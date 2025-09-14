Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Gợi ý 4 địa điểm thưởng cà phê, ngắm hồng chín tại Đà Lạt

Đà Lạt vào mùa hồng chín, những quán cà phê trong vườn hồng trở thành điểm hẹn lý tưởng để thưởng thức đồ uống, dạo chơi và check-in rực rỡ.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không chỉ nổi tiếng với mùa hoa dã quỳ, cỏ hồng hay mai anh đào, Đà Lạt còn níu chân du khách bằng những vườn hồng trĩu quả mỗi độ thu sang. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên tách cà phê thơm nồng, phóng tầm mắt ra khu vườn phủ sắc cam óng ả, du khách như được sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn sự bình yên rất riêng của phố núi.

Rừng Nhiệt Đới Cafe – sắc hồng bên đèo Prenn

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km, quán Rừng Nhiệt Đới Cafe nằm lưng chừng đèo Prenn với khung cảnh thơ mộng. Xung quanh là vườn hồng đỏ rực, xen kẽ tiểu cảnh, hồ nước và thảm cỏ xanh.

rung-nhiet-doi-ca-phe.jpg
Ảnh Rừng Nhiệt Đới Cafe

Ngoài việc chụp ảnh check-in, du khách có thể trực tiếp hái hồng và mua mang về. Thực đơn quán gồm nhiều loại đồ uống, đồ ăn nhẹ, giá từ 35.000 – 65.000 đồng. Cuối tuần quán thường đông, du khách nên đi sớm để chọn chỗ ngồi đẹp. Lưu ý, quán không có bãi giữ xe máy, khách cần gửi xe ở các hộ dân gần đó.

Bao tiền một mớ bình yên - lạc bước giữa vườn hồng cổ thụ

Ẩn mình trên đèo Mimosa, quán cà phê – ẩm thực này gây ấn tượng bởi không gian yên tĩnh, bao quanh là những gốc hồng gần nửa thế kỷ tuổi. Mùa hồng chín, cả khu vườn rực rỡ sắc cam, dưới ánh nắng vàng như khung cảnh cổ tích.

bao-tien-mot-mo-binh-yen.jpg
Ảnh Bao tiền một mớ bình yên

Điểm nhấn là cây cầu gỗ bắc qua suối, bên trên phủ tán hồng sai quả, bên dưới là dòng nước mát. Quán không thu vé vào, chỉ cần gọi món. Ngoài cà phê và nước uống, nơi đây còn phục vụ gà nướng, cơm lam, lẩu gà, món cá tầm, bò và bán hồng tươi mang về.

Persimmon Cafe – vườn hồng 5.000 m2 giữa lòng Lâm Viên

Nằm tại số 96 Hùng Vương, Persimmon Cafe có khu vườn rộng hơn 5.000 m² với khoảng 100 gốc hồng trên 40 năm tuổi. Tại đây, du khách dễ dàng bắt gặp đủ giống hồng nổi tiếng như hồng Tám Hải, hồng vuông, hồng trứng lóc…

persimmon-cafe.jpg
Ảnh Persimmon Cafe

Quán bán vé 80.000 đồng/người (bao gồm nước uống), miễn phí cho trẻ dưới 1,3 m và người già trên 65 tuổi. Con đường lát gỗ dẫn vào vườn thuận tiện cho việc di chuyển, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Mùa hồng chín, quán còn có món “hồng dầm sữa” được nhiều người yêu thích. Ngoài ra còn có mì xíu mại, khoai chiên, mì trứng bò cho thực khách lót dạ. Quán mở cửa từ 8h – 18h, đông khách nhất vào cuối tuần và dịp lễ.

