UAV chạy hydro Z1 của Mỹ lập kỷ lục với trần bay mới

Máy bay không người lái chạy bằng hydro của Zepher lặng lẽ lập kỷ lục khi hoàn thành thử nghiệm bài bay ở độ cao hơn 3.600m, điều này cũng giúp UAV này được Lầu Năm Góc chú ý.