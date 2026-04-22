Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

GoPro ra mắt cam hành trình Mission 1 Series đối phó DJI và Insta360

Dòng GoPro Mission 1 đã được công bố với 3 thành viên, trong đó Mission 1 Pro quay video 8Kp60, chụp ảnh 50MP, ghi hình 10bit và thời lượng pin hơn 5 giờ.

Tuệ Minh
GoPro vừa công bố dòng máy ảnh Mission 1 và ra mắt Mission 1 Pro với cảm biến 1 inch, khả năng quay video lên đến 8Kp60 (cùng với chế độ 8K Open Gate) và chụp ảnh 50 megapixel.

Dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay là Mission 1 ILS, thay thế ống kính cố định bằng ống rời dùng ngàm Micro Four Thirds. Thông tin chi tiết hơn về máy quay này dự kiến ​​sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt, dự kiến ​​vào quý 3 năm 2026.

Các máy quay đều hứa hẹn những khả năng cao cấp và rất có thể nhằm mục đích đưa GoPro lên phân khúc cao cấp hơn, tránh xa phân khúc thị trường cạnh tranh khốc liệt với DJI Osmo và Insta360, nơi mà việc cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Quay lại với Mission 1 Pro, bộ xử lý GP3 được GoPro đánh giá cao là trái tim của dòng Mission 1. Công ty cho biết nhờ khả năng của bộ xử lý này kết hợp với cảm biến Type 1 4:3 mới.

GoPro Mission 1 cung cấp khả năng quay phim 8K ở chế độ open gate, tản nhiệt tốt hơn, khả năng chụp ảnh thiếu sáng vượt trội và quay chậm lên đến 960 khung hình/giây.

GoPro cho biết dòng Mission 1 có cảm biến lớn hơn 25,4% so với cảm biến trong DJI Osmo Action 6 và lớn hơn 43,8% so với cảm biến trong Insta360 Ace Pro 2. GoPro cũng cho biết ở độ phân giải 8K, các sản phẩm cạnh tranh có kích thước điểm ảnh khoảng 1,2μm trong khi cảm biến của họ có kích thước 1,6μm, điều mà công ty tuyên bố giúp thu được nhiều hơn 77% ánh sáng trên mỗi pixel.

Ở độ phân giải 4K, GoPro cho biết các sản phẩm cạnh tranh có kích thước điểm ảnh khoảng 2,4μm trong khi dòng Mission 1 là 3,2μm. Chế độ quay Open Gate 8K của GoPro có tỷ lệ khung hình 4:3 (7.680 x 5.760 pixel) với tốc độ lên đến 30 khung hình/giây và tỷ lệ khung hình 16:9 với tốc độ lên đến 60 khung hình/giây.

Mission 1 cũng có chế độ tốc độ bit cao mới để đạt chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể, lên đến 240Mbps. Mission 1 cũng có thể quay ở định dạng GP-Log2, là định dạng log 10bit.

Công ty cho biết GoPro Mission 1 Pro có các điều khiển tinh chỉnh hình ảnh chuyên nghiệp, bao gồm hiển thị thời gian thực các thông số cân bằng trắng, EV, ISO và giá trị tốc độ màn trập. Nó cũng cung cấp khả năng quay phim HLG HDR, quay phim Log (với các LUT đi kèm) và hỗ trợ đồng bộ mã thời gian.

Mission 1 Pro được trang bị 4 micro, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.3 cũng như khả năng kết nối micro vật lý thông qua cổng USB-C. Về mặt vật lý, GoPro đã thiết kế Mission 1 Pro với khả năng chống nước tự nhiên ở độ sâu lên đến 20m (và lên đến 60mm với case kín nước).

Mission 1 Pro sở hữu nhiều chế độ quay phim thông minh, bao gồm theo dõi đối tượng (giúp giữ đối tượng ở trung tâm), chế độ Lặn (điều chỉnh tính năng ổn định video và cài đặt để quay cảnh dưới nước tốt nhất) và chế độ Ánh sáng yếu (tăng cường độ sáng đồng thời giảm nhiễu). Máy ảnh cũng có các chế độ quay video, quay chậm, chụp ảnh, tua nhanh thời gian, góc nhìn thể thao, Vlog, Open Gate, Endurance và Looping.

Về khả năng chụp ảnh, bộ xử lý GP3 cung cấp sức mạnh cho ảnh 50 megapixel của Mission 1 Pro, và các nhiếp ảnh gia cũng có thể điều khiển thủ công hoàn toàn các thông số như ISO, tốc độ màn trập, bù phơi sáng và cân bằng trắng. GoPro cũng cung cấp khả năng chụp ảnh HDR HLG 10bit.

Nắp ống kính có thể tháo rời, lớp phủ chống thấm nước cho thấu kính phía trước, các nút bấm nổi giúp dễ thao tác hơn ngay cả khi đeo găng tay, và màn hình OLED phía sau lớn hơn 2,59 inch kết hợp với màn hình phía trước 1,4 inch.

Giá cả chưa được tiết lộ tại thời điểm bài viết này được đăng tải do những vấn đề đang diễn ra trong quá trình sản xuất bộ nhớ flash. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng khu vực châu Âu đã cho đặt trước với 599,99 euro cho bản thông thường, bản Pro và bản Pro ILS (không kèm ống kính) có giá 699,99 euro.

GoPro, Headreame, Tech Radar
#GoPro Mission 1 Pro #camera hành động #action cam #camera thể thao #camera hành trình

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Camera an ninh lưu video bao lâu? Sự thật ít ai biết

Thời gian lưu video camera an ninh không cố định như nhiều người nghĩ, phụ thuộc vào dung lượng, chế độ ghi và cách cấu hình hệ thống.

Camera an ninh ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong gia đình và doanh nghiệp, nhưng một thực tế ít người để ý là dữ liệu video không được lưu trữ vĩnh viễn như nhiều người lầm tưởng.
Trên thực tế, thời gian lưu trữ video camera an ninh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phổ biến nhất là dung lượng ổ cứng và cấu hình hệ thống, với mức trung bình từ 7 đến 30 ngày đối với hộ gia đình và có thể lên đến 90 ngày hoặc hơn trong môi trường doanh nghiệp.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Camera an ninh siêu zoom của Xiaomi ra mắt với 2 ống 'mắt' hệt robot

Chiếc cam này còn tích hợp mô hình AI chăm sóc quy mô lớn của Xiaomi, phát hiện ngã, bất động kéo dài và theo dõi hành vi của trẻ em, người cao tuổi.

Xiaomi vừa ra mắt Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition trên nền tảng gọi vốn Youpin với giá 799 tệ (khoảng 3 triệu đồng).

Thiết bị sẽ bắt đầu gọi vốn cộng đồng từ ngày 8 tháng 4 năm 2026. Đây là camera trong nhà cao cấp nhất của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại, kết hợp phần cứng hạng cao với các tính năng AI chăm sóc gia đình.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Camera hành động: Chọn GoPro, DJI hay Insta360?

Mỗi hãng mang đến một triết lý thiết kế, một hướng đi công nghệ và một nhóm người dùng riêng biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu khi cân nhắc mua camera hành động?

Trong thế giới công nghệ ghi hình, camera hành động đã trở thành công cụ không thể thiếu để sáng tạo nội dung, ghi lại hành trình và những khoảnh khắc sống động.

Tại Việt Nam, ba thương hiệu nổi bật nhất hiện nay là GoPro, DJI và Insta360. Mỗi hãng mang đến một triết lý riêng, phục vụ đối tượng người dùng khác nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới