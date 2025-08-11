Hà Nội

BlackBerry huyền thoại smartphone xứng đáng hồi sinh

Số hóa

BlackBerry huyền thoại smartphone xứng đáng hồi sinh

Với bản sắc độc đáo, bảo mật trứ danh và sức hút bất ngờ với Gen Z, BlackBerry là thương hiệu smartphone đáng trở lại nhất thị trường.

Thiên Trang (TH)
BlackBerry từng là biểu tượng của cá tính mạnh mẽ và sự khác biệt trên thị trường di động.
Những chiếc máy vuông vức, bàn phím QWERTY vật lý và bảo mật gần như tuyệt đối đã làm nên thương hiệu khó trộn lẫn.
Thời hoàng kim, BlackBerry là lựa chọn của nguyên thủ quốc gia, CEO tập đoàn và hàng triệu người dùng doanh nghiệp.
Ngay cả khi xu hướng cảm ứng thống trị, hãng vẫn sáng tạo kết hợp bàn phím vật lý với màn hình lớn, như mẫu Priv hay Passport.
Gần đây, Gen Z tìm lại BlackBerry để “digital detox” và thể hiện phong cách retro độc đáo.
Thiết kế cổ điển nhưng nâng cấp phần cứng hiện đại giúp BlackBerry vừa hoài niệm vừa hợp thời.
So với HTC, Nokia hay LG - những thương hiệu đã mất bản sắc hoặc đổi mới sai hướng, BlackBerry vẫn giữ giá trị cốt lõi.
Nếu được hồi sinh, BlackBerry đủ tiềm lực trở thành làn gió mới khác biệt giữa thị trường smartphone bão hòa.
