Gợi ý 4 địa điểm thưởng cà phê, ngắm hồng chín tại Đà Lạt

Đà Lạt vào mùa hồng chín, những quán cà phê trong vườn hồng trở thành điểm hẹn lý tưởng để thưởng thức đồ uống, dạo chơi và check-in rực rỡ.

Không chỉ nổi tiếng với mùa hoa dã quỳ, cỏ hồng hay mai anh đào, Đà Lạt còn níu chân du khách bằng những vườn hồng trĩu quả mỗi độ thu sang. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên tách cà phê thơm nồng, phóng tầm mắt ra khu vườn phủ sắc cam óng ả, du khách như được sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn sự bình yên rất riêng của phố núi.

Rừng Nhiệt Đới Cafe – sắc hồng bên đèo Prenn

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km, quán Rừng Nhiệt Đới Cafe nằm lưng chừng đèo Prenn với khung cảnh thơ mộng. Xung quanh là vườn hồng đỏ rực, xen kẽ tiểu cảnh, hồ nước và thảm cỏ xanh.

Ảnh Rừng Nhiệt Đới Cafe

Ngoài việc chụp ảnh check-in, du khách có thể trực tiếp hái hồng và mua mang về. Thực đơn quán gồm nhiều loại đồ uống, đồ ăn nhẹ, giá từ 35.000 – 65.000 đồng. Cuối tuần quán thường đông, du khách nên đi sớm để chọn chỗ ngồi đẹp. Lưu ý, quán không có bãi giữ xe máy, khách cần gửi xe ở các hộ dân gần đó.

Bao tiền một mớ bình yên - lạc bước giữa vườn hồng cổ thụ

Ẩn mình trên đèo Mimosa, quán cà phê – ẩm thực này gây ấn tượng bởi không gian yên tĩnh, bao quanh là những gốc hồng gần nửa thế kỷ tuổi. Mùa hồng chín, cả khu vườn rực rỡ sắc cam, dưới ánh nắng vàng như khung cảnh cổ tích.

Ảnh Bao tiền một mớ bình yên

Điểm nhấn là cây cầu gỗ bắc qua suối, bên trên phủ tán hồng sai quả, bên dưới là dòng nước mát. Quán không thu vé vào, chỉ cần gọi món. Ngoài cà phê và nước uống, nơi đây còn phục vụ gà nướng, cơm lam, lẩu gà, món cá tầm, bò và bán hồng tươi mang về.

Persimmon Cafe – vườn hồng 5.000 m2 giữa lòng Lâm Viên

Nằm tại số 96 Hùng Vương, Persimmon Cafe có khu vườn rộng hơn 5.000 m² với khoảng 100 gốc hồng trên 40 năm tuổi. Tại đây, du khách dễ dàng bắt gặp đủ giống hồng nổi tiếng như hồng Tám Hải, hồng vuông, hồng trứng lóc…

Ảnh Persimmon Cafe

Quán bán vé 80.000 đồng/người (bao gồm nước uống), miễn phí cho trẻ dưới 1,3 m và người già trên 65 tuổi. Con đường lát gỗ dẫn vào vườn thuận tiện cho việc di chuyển, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Mùa hồng chín, quán còn có món “hồng dầm sữa” được nhiều người yêu thích. Ngoài ra còn có mì xíu mại, khoai chiên, mì trứng bò cho thực khách lót dạ. Quán mở cửa từ 8h – 18h, đông khách nhất vào cuối tuần và dịp lễ.

Tiệm cà phê Nhà Ngoại – ấm áp như về nhà

Tọa lạc tại tổ 13 đèo Prenn, Tiệm cà phê Nhà Ngoại mang đến không gian nhỏ nhắn, mộc mạc. Du khách có thể ngồi trong nhà gỗ ấm áp hoặc ngoài trời dưới tán hồng lâu năm.

Ảnh Thùy Trang

Vườn hồng cho quả to, mọng nước, vừa để thưởng thức tại chỗ vừa mua mang về. Buổi sáng, quán phục vụ trà nóng, bánh mì xíu mại, cơm rang; buổi chiều có cà phê, trà, sinh tố và nước ép. Điểm cộng là toàn bộ ly, ống hút đều làm từ giấy, thân thiện với môi trường. Nhân viên hiếu khách, phục vụ nhanh. Tuy nhiên, đường đi hơi khó tìm, du khách nên tham khảo kỹ trước khi xuất phát.

Không chỉ là những quán cà phê đơn thuần, các điểm đến này đã trở thành trải nghiệm mùa vụ đặc trưng của Đà Lạt. Ngồi giữa vườn hồng chín đỏ, nhâm nhi ly cà phê nóng, du khách vừa có thể tận hưởng cảnh sắc nên thơ, vừa lưu giữ cho mình những tấm hình kỷ niệm đáng nhớ.