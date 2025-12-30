Hà Nội

Thung Ui điểm đến mới ở Ninh Bình hút du khách yêu sự tĩnh lặng

Du lịch

Thung Ui điểm đến mới ở Ninh Bình hút du khách yêu sự tĩnh lặng

Không nằm trên các tuyến tham quan quen thuộc, Thung Ui thu hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh lặng, cảnh quan núi non nguyên sơ giữa vùng di sản Tràng An.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhắc đến Ninh Bình, du khách thường nghĩ ngay tới Tràng An với những tuyến đò xuyên hang, chùa Bái Đính quy mô đồ sộ hay Tam Cốc – Bích Động đã quá quen thuộc trên bản đồ du lịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một cái tên mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn và mạng xã hội du lịch: Thung Ui – thung lũng nằm trong vùng lõi di sản, mang vẻ đẹp tĩnh lặng, nguyên sơ, khác biệt với nhịp tham quan đông đúc xung quanh. Ảnh Tuan Anhi
Theo thông tin từ các tài liệu du lịch địa phương, Thung Ui thuộc khu vực xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn cũ), nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh Tuan Anhi
Dù vị trí không xa những điểm du lịch nổi tiếng, Thung Ui lại gần như “ẩn mình”, ít bị tác động bởi du lịch đại trà, giữ được không gian yên bình hiếm có. Ảnh Tuan Anhi
Điểm gây ấn tượng đầu tiên với du khách khi đến Thung Ui chính là cảnh quan tự nhiên còn gần như nguyên vẹn. Thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi cao sừng sững, phía dưới là thung nước, bãi cỏ và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tràng An. Không gian mở, thoáng đãng, ít tiếng ồn, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với những tuyến tham quan đông khách chỉ cách đó không xa. Ảnh Tuan Anhi
Nhiều hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc sương sớm bảng lảng giữa thung lũng, mặt nước phẳng lặng phản chiếu núi non, hay những lối đi nhỏ uốn lượn giữa thảm cỏ xanh, khiến Thung Ui được ví như bối cảnh trong phim cổ trang. Ảnh Tuan Anhi
Tuy nhiên, khác với những điểm “check-in” thuần túy, nơi đây không gây choáng ngợp bởi quy mô hay công trình nhân tạo, mà chinh phục du khách bằng sự giản dị và tĩnh lặng. Ảnh Tuan Anhi
Nếu Tràng An phù hợp với du khách lần đầu đến Ninh Bình, chùa Bái Đính hấp dẫn những hành trình tâm linh – văn hóa, hay Thung Nham nổi tiếng với du lịch sinh thái, thì Thung Ui lại hướng tới nhóm du khách yêu thích sự tĩnh lặng. Đây là điểm đến dành cho những ai muốn dạo bộ giữa thiên nhiên, chụp ảnh phong cảnh, nghỉ ngơi nhẹ nhàng hoặc tìm một góc yên bình giữa vùng di sản đang ngày càng sôi động. Ảnh Tuan Anhi
Theo gợi ý từ các đơn vị lữ hành địa phương, Thung Ui có thể dễ dàng kết hợp trong hành trình tham quan một ngày. Từ Hà Nội, du khách di chuyển khoảng 1,5–2 giờ theo cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để tới Ninh Bình. Sau khi tham quan chùa Bái Đính hoặc dùng bữa trưa với các món đặc sản địa phương, du khách có thể ghé Thung Ui vào buổi chiều, thời điểm ánh nắng dịu và cảnh sắc thung lũng trở nên mềm mại hơn. Ảnh Thung Ui
Với những du khách lưu trú tại trung tâm Ninh Bình, quãng đường tới Thung Ui chỉ mất khoảng 20–30 phút. Việc kết hợp tham quan trong buổi chiều, sau đó quay lại trung tâm thành phố hoặc tiếp tục ghé Hang Múa, Tràng An để ngắm hoàng hôn khá thuận tiện về mặt thời gian. Ảnh Thung Ui
Giữa bức tranh du lịch Ninh Bình ngày càng đa dạng, Thung Ui được xem như một “khoảng lặng” dành cho những du khách muốn khám phá vùng di sản theo cách chậm rãi hơn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ khác biệt để khiến nhiều người sau chuyến đi nhận ra rằng, Ninh Bình vẫn còn những góc rất đẹp, chỉ cần được khám phá đúng thời điểm và với nhịp đi phù hợp. Ảnh Tuan Anhi
Vân Giang (Tổng hợp)
#Vẻ đẹp nguyên sơ Thung Ui #Du lịch vùng di sản Tràng An #Khám phá điểm đến yên bình #Thung lũng ít đông đúc #Du lịch sinh thái Ninh Bình #Phong cảnh tự nhiên hoang sơ

