Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
UAV chạy hydro Z1 của Mỹ lập kỷ lục với trần bay mới

Số hóa

UAV chạy hydro Z1 của Mỹ lập kỷ lục với trần bay mới

Máy bay không người lái chạy bằng hydro của Zepher lặng lẽ lập kỷ lục khi hoàn thành thử nghiệm bài bay ở độ cao hơn 3.600m, điều này cũng giúp UAV này được Lầu Năm Góc chú ý.

Tuệ Minh
Máy bay không người lái Z1 chạy bằng hydro của Zepher Flight Labs đã đạt được cột mốc độ cao mới: 12.000 feet (3.658 mét) khi chở đầy tải trọng trong cuộc thử nghiệm mới trong tuần tháng 7.
Máy bay không người lái Z1 chạy bằng hydro của Zepher Flight Labs đã đạt được cột mốc độ cao mới: 12.000 feet (3.658 mét) khi chở đầy tải trọng trong cuộc thử nghiệm mới trong tuần tháng 7.
Cuộc thử nghiệm cũng có sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu của Lầu Năm Góc. Chuyến bay đã khẳng định khả năng bay cao hơn và êm hơn của UAV này so với máy bay không người lái thông thường.
Cuộc thử nghiệm cũng có sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu của Lầu Năm Góc. Chuyến bay đã khẳng định khả năng bay cao hơn và êm hơn của UAV này so với máy bay không người lái thông thường.
Không giống như máy bay không người lái thông thường sử dụng pin hoặc động cơ đốt trong, Z1 chạy bằng pin nhiên liệu hydro và chỉ thải ra hơi nước, khiến nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động bí mật và nhạy cảm.
Không giống như máy bay không người lái thông thường sử dụng pin hoặc động cơ đốt trong, Z1 chạy bằng pin nhiên liệu hydro và chỉ thải ra hơi nước, khiến nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động bí mật và nhạy cảm.
Máy bay không người lái này có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, nhờ có 4 cánh quạt bên dưới cánh. Khi đạt độ cao, việc di chuyển sẽ do cánh quạt chính ở phía đuôi phụ trách. Khi đầy nhiên liệu, UAV này có thể hoạt động liên tục trong 10 giờ và hỗ trợ các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát.
Máy bay không người lái này có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, nhờ có 4 cánh quạt bên dưới cánh. Khi đạt độ cao, việc di chuyển sẽ do cánh quạt chính ở phía đuôi phụ trách. Khi đầy nhiên liệu, UAV này có thể hoạt động liên tục trong 10 giờ và hỗ trợ các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát.
Michael Buscher , chủ tịch điều hành tại Hoa Kỳ của Heven, công ty mẹ của Zepher Flight Labs, cho biết: "Chúng tôi coi thành tựu này không phải là chuẩn mực cuối cùng mà là một điểm dữ liệu nữa trên con đường đổi mới. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một nền tảng hoạt động hiệu quả nhất và điều đó có nghĩa là xác thực mọi yếu tố.”
Michael Buscher , chủ tịch điều hành tại Hoa Kỳ của Heven, công ty mẹ của Zepher Flight Labs, cho biết: "Chúng tôi coi thành tựu này không phải là chuẩn mực cuối cùng mà là một điểm dữ liệu nữa trên con đường đổi mới. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một nền tảng hoạt động hiệu quả nhất và điều đó có nghĩa là xác thực mọi yếu tố.”
Mục tiêu tiếp theo trong tầm nhìn Được thiết kế cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì và thận trọng, cấu hình radar nhẹ và hệ thống truyền động chạy bằng hydro của Z1 mang lại cho nó lợi thế chiến thuật mà các máy bay không người lái khác có thể gặp khó khăn.
Mục tiêu tiếp theo trong tầm nhìn Được thiết kế cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì và thận trọng, cấu hình radar nhẹ và hệ thống truyền động chạy bằng hydro của Z1 mang lại cho nó lợi thế chiến thuật mà các máy bay không người lái khác có thể gặp khó khăn.
Thiết kế của nó hỗ trợ thời gian bay lượn kéo dài mà không làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Cuộc thử nghiệm diễn ra sau sự thay đổi chính sách gần đây của Lầu Năm Góc nhằm nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái do Hoa Kỳ sản xuất, hợp lý hóa việc mua sắm và đẩy nhanh việc triển khai chúng.
Thiết kế của nó hỗ trợ thời gian bay lượn kéo dài mà không làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Cuộc thử nghiệm diễn ra sau sự thay đổi chính sách gần đây của Lầu Năm Góc nhằm nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái do Hoa Kỳ sản xuất, hợp lý hóa việc mua sắm và đẩy nhanh việc triển khai chúng.
Với thành công của chuyến bay gần đây, Zepher hiện đang hướng tới mục tiêu cao hơn, với mục tiêu độ cao tiếp theo được đặt ở mức 20.000 feet (6.096 mét), mức trần thường dành cho các nền tảng lớn hơn nhiều.
Với thành công của chuyến bay gần đây, Zepher hiện đang hướng tới mục tiêu cao hơn, với mục tiêu độ cao tiếp theo được đặt ở mức 20.000 feet (6.096 mét), mức trần thường dành cho các nền tảng lớn hơn nhiều.
“Động cơ hydro từng là một dự án khoa học,” Buscher nói. “Giờ đây, nó là một hệ thống được triển khai và biến mất ngay trước mắt". Nếu được thông qua các thử nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ, Z1 sẽ được đưa vào sử dụng cho nhiều nhiệm vụ tình báo, trinh sát.
“Động cơ hydro từng là một dự án khoa học,” Buscher nói. “Giờ đây, nó là một hệ thống được triển khai và biến mất ngay trước mắt". Nếu được thông qua các thử nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ, Z1 sẽ được đưa vào sử dụng cho nhiều nhiệm vụ tình báo, trinh sát.
UAV chạy nhiên liệu Hydro đạt kỷ lục độ cao được Quân đội Mỹ chú ý.
Tuệ Minh
#máy bay không người lái hydro #UAV chạy nhiên liệu hydro #kỷ lục độ cao UAV #máy bay không người lái Zepher #trang bị nhiên liệu hydro #bay cao hơn UAV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT