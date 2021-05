Vẻ đẹp nóng bỏng của mỹ nhân lọt top 10 tay golf tài năng thế giới

Muni He hay còn được biết tới với cái tên Lily, sinh năm 1999 là nữ golf thủ có tiếng người Trung Quốc. Cô nàng vừa được tạp chí Deemples bình chọn vào danh sách 10 tay golf xinh đẹp và tài năng nhất thế giới năm 2021. Ngoài sở hữu thân hình nóng bỏng, "đốt mắt" nam giới, Lily còn chứng minh tài năng và phong độ thi đấu ổn định khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời điểm năm 2018, Muni He đã xuất sắc giành chiến thắng tại giải Prasco Charity Championship và sau đó một năm, tay golf người Trung Quốc lại tiếp tục gây ấn tượng ở giải Ladies Golf Professional Association (LPGA) Q series. Thành công của Muni He có sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, đặc biệt là người bố Nong He. Dù chưa bao giờ chơi golf chuyên nghiệp nhưng Nong He luôn tạo điều kiện cho con gái tập chơi golf từ khi mới năm tuổi. Đến năm 9 tuổi, Muni He theo gia đình chuyển tới Vancouver, Canada rồi sau đó là California, nước Mỹ. Và trong lúc bạn bè cùng trang lứa còn đang chơi đùa thư giãn thì Muni He đã miệt mài tập các bài kỹ năng golf. Mọi khó khăn đã được đền đáp xứng đáng khi Muni He có trận đấu đầu tiên thuộc giải LPGA khi chỉ mới 15 tuổi và đủ điều kiện tham dự giải Mỹ Mở rộng. Ba năm sau đó, Lily chính thức thi đấu chuyên nghiệp ở môn thể thao golf vào tháng 12/2017 tại giải đấu Omega Dubai Ladies Masters - sự kiện cuối cùng của giải golf nữ nhà nghề châu Âu (LET). Kể từ đó sự nghiệp golf của Lily Muni He lên "như diều gặp gió". Golf thường được biết đến là môn thể thao dành cho quý ông, thế nhưng với Muni, bộ môn này đã dạy cô về tính kiên nhẫn, kỷ luật và tinh thần thể thao. Cô mong muốn trong tương lai sẽ còn gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường quốc tế. Ngay cả khi đã trở thành một tay golf "nổi đình nổi đám" với 360.000 người theo dõi trên trang mạng xã hội Instagram cá nhân, Muni He vẫn duy trì một chế độ tập luyện chăm chỉ đáng ngưỡng mộ. Sở hữu làn da rám nắng, thân hình săn chắc với đường cong đốt mắt, bí quyết của người đẹp gốc Hoa ngoài golf còn có những giờ phút miệt mài trong phòng gym. Cô nàng đặc biệt thích tập với máy đạp xe, chạy bộ hoặc chơi boxing. Ngoài tài năng trên sân golf, Lily còn được biết đến như một người mẫu chuyên nghiệp nhờ sở hữu thân hình thân hình đồng hồ cát, vóc dáng cân đối và săn chắc, nóng bỏng khiến vạn người mê. Lily trông trưởng thành hơn so với lứa tuổi 19 nhưng vẻ đẹp của cô lên sức sống khiến người ta vô cùng thiện cảm. Cô là đại diện châu Á duy nhất lọt vào danh sách 10 tay golf xinh đẹp và tài năng nhất thế giới năm 2021. Mời các bạn xem video: Thu Hoài tập đánh golf

