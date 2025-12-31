[INFO] Điểm đến lý tưởng ngắm hoa anh đào ở Tuyên Quang dịp Tết Dương lịch

Nhà máy VinFast Hải Phòng chính thức xuất xưởng chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm 2025, sau hơn một năm độc tôn vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt.
4 điểm bắn pháo hoa tại TP HCM dịp giao thừa 2026 mang đến cho du khách không gian ngắm pháo hoa tuyệt đẹp và nhiều trải nghiệm thú vị.
Chọn đúng thời điểm đặt vé và ngày bay có thể giúp du khách tiết kiệm đáng kể chi phí, đặc biệt khi áp dụng các “thời điểm vàng” theo dữ liệu du lịch.
Không chỉ có biển mây, Tà Xùa mùa cuối năm còn khiến du khách mê mẩn với đồi hoa cánh bướm tím hồng bung nở, tạo điểm check-in thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc.
Chưa kịp đặt tour sớm, du khách vẫn có thể đón Tết Dương lịch bằng những hành trình ngắn, dễ đi, chi phí vừa phải và giàu trải nghiệm.
Tà Xùa (Sơn La) gây chú ý với điểm check-in mái nhà gỗ chênh vênh giữa biển mây, mang đến trải nghiệm săn mây độc đáo giữa đại ngàn Tây Bắc.
Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” của Ninh Bình, hút du khách dịp Tết Dương lịch nhờ cảnh quan hoang sơ, mặt nước phẳng lặng và không gian yên bình.
Sắc hồng mai anh đào trải dài trước Đồn Biên phòng Lũng Cú, trở thành điểm check-in mới thu hút đông đảo du khách dịp cuối năm.
Năm 2025, du lịch Việt Nam bùng nổ loạt trải nghiệm mới lạ, từ tàu hai tầng, tour đêm di tích, thực tế ảo hang động đến hành trình bảo tồn rùa biển.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày là cơ hội lý tưởng để du khách khám phá 5 điểm đến gần Hà Nội, thuận tiện di chuyển, chi phí hợp lý.
Tết Dương lịch 2026, Hà Nội rực rỡ pháo hoa, không gian ánh sáng nghệ thuật và triển lãm kỹ thuật số, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.
Không nằm trên các tuyến tham quan quen thuộc, Thung Ui thu hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh lặng, cảnh quan núi non nguyên sơ giữa vùng di sản Tràng An.
Những ngày này, hoa anh đào mang sắc hồng bung nở khắp các bản làng xã Mường Típ (Nghệ An) làm bừng sáng núi rừng.
Giữa tiết trời lạnh giá vùng biên Kỳ Sơn, hoa anh đào Mường Típ đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên mái nhà pơ mu, gọi mùa Xuân về với bản làng xứ Nghệ.
Không rời TP HCM dịp Tết Dương lịch 2026, du khách vẫn có thể tận hưởng 4 ngày nghỉ trọn vẹn với ẩm thực, giải trí, check-in và nghỉ dưỡng ngay trong thành phố.
Không rực rỡ, không ồn ào, mùa hoa ban trắng về khiến Đà Lạt chậm lại, khoác lên phố núi nét đẹp trong veo giữa tiết trời đông.
Làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”
Làng hoa Sa Đéc thủ phủ hoa kiểng miền Tây chính thức được công nhận di sản quốc gia, khẳng định giá trị làng nghề trăm năm và sức hút du lịch mỗi dịp cuối năm.
Những ngày cuối năm rừng Trường Nhãn ở Phong Nha – Kẻ Bàng bước vào mùa thay lá, nhuộm đỏ vàng đại ngàn đá vôi, tạo nên khung cảnh giao mùa ấn tượng.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch giờ chót. Từ điểm gần đi trong ngày đến hành trình 2–3 ngày sôi động khắp ba miền.
Mai anh đào bung nở nhuộm hồng đồi chè Cầu Đất cận Tết Dương lịch, đưa Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm. Du khách nên chọn tour nào để ngắm hoa trọn vẹn?