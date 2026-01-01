Hà Nội

Tết Dương lịch check-in đảo hoa Pá Khoang rực hồng

Du lịch

Tết Dương lịch check-in đảo hoa Pá Khoang rực hồng

Những ngày cuối năm, đảo hoa tại hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, Điện Biên khoe sắc hồng rực, mời gọi du khách đến trải nghiệm không gian núi rừng Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20 km, đảo hoa trên hồ Pá Khoang là nơi hàng chục nghìn cây anh đào Nhật Bản đang bắt đầu bung nở. Ảnh Vinh Gấu
Hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ hiện lên như bức tranh mùa xuân, với sắc hoa hồng nhạt đan xen những mảng xanh của núi rừng, khiến bất kỳ ai ghé thăm đều phải dừng chân. Ảnh Vinh Gấu
Mới đầu mùa, lượng khách chưa đông, tạo điều kiện thuận lợi để du khách thoải mái dạo bước, chụp ảnh hay tổ chức những buổi picnic nhẹ nhàng bên bờ hồ. Ảnh Vinh Gấu
Vé tham quan hiện là 50.000 đồng/lượt, vừa hợp lý vừa giúp bảo vệ khu vực trồng hoa. Ảnh Vinh Gấu
Mường Phăng không chỉ nổi bật nhờ cảnh quan thiên nhiên yên bình mà còn hấp dẫn bởi đời sống bản địa đậm chất Tây Bắc. Ảnh Vinh Gấu
Từ đảo hoa, hướng mắt ra xa, du khách có thể nhìn thấy ngọn núi Pu Tó Cọ hùng vĩ – nơi từng là đài quan sát chiến lược trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và giá trị văn hóa lịch sử tạo nên trải nghiệm đặc biệt, khó nhầm lẫn với bất kỳ điểm đến nào khác.
Mùa hoa anh đào ở Mường Phăng kéo dài khoảng 2 tháng, và Tết Nguyên đán là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ rực rỡ của loài hoa này. Dịp Tết Dương lịch 2026, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí mùa xuân núi rừng, vừa thưởng lãm hoa, vừa tận hưởng tiết trời mát lành, dễ chịu. Ảnh Vinh Gấu
Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Điện Biên, Lễ hội hoa anh đào năm 2026 sẽ diễn ra từ 9 đến 11/1/2026 tại xã Mường Phăng, với chủ đề “Mường Phăng vào xuân – Hoa anh đào khoe sắc”. Sự kiện hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch đầu năm, thu hút du khách cả nước đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo của vùng Tây Bắc. Ảnh
Với những ai yêu thiên nhiên, thích không gian yên tĩnh và săn những bức hình đẹp, Mường Phăng mùa hoa anh đào chính là điểm đến lý tưởng để khởi đầu một năm mới tràn đầy năng lượng và sắc màu. Ảnh Nam Hải
#Du lịch đảo hoa Pá Khoang #Hoa anh đào mùa xuân #Khám phá Mường Phăng #Lễ hội hoa anh đào 2026 #Thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc #Trải nghiệm mùa hoa Tết Dương lịch

