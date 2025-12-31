Bí kíp chọn điểm ngắm pháo hoa trọn vẹn tại TP HCM dịp Tết Dương lịch 2026

4 điểm bắn pháo hoa tại TP HCM dịp giao thừa 2026 mang đến cho du khách không gian ngắm pháo hoa tuyệt đẹp và nhiều trải nghiệm thú vị.

TP HCM đang chuẩn bị chào đón năm mới 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ, kéo dài khoảng 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026. Thành phố bố trí 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách từ không gian công cộng miễn phí đến trải nghiệm ẩm thực, giải trí cao cấp.

Đường hầm sông Sài Gòn – công viên bờ sông Sài Gòn

Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, là một trong những điểm bắn pháo hoa được mong chờ nhất. Công viên bờ sông Sài Gòn rộng khoảng 20 ha, dài 600 m từ chân cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, là nơi lý tưởng để quan sát màn pháo hoa tầm cao. Du khách có thể chọn các không gian công cộng miễn phí hoặc ghé các quán cà phê nổi tiếng như Katinat, Highlands, Cà phê trứng 3T, vừa thưởng thức đồ uống vừa quan sát pháo hoa.

Ảnh Nhật Thịnh

Những ai muốn trải nghiệm đặc biệt có thể đặt vé thưởng thức bữa tối trên du thuyền như Saigon Princess, Indochina Queen, Bến Thành Princess. Các tàu neo tại cảng Sài Gòn, đi qua các điểm nổi bật như bến Nhà Rồng, Landmark 81, bến Bạch Đằng và quay lại cảng. Giá vé từ 410.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng, bao gồm bữa tối và vé lên tàu. Trước khi pháo hoa khai hỏa, tàu sẽ neo đậu tại vị trí thuận lợi để du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn.

Ảnh Facebook Song Bar

Ngoài ra, các quán bar, nhà hàng cao tầng như Song Bar (tầng 40, Hilton) hay các khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng cũng là địa điểm lý tưởng cho du khách thích không gian riêng tư, view toàn cảnh sông Sài Gòn và cầu Ba Son. Nhà hàng Om Nướng – Ba Son với không gian ngoài trời rộng 500 m² phục vụ đa dạng các món nướng, lẩu và đặc sản vùng miền, cũng là lựa chọn phù hợp cho gia đình và nhóm đông người.

Công viên trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương

Công viên trung tâm Thành phố mới rộng hơn 70 ha, được xây dựng hiện đại với hồ nước, đài phun nước, tiểu cảnh cây xanh và khu vui chơi trẻ em. Không gian thoáng đãng, mặt hồ rộng, cây xanh rợp bóng là nơi lý tưởng để picnic, dạo chơi và chờ đến khoảnh khắc giao thừa.

Ảnh luhanhvietnam

Khu vực xung quanh công viên có nhiều nhà hàng, quán cà phê, thuận tiện để ngắm pháo hoa mà không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng. Đây cũng là điểm được giới trẻ ưa thích nhờ cảnh quan hiện đại và nhiều góc check-in đẹp.

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau – Vũng Tàu

Bãi Sau, Vũng Tàu năm nay đón thêm điểm bắn pháo hoa tại Tháp Tam Thắng, công trình vừa khánh thành vào cuối tháng 8, thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày. Quảng trường xung quanh tháp rộng hơn 17.000 m², gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh và khu dịch vụ ngầm, tạo không gian lý tưởng để quan sát pháo hoa tầm cao.

Ảnh Hoàng Nhân

Du khách có thể chọn các nhà hàng, quán cà phê quanh tháp hoặc tòa nhà Oasky 36 để vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm pháo hoa trên biển. Giá vé vào cửa Oasky 36 khoảng 300.000 đồng/người lớn, đồ uống và món ăn từ 50.000–500.000 đồng. Các ngày lễ và cuối tuần thường đông khách, nên đặt bàn trước để có vị trí đẹp.

Công viên Văn hóa Đầm Sen – pháo hoa tầm thấp

Công viên Văn hóa Đầm Sen là điểm quen thuộc để ngắm pháo hoa tầm thấp tại TP HCM. Giá vé vào cửa dịp này vẫn giữ nguyên: 160.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em. Khuôn viên rộng rãi, có nhiều quán cà phê và nhà hàng, nhưng thường đông đúc, do đó du khách nên đến sớm để chọn vị trí thuận lợi.

Ảnh Internet

Trước giao thừa, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí: đêm Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở rộng đường Lê Lợi – Công viên Lam Sơn – Nhà hát Thành phố; khu vực Bình Dương tổ chức “Khơi sóng bình minh 2025” với chạy bộ, đồng diễn yoga, ẩm thực; các khu công nghiệp, phường, xã cũng có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải chạy marathon, việt dã và chạy núi Dinh. Thành phố còn được trang trí ánh sáng nghệ thuật ở các tuyến đường trung tâm, tạo không khí sôi động, náo nhiệt cho đêm giao thừa.

Với 4 điểm bắn pháo hoa cùng đa dạng trải nghiệm từ công viên, quán cà phê, nhà hàng đến du thuyền, du khách dễ dàng lựa chọn vị trí lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới 2026, vừa thưởng lãm ánh sáng pháo hoa vừa khám phá ẩm thực và không gian văn hóa đặc sắc của TP HCM.