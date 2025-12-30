Thung Ui điểm đến mới ở Ninh Bình hút du khách yêu sự tĩnh lặng

Không nằm trên các tuyến tham quan quen thuộc, Thung Ui thu hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh lặng, cảnh quan núi non nguyên sơ giữa vùng di sản Tràng An.
Từ cô sinh viên bình dị đến khoảnh khắc đội vương miện, Nguyễn Phương Thanh đã viết nên dấu ấn đẹp tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có sự đột phá lớn khi thử nghiệm phương pháp, kỹ thuật mới và có thể được thưởng lớn.
Chỉ vỏn vẹn 29m2 nhưng nhờ cách sắp xếp khéo léo, căn hộ vẫn gọn gàng, tiện dụng và ngập tràn ánh sáng.
Sinh sống trên cao nguyên Andes khắc nghiệt, tộc người Aymara lưu giữ một nền văn hóa cổ xưa bền bỉ suốt hàng nghìn năm.
Mới đây, trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc kỉ niệm 1 năm ngày tại một nhà hàng sang trọng.
Kích thước vòng 1 không chỉ phụ thuộc di truyền mà còn chịu tác động từ dinh dưỡng và nội tiết. Bổ sung đúng thực phẩm giúp ngực đầy đặn, săn chắc tự nhiên.
Ẩn mình giữa rừng thông xanh mát, Dinh 3 là công trình gắn liền với cuộc đời vua Bảo Đại cùng lịch sử chính trị đặc biệt của Đà Lạt xưa.
Các nhà khoa học đã phục dựng khuôn mặt của một người Homo erectus từ hộp sọ và răng hóa thạch 1,5 triệu năm tuổi.
Đăng tải loạt khoảnh khắc trong buổi fan meeting T1 với vai trò MC, Mai Dora khiến nhiều người hâm mộ phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Những ngày này, hoa anh đào mang sắc hồng bung nở khắp các bản làng xã Mường Típ (Nghệ An) làm bừng sáng núi rừng.
Một trong những nhà khoa học vũ trụ hàng đầu của Anh tuyên bố "hoàn toàn tin chắc" rằng người ngoài hành tinh có thật và sẽ có thể gặp họ vào năm 2075.
Với hình dáng kỳ lạ và màu sắc rực rỡ, bọ ánh kim chân ếch (Sagra buqueti) luôn khiến giới tự nhiên học lẫn người yêu côn trùng phải kinh ngạc.
Mẫu xe sedan Volkswagen Passat ePro 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, có thể chạy hơn 150km không tốn 1 giọt xăng.
Giữa tiết trời lạnh giá vùng biên Kỳ Sơn, hoa anh đào Mường Típ đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên mái nhà pơ mu, gọi mùa Xuân về với bản làng xứ Nghệ.
Nữ chính Jeong Soyeon của game hẹn hò Heroines through my lens bất ngờ tung loạt ảnh Giáng Sinh, nhanh chóng khiến cộng đồng game thủ “dậy sóng”.
Ngay giờ phút chuyển giao năm mới, 3 con giáp nhận tín hiệu tích cực từ vũ trụ, mở ra tháng 1 đầy hứa hẹn về tiền bạc, cơ hội và thăng tiến trong công việc.
Ẩn sâu dưới lòng đất Iran khô hạn, Noushabad (Iran) là minh chứng độc đáo cho trí tuệ và khả năng sinh tồn của con người cổ đại.
Năm 2025, nhiều loại trái cây ở Việt Nam bất ngờ rớt giá mạnh, chỉ rẻ ngang… rau củ.
Căn hộ của nữ CEO độc thân rộng 90m2, sử dụng nội thất dễ di chuyển, chọn sách là "linh hồn", ban công 3m2 xanh mướt...
Trong cuộc khai quật ở tỉnh Cherkasy, miền Trung Ukraine, các chuyên gia đã tìm thấy 4 "tòa nhà xương" hình tròn được xây cách đây khoảng 18.000 năm.
Một hộ dân ở Thanh giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm gồm 1 khỉ mốc và 1 khỉ đuôi dài. Đây đều là các loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.