Khám phá các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 khu vực với 6 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng hỏa thuật, hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng trên bầu trời đêm giao thừa. Chương trình diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, kéo dài khoảng 15 phút, là điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong dịp đầu năm mới.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, kết hợp chương trình Countdown sôi động tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Internet

Các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội

Phường Hoàn Kiếm: Hai trận địa, trong đó có khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.

Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng): Trận địa trên đảo dừa, không gian rộng, dễ tìm góc đứng.

Đường đua F1 (phường Từ Liêm): Bắn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp.

Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ): Không gian mở, phù hợp nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Hồ Văn Quán (phường Hà Đông): Thuận tiện di chuyển, chỗ gửi xe thoải mái.

Tổng cộng sẽ có 4.000 quả pháo tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hỏa thuật, đảm bảo hiệu ứng hoành tráng và quy mô trình diễn.

Cùng thời điểm, Hà Nội tổ chức chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kéo dài từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025. Chủ đề “Mở kết nối thật” hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng sôi động, là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách muốn hòa mình vào không khí lễ hội.

Ảnh Baochinhphu

Mẹo chọn vị trí xem pháo hoa

Không phải đứng sát trận địa mới mang đến trải nghiệm xem pháo hoa trọn vẹn. Thực tế, nhiều du khách chọn khoảng cách vừa đủ để quan sát toàn bộ bầu trời, tránh khói và đám đông.

Việc đến sớm, trước 22h, giúp có vị trí đẹp, vừa quan sát tốt vừa tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, du khách nên chuẩn bị phương tiện di chuyển và kế hoạch gửi xe trước để tránh những phút giây căng thẳng trong giờ cao điểm.

Ảnh Internet

Lựa chọn vị trí xem pháo hoa còn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích. Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ sôi động, thích hợp cho những ai yêu không khí lễ hội, kết hợp xem countdown và các hoạt động đường phố. Công viên Thống Nhất vừa gần trung tâm vừa rộng rãi, không gian thoáng đãng, phù hợp cho nhóm đông hoặc gia đình muốn thoải mái di chuyển.

Tây Hồ nổi bật với không gian mở, dễ tìm góc đứng và chụp ảnh, lý tưởng cho nhóm nhỏ hoặc các gia đình có trẻ em. Trong khi đó, Hà Đông và Nam Từ Liêm mang đến ưu thế về giao thông thông thoáng, dễ tìm chỗ gửi xe, phù hợp với những người không thích chen lấn.

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp việc chọn quán cà phê hay nhà hàng có tầm nhìn rộng để vừa thưởng thức pháo hoa, vừa tận hưởng không gian thoải mái, tránh đông đúc. Việc quan sát từ khoảng cách hợp lý cũng giúp nhìn trọn vẹn hiệu ứng pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật mà vẫn đảm bảo an toàn. Nhờ sự bố trí trận địa rải đều khắp thành phố, người dân từ nhiều khu vực khác nhau đều có cơ hội đón giao thừa mà không phải di chuyển quá xa.

Chỉ cần lên kế hoạch trước về chỗ đứng, phương tiện di chuyển và gửi xe, trải nghiệm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội chắc chắn sẽ trở nên trọn vẹn, thoải mái và đáng nhớ.