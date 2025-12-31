Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất, 5 tọa độ ngắm hoa không nên bỏ lỡ

Khi tiết trời se lạnh, mai anh đào bắt đầu bung nở khắp Đà Lạt, phủ sắc hồng dịu dàng lên triền đồi, phố núi, trở thành điểm hẹn du xuân hút khách dịp đầu năm.
Nhà máy VinFast Hải Phòng chính thức xuất xưởng chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm 2025, sau hơn một năm độc tôn vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt.
Chỉ vì không kích hoạt xác thực hai lớp, một game thủ Xbox đã mất toàn bộ thư viện game tích lũy suốt 15 năm, trị giá hàng nghìn USD.
Tử vi 2026 dự đoán nhiều cơ hội lớn về tài chính và phát triển cho 3 con giáp này, đặc biệt trong tháng đầu năm nhờ sự hỗ trợ từ người thân.
Giữa vùng sa mạc khô cằn của Tây Nam nước Mỹ, Chetro Ketl hiện lên như minh chứng đồ sộ cho kỹ thuật xây dựng và tư duy xã hội của người Pueblo cổ đại.
Căn hộ chỉ có một cửa sổ lớn nhưng nhờ thiết kế mở và hạn chế vách ngăn, ánh sáng tự nhiên vẫn có thể len lỏi khắp không gian.
Ngôi nhà thiết kế tối giản, bố trí công năng phù hợp với nhu cầu thực tế của gia chủ, kết hợp các giải pháp kiến trúc giúp không gian luôn thông thoáng.
Theo một báo cáo của tổ chức Christian Aid, chỉ riêng 10 thảm họa khí hậu gây thiệt hại lên tới hơn 120 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2025.
Xiaomi đã chính thức "giải mã" nhà máy thông minh sở hữu 161 robot tự hành, sản xuất 1 chiếc điều hòa chỉ trong 6,5 giây.
Trong những ngày đầu tháng 1/2026, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú như siêu trăng, mưa sao băng Quadrantids...
Việc sở hữu 1 chiếc Chevrolet Silverado 1987 nguyên bản hiện nay là vô cùng hiếm gặp và nếu tìm xe độ thì nhiều dự án đã làm mất đi chất riêng của mẫu xe này.
Chuyên gia cảnh báo nhiều công cụ bảo mật AI đang bị thổi phồng năng lực, trong khi đội ngũ an ninh truyền thống chưa sẵn sàng đối phó rủi ro mới.
Volkswagen Golf GTI ra mắt 1976 đã gây ấn tượng mạnh và hiện đã có 2,5 triệu xe bán ra toàn cầu, vào 2026 khi sinh nhật lần thứ 50 xe sẽ có phiên bản đặc biệt.
Đăng tải bộ ảnh mới đầy năng động và quyến rũ trên sân tennis, Huyền 2k4 gây chú ý với vòng 2 cùng vết rạn da chân thực sau sinh con đầu lòng.
Khi chinh phục đỉnh Everest, một số nhà leo núi đã gặp tai nạn và qua đời. Thi thể của họ mãi chưa thể đưa xuống núi dù nhiều năm đã trôi qua. Vì sao lại vậy?
Khả Ngân xinh đẹp nền nã trong tà áo dài. Đỗ Thị Hà nhận hàng chục nghìn lượt thích khi khoe ảnh đi ăn cưới.
Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.
Trong bài đăng mới nhất chào tuổi mới, MC Mai Ngọc khiến fan xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng mặn mà và những khoảnh khắc ngọt lịm bên con trai kháu khỉnh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/1, Xử Nữ mọi chuyện đều tốt, chú ý tiết kiệm tiền khi đang kiếm được. Cự Giải nên dũng cảm hơn, sẽ tiến bộ phát triển.
Nhờ AI thông minh, camera vượt tầm giá và thiết kế cao cấp, Galaxy A56 5G được giới chuyên gia đánh giá cao và đạt doanh số ấn tượng toàn cầu.
Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Trong năm 2025, nhiều sao Việt đã tậu thêm nhà mới, trong đó, có căn biệt thự rộng tới 2.000m2, có cơ ngơi đẹp không kém resort...