả khi đeo găng tay, và màn hình OLED phía sau lớn hơn 2,59 inch kết hợp với màn hình phía trước 1,4 inch.

Giá cả chưa được tiết lộ tại thời điểm bài viết này được đăng tải do những vấn đề đang diễn ra trong quá trình sản xuất bộ nhớ flash. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng khu vực châu Âu đã cho đặt trước với 599,99 euro cho bản thông thường, bản Pro và bản Pro ILS (không kèm ống kính) có giá 699,99 euro.