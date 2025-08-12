MatePad 11.5 dưới 6 triệu tặng bút bàn phím có đáng mua

Hà Nội

Huawei MatePad 11.5 phiên bản giá rẻ kèm bút M-Pencil và bàn phím, trang bị Kirin T80, RAM 8GB và màn 11.5 inch 120Hz liệu có phải món hời cho sinh viên?

Thiên Trang (TH)
Huawei MatePad 11.5 là máy tính bảng giá rẻ gây chú ý khi bán kèm bút M-Pencil và bàn phím, nhắm tới sinh viên, nghệ sĩ kỹ thuật số và người cần công cụ văn phòng di động.
Thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 6,85 mm, trọng lượng 499 g và bề mặt lưng nhám mang lại cảm giác hoàn thiện cao cấp và cầm nắm thoải mái.
Máy có màn hình TFT LCD 11.5 inch độ phân giải 2200 x 1440, tần số 120 Hz và tuỳ chọn PaperMatte chống chói, rất phù hợp khi vẽ hoặc dùng ngoài trời nhưng màu sắc không rực rỡ như OLED.
Hiệu năng đến từ chip Kirin T80 kết hợp RAM 8GB và bộ nhớ 256GB cho trải nghiệm mượt mà trong đa nhiệm, chia đôi màn hình và chơi game phổ biến ở mức đồ họa cao.
Viên pin 7.700 mAh đảm bảo 1-2 ngày dùng hỗn hợp hoặc 7-10 giờ xem video liên tục, tuy nhiên tốc độ sạc 22.5W hơi chậm so với nhiều đối thủ hiện nay.
Bàn phím tháo rời kết nối bằng nam châm và chân pogo cùng M-Pencil độ trễ thấp biến máy thành công cụ làm việc và sáng tạo hiệu quả, chỉ tiếc cơ chế sạc M-Pencil đời 2 cần đế riêng.
Hạn chế lớn là thiếu hệ sinh thái Google, AppGallery còn thiếu ứng dụng và giải pháp GBox chỉ là phương án tạm thời gây hao pin, trễ thông báo và đôi khi thiếu ổn định.
Nếu bạn ưu tiên phần cứng xịn, màn PaperMatte và phụ kiện kèm theo thì MatePad 11.5 là lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc giá rẻ; còn nếu phụ thuộc mạnh vào dịch vụ Google thì nên cân nhắc kỹ trước khi mua.
Thiên Trang (TH)
#Huawei MatePad 11.5 #máy tính bảng giá rẻ #bút M-Pencil #bàn phím tháo rời #kỹ thuật số #đồ họa

