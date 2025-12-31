Hà Nội

Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất, 5 tọa độ ngắm hoa không nên bỏ lỡ

Khi tiết trời se lạnh, mai anh đào bắt đầu bung nở khắp Đà Lạt, phủ sắc hồng dịu dàng lên triền đồi, phố núi, trở thành điểm hẹn du xuân hút khách dịp đầu năm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi những ngày cuối năm khẽ chạm ngõ, Đà Lạt lại bước vào thời khắc đẹp nhất với sắc hồng mai anh đào lan tỏa khắp phố núi. Từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên đồng loạt bung nở, nhuộm hồng các triền đồi, cung đường và những góc quán yên bình, tạo nên bức tranh lãng mạn khó trộn lẫn. Ảnh @tonton.dalat
Mai anh đào không rực rỡ như phượng, cũng không kiêu sa như hoa hồng, nhưng lại mang vẻ đẹp dịu dàng rất riêng. Hoa chỉ nở trong thời gian ngắn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vì vậy việc chọn đúng địa điểm và thời điểm là yếu tố quan trọng để du khách có trải nghiệm trọn vẹn. Dưới đây là 5 tọa độ ngắm mai anh đào được nhiều du khách lựa chọn mỗi dịp đầu năm. Ảnh @tonton.dalat
Cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, Mộng Đào Nguyên là một trong những điểm ngắm mai anh đào được nhiều du khách lựa chọn. Không gian rộng, thoáng đãng, tách biệt sự ồn ào của phố thị, những gốc mai anh đào mọc dọc theo lối đi và triền đồi tạo nên khung cảnh yên bình, thích hợp cho những ai muốn thong thả dạo bước, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa mà không quá lo ngại cảnh đông đúc. Ảnh luhanhvietnam
Xa hơn về phía đông nam thành phố, đồi chè Cầu Đất cũng bước vào mùa mai anh đào nở sớm. Những gốc hoa được trồng xen kẽ giữa các luống chè xanh mướt, tạo nên sự tương phản màu sắc độc đáo. Vào buổi sáng sớm, khi sương còn bảng lảng và nắng vừa lên, sắc hồng của mai anh đào nổi bật giữa không gian rộng lớn, mang đến khung cảnh trong trẻo, rất được du khách và giới trẻ ưa chuộng để ghi lại những khoảnh khắc đầu năm. Ảnh Hiếu Nguyễn
Với những du khách có lịch trình ngắn hoặc muốn ngắm hoa ngay trong hành trình di chuyển, đường Hùng Vương là lựa chọn thuận tiện. Hàng mai anh đào lâu năm dọc hai bên đường khi vào mùa đồng loạt khoe sắc, biến con đường quen thuộc thành điểm dừng chân lý tưởng để chụp ảnh nhanh mà không cần đi xa khỏi trung tâm thành phố. Ảnh Internet
Bên cạnh các không gian ngoài trời, nhiều quán cà phê tại Đà Lạt cũng trở thành điểm hẹn ngắm mai anh đào dịp đầu năm. Những quán mang phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, có mai anh đào nở rộ trong khuôn viên, cho phép du khách vừa nhâm nhi cà phê nóng, vừa ngắm hoa trong tiết trời se lạnh. Một số quán nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, không gian yên tĩnh, mai anh đào thường nở muộn hơn so với khu vực ngoại ô, phù hợp với những du khách đến Đà Lạt vào cuối mùa hoa.
Để có trải nghiệm ngắm mai anh đào trọn vẹn, du khách nên lựa chọn khung giờ sáng sớm, từ khoảng 6h đến 9h, khi ánh sáng dịu và hoa giữ được sắc hồng tự nhiên nhất. Trang phục sáng màu, đơn giản giúp tổng thể bức ảnh hài hòa với phông nền hoa. Ngoài ra, việc theo dõi thông tin từ các hội nhóm du lịch Đà Lạt cũng giúp du khách chủ động cập nhật những khu vực hoa đang vào độ nở đẹp. Ảnh Đồng Ngô
Mùa mai anh đào ở Đà Lạt chỉ kéo dài trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng mỗi lần sắc hồng phủ kín phố núi, thành phố sương mù lại trở thành điểm hẹn du xuân hấp dẫn, khiến du khách dù đã nhiều lần ghé thăm vẫn không khỏi xao xuyến khi mùa hoa đầu năm lại trở về. Ảnh Bánh Gạo
