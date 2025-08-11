Tắt ngay tính năng này trên iPhone kẻo bị theo dõi

Hà Nội

Số hóa

iPhone có tính năng chặn ứng dụng theo dõi nhưng nhiều người không biết kích hoạt, khiến dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập và sử dụng trái phép.

Nhiều người dùng iPhone không biết rằng một số ứng dụng có thể âm thầm theo dõi và thu thập dữ liệu cá nhân.
Nhiều người dùng iPhone không biết rằng một số ứng dụng có thể âm thầm theo dõi và thu thập dữ liệu cá nhân.
Những thông tin này bao gồm danh bạ, vị trí và thói quen sử dụng điện thoại.
Những thông tin này bao gồm danh bạ, vị trí và thói quen sử dụng điện thoại.
Nếu không giới hạn quyền truy cập, bạn có thể bị mất quyền kiểm soát dữ liệu của mình.
Nếu không giới hạn quyền truy cập, bạn có thể bị mất quyền kiểm soát dữ liệu của mình.
Điều này dẫn đến nguy cơ bị quảng cáo làm phiền, lừa đảo hoặc rò rỉ thông tin nhạy cảm.
Điều này dẫn đến nguy cơ bị quảng cáo làm phiền, lừa đảo hoặc rò rỉ thông tin nhạy cảm.
Apple đã tích hợp sẵn tính năng chặn ứng dụng yêu cầu theo dõi người dùng.
Apple đã tích hợp sẵn tính năng chặn ứng dụng yêu cầu theo dõi người dùng.
Để bật, hãy vào Cài đặt &gt; Quyền riêng tư &amp; bảo mật &gt; Theo dõi.
Để bật, hãy vào Cài đặt > Quyền riêng tư & bảo mật > Theo dõi.
Tại đây, tắt tùy chọn "Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi" hoặc tắt riêng lẻ cho từng ứng dụng.
Tại đây, tắt tùy chọn "Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi" hoặc tắt riêng lẻ cho từng ứng dụng.
Chỉ với vài giây, bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư và tránh bị theo dõi trái phép.
Chỉ với vài giây, bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư và tránh bị theo dõi trái phép.