Tiệm cà phê Nhà Ngoại – ấm áp như về nhà

Tọa lạc tại tổ 13 đèo Prenn, Tiệm cà phê Nhà Ngoại mang đến không gian nhỏ nhắn, mộc mạc. Du khách có thể ngồi trong nhà gỗ ấm áp hoặc ngoài trời dưới tán hồng lâu năm.

tiem-nha-ngoai.jpg
Ảnh Thùy Trang

Vườn hồng cho quả to, mọng nước, vừa để thưởng thức tại chỗ vừa mua mang về. Buổi sáng, quán phục vụ trà nóng, bánh mì xíu mại, cơm rang; buổi chiều có cà phê, trà, sinh tố và nước ép. Điểm cộng là toàn bộ ly, ống hút đều làm từ giấy, thân thiện với môi trường. Nhân viên hiếu khách, phục vụ nhanh. Tuy nhiên, đường đi hơi khó tìm, du khách nên tham khảo kỹ trước khi xuất phát.

Không chỉ là những quán cà phê đơn thuần, các điểm đến này đã trở thành trải nghiệm mùa vụ đặc trưng của Đà Lạt. Ngồi giữa vườn hồng chín đỏ, nhâm nhi ly cà phê nóng, du khách vừa có thể tận hưởng cảnh sắc nên thơ, vừa lưu giữ cho mình những tấm hình kỷ niệm đáng nhớ.

#địa điểm thưởng cà phê Đà Lạt #vườn hồng chín Đà Lạt #quán cà phê đèo Prenn #Rừng Nhiệt Đới Cafe #Bao Tiền Một Mớ Bình Yên #Persimmon Cafe

Bài liên quan

Du lịch

'Săn' mùa hồng Đà Lạt, chọn tour nào hợp túi tiền?

Travel blogger Lan Phương nhận xét mỗi công ty lữ hành có ưu thế riêng, du khách nên cân nhắc lịch trình, thời gian tại vườn hồng và loại hình lưu trú.

Khi Đà Lạt chuyển mình vào mùa Thu, những vườn hồng cũng bắt đầu chín rộ, nhuộm sắc cam đỏ rực rỡ khắp triền đồi. Đây chính là thời điểm đẹp nhất để du khách check-in bên những vườn hồng sai trĩu quả.

mua-hong4.jpg
Cứ độ thu về du khách lại đổ xô về Đà Lạt tận hưởng mùa hồng chín - Ảnh Trần Minh Hiếu
Xem chi tiết

Du lịch

"Săn" mùa hồng chín Đà Lạt, ngắm vườn đỏ rực và tận hưởng cao nguyên

Mùa hồng chín Đà Lạt thu hút du khách bởi những vườn trái cây sai trĩu, trái hồng đỏ rực trải dài khắp thung lũng và con đường nhỏ yên bình.

Mùa hồng chín ở Đà Lạt luôn khiến du khách mê mẩn. Khắp các vườn, thung lũng và con đường nhỏ yên ả, những quả hồng đỏ rực lấp ló giữa lá xanh tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa nên thơ. Khi Hà Nội chớm thu với hương cốm non và gió heo may, Đà Lạt đã đón du khách bằng nắng vàng nhè nhẹ rọi qua vườn hồng chín, mở ra một mùa cao nguyên đầy sắc màu.

mua-hong1.jpg
Du khách thỏa sức sáng tạo background chụp hình. Ảnh: Tiệm cà phê vườn hồng nhà Tom
Xem chi tiết

Du lịch

Rừng thông Hồ Tuyền Lâm chốn yên bình giữa phố núi mộng mơ Đà Lạt

Rừng thông Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt mang đến không gian yên bình giữa phố núi, nơi du khách đi bộ, cắm trại và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

rung-thong6.jpg
Đà Lạt không chỉ nổi tiếng với hồ Xuân Hương hay thung lũng Tình Yêu, mà còn ẩn chứa những cánh rừng thông bạt ngàn, trong đó Rừng thông Hồ Tuyền Lâm là điểm đến lý tưởng để tìm về sự tĩnh lặng giữa phố núi mộng mơ. Ảnh phuongdeyy_ae
rung-thong4.jpg
Đi giữa rừng, nghe tiếng gió rì rào qua những tán thông, hít hà mùi nhựa thông thoảng nhẹ trong không khí, du khách sẽ cảm nhận ngay sự bình yên, quên đi những muộn phiền thường nhật. Ảnh phuongdeyy_ae
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới