Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Khám phá các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội

Tết Dương lịch 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại nhiều điểm. Bí kíp chọn chỗ đứng và gửi xe giúp du khách thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 khu vực với 6 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật, hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng trên bầu trời đêm giao thừa. Chương trình diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, kéo dài khoảng 15 phút, là điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong dịp đầu năm mới.

ebec143c38fbb7a5eeea.jpg
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, kết hợp chương trình Countdown sôi động tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Internet

Các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội

Phường Hoàn Kiếm: Hai trận địa, trong đó có khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.

Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng): Trận địa trên đảo dừa, không gian rộng, dễ tìm góc đứng.

Đường đua F1 (phường Từ Liêm): Bắn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp.

Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ): Không gian mở, phù hợp nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Hồ Văn Quán (phường Hà Đông): Thuận tiện di chuyển, chỗ gửi xe thoải mái.

Tổng cộng sẽ có 4.000 quả pháo tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hỏa thuật, đảm bảo hiệu ứng hoành tráng và quy mô trình diễn.

Cùng thời điểm, Hà Nội tổ chức chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kéo dài từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025. Chủ đề “Mở kết nối thật” hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng sôi động, là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách muốn hòa mình vào không khí lễ hội.

phao-hoa.jpg
Ảnh Baochinhphu

Mẹo chọn vị trí xem pháo hoa

Không phải đứng sát trận địa mới mang đến trải nghiệm xem pháo hoa trọn vẹn. Thực tế, nhiều du khách chọn khoảng cách vừa đủ để quan sát toàn bộ bầu trời, tránh khói và đám đông.

Việc đến sớm, trước 22h, giúp có vị trí đẹp, vừa quan sát tốt vừa tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, du khách nên chuẩn bị phương tiện di chuyển và kế hoạch gửi xe trước để tránh những phút giây căng thẳng trong giờ cao điểm.

ngam-phao-hoa.jpg
Ảnh Internet

Lựa chọn vị trí xem pháo hoa còn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích. Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ sôi động, thích hợp cho những ai yêu không khí lễ hội, kết hợp xem countdown và các hoạt động đường phố. Công viên Thống Nhất vừa gần trung tâm vừa rộng rãi, không gian thoáng đãng, phù hợp cho nhóm đông hoặc gia đình muốn thoải mái di chuyển.

Tây Hồ nổi bật với không gian mở, dễ tìm góc đứng và chụp ảnh, lý tưởng cho nhóm nhỏ hoặc các gia đình có trẻ em. Trong khi đó, Hà Đông và Nam Từ Liêm mang đến ưu thế về giao thông thông thoáng, dễ tìm chỗ gửi xe, phù hợp với những người không thích chen lấn.

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp việc chọn quán cà phê hay nhà hàng có tầm nhìn rộng để vừa thưởng thức pháo hoa, vừa tận hưởng không gian thoải mái, tránh đông đúc. Việc quan sát từ khoảng cách hợp lý cũng giúp nhìn trọn vẹn hiệu ứng pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật mà vẫn đảm bảo an toàn. Nhờ sự bố trí trận địa rải đều khắp thành phố, người dân từ nhiều khu vực khác nhau đều có cơ hội đón giao thừa mà không phải di chuyển quá xa.

Chỉ cần lên kế hoạch trước về chỗ đứng, phương tiện di chuyển và gửi xe, trải nghiệm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội chắc chắn sẽ trở nên trọn vẹn, thoải mái và đáng nhớ.

#Lễ hội pháo hoa Tết Dương lịch 2026 #Điểm xem pháo hoa Hà Nội #Chương trình Countdown 2026 #Kế hoạch trải nghiệm lễ hội #Chọn vị trí xem pháo hoa #Các khu vực bắn pháo hoa Hà Nội

Bài liên quan

Du lịch

Gợi ý lịch trình vui chơi, ăn uống trọn 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM

Không rời TP HCM dịp Tết Dương lịch 2026, du khách vẫn có thể tận hưởng 4 ngày nghỉ trọn vẹn với ẩm thực, giải trí, check-in và nghỉ dưỡng ngay trong thành phố.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1–4/1) mở ra khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả. Với những du khách không rời TP HCM dịp này, thành phố vẫn đủ sức gợi cảm hứng nếu biết chậm lại, khám phá theo cách riêng từ quán xá, không gian ngầm, rooftop cho đến những góc phố cũ nhuốm màu thời gian.

tet-duong-lich.png
Gợi ý lịch trình vui chơi, ăn uống trọn 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Du lịch

Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, chọn điểm du lịch nào cho chuyến đi đầu năm?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch giờ chót. Từ điểm gần đi trong ngày đến hành trình 2–3 ngày sôi động khắp ba miền.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được điều chỉnh sát ngày, kéo dài từ 1 đến hết 4/1, khiến nhu cầu tìm kiếm điểm du lịch “đi nhanh, trải nghiệm đủ” tăng mạnh. Trong bối cảnh nhiều du khách chưa kịp đặt tour sớm, những địa phương có giao thông thuận lợi, nhiều sự kiện và dịch vụ trọn gói đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho kỳ nghỉ đầu năm.

Tùy quỹ thời gian và điểm xuất phát, du khách có thể cân nhắc các gợi ý dưới đây để lên kế hoạch phù hợp.

Xem chi tiết

Du lịch

Cận Tết Dương lịch, mai anh đào nhuộm tím đồi chè Cầu Đất Đà Lạt

Những ngày cận Tết Dương lịch, mai anh đào trên đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt đồng loạt bung nở, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.

kto-bl_dsc-1-3.jpg
Những ngày cận Tết Dương lịch 2026, đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Đồng trở nên rực rỡ khi hàng loạt cây mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm tím không gian cao nguyên.
kto-bl_dsc-1-1.jpg
Khung cảnh lãng mạn giữa những luống chè xanh mướt cùng tiết trời trong lành, mát mẻ đã thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới