Gợi ý 5 điểm du lịch gần Hà Nội cho Tết Dương lịch 2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày là cơ hội lý tưởng để du khách khám phá 5 điểm đến gần Hà Nội, thuận tiện di chuyển, chi phí hợp lý.

Hải Phòng – Trải nghiệm tàu “Hoa Phượng Đỏ” và ẩm thực thành phố cảng

Chuyến tàu “Hoa Phượng Đỏ” nối Hà Nội – Hải Phòng là trải nghiệm không nên bỏ qua dịp đầu năm. Du khách có thể chọn vé hạng VIP (250.000–300.000 đồng), hạng nhất (150.000–180.000 đồng) hoặc phổ thông (105.000–130.000 đồng).

Trải nghiệm tàu “Hoa Phượng Đỏ”. Ảnh Internet

Tới Hải Phòng, việc di chuyển dễ dàng nhờ taxi, xe máy, xe đạp hay đi bộ. Nên ưu tiên khách sạn hoặc homestay khu trung tâm để tiết kiệm thời gian. Thành phố cảng nổi tiếng với nhiều món ngon: bánh đa cua, bún cá cay, nem cua bể vuông, ốc, hải sản tươi sống…

Food tour Hải Phòng. Ảnh Sinhtour

Nếu lịch trình 4 ngày, du khách có thể dành một đêm tại Đồ Sơn để đổi gió. Tổng chi phí dự kiến khoảng 2 triệu đồng/người.

Hạ Long – Countdown chào năm mới và ngắm vịnh

Quảng Ninh trở thành điểm nhấn đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch nhờ chương trình Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề “Kỷ luật – Đồng tâm kiến tạo tương lai” tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long. Đại nhạc hội kéo dài 180 phút với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp pháo hoa tầm cao, hứa hẹn đem đến không khí náo nhiệt và mãn nhãn du khách.

Ảnh Internet

Ngoài tham gia sự kiện, du khách có thể đi dạo ven biển, tham quan Vịnh Hạ Long, hay ghé các điểm tâm linh, văn hóa như Yên Tử, chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông. Thưởng thức hải sản tươi sống, chả mực, bún bề bề hay sam biển cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua.

Phú Thọ – Tắm khoáng nóng Kim Bôi, thư giãn dịp đầu năm

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ) nổi tiếng với suối khoáng nóng Kim Bôi – nguồn khoáng thiên nhiên quý giá. Nhiệt độ ổn định quanh năm 43°C, rất thích hợp ngâm mình giữa tiết trời se lạnh Tết Dương lịch.

Hòa Bình – Tắm khoáng nóng Kim Bôi, thư giãn dịp đầu năm. Ảnh Internet

Khu nghỉ dưỡng Serena Kim Boi Resort, An Lạc Eco Farm hay V-Resort cung cấp đầy đủ dịch vụ tắm khoáng, massage, thư giãn giữa thiên nhiên núi rừng. Chi phí trung bình 2–3 triệu đồng/người, phù hợp kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng trọn vẹn trải nghiệm.

Ninh Bình – Đại nhạc hội và khám phá thiên nhiên

Tại Ninh Bình, chương trình âm nhạc “Ninh Bình – Khát vọng hùng cường” diễn ra tại Quảng trường Sun Urban City kết hợp bắn pháo hoa tầm cao. Du khách vừa có thể thưởng thức âm nhạc vừa khám phá vẻ đẹp thiên nhiên gần đó.

Ngắm Tam Cốc mùa hoa súng bung nở. Ảnh Khu du lịch Tam Cốc

Tràng An – Tam Cốc mùa hoa súng bung nở, phản chiếu trên mặt nước trong veo, là điểm check-in tuyệt đẹp. Những trải nghiệm glamping tại Silver Cloud Retreat, Chill Cùng Nắng hay Green Pine Resort cũng được nhiều nhóm bạn và gia đình lựa chọn để tận hưởng không khí trong lành, thư giãn giữa thiên nhiên.

Sóc Sơn (ngoại ô Hà Nội) – Nghỉ dưỡng, trekking và tham quan tâm linh

Chỉ cách trung tâm Hà Nội 30 km, Sóc Sơn là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tạm rời phố thị. Khu vực này có đồi núi thoai thoải, hồ nước rộng, rừng cây xanh mát, núi Hàm Lợn – điểm trekking và săn mây tuyệt đẹp.

Ảnh Internet

Dịch vụ lưu trú đa dạng từ homestay, villa đến khách sạn như Nhà Bên Rừng – U Lesa, Pond Villa – Nhà Ao, Runaway – The Chipmunk, giá phòng 1,5–4 triệu đồng/đêm. Các điểm tâm linh như đền Sóc, chùa Non Nước, chùa Đức Hậu giúp du khách cảm nhận không khí thanh tịnh dịp đầu năm.

Với 5 điểm đến gần Hà Nội, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 thuận tiện, tiết kiệm chi phí, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Lịch trình 4 ngày sẽ là khởi đầu năm mới đầy năng lượng, vui tươi và đáng nhớ.