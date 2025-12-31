Thời điểm 'vàng' giúp săn vé máy bay giá rẻ, tối ưu chi phí du lịch

Chọn đúng thời điểm đặt vé và ngày bay có thể giúp du khách tiết kiệm đáng kể chi phí, đặc biệt khi áp dụng các “thời điểm vàng” theo dữ liệu du lịch.

Trong bối cảnh chi phí di chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách mỗi chuyến đi, việc chọn đúng thời điểm mua vé và thời gian bay có thể giúp du khách tiết kiệm đáng kể. Các khảo sát từ những nền tảng du lịch lớn như Expedia hay Hopper cho thấy, nhiều quan niệm phổ biến về vé máy bay giá rẻ thực tế không còn hoàn toàn chính xác.

Ảnh minh hoạ

Dữ liệu phân tích hành vi đặt vé của hàng triệu du khách trên toàn cầu đã chỉ ra ba “thời điểm vàng” mà người đi du lịch có thể tận dụng để giảm chi phí mà vẫn đảm bảo lịch trình phù hợp.

Chủ nhật – thời điểm lý tưởng để đặt vé

Theo các báo cáo du lịch quốc tế, Chủ nhật tiếp tục được đánh giá là ngày đặt vé máy bay có lợi nhất cho người tiêu dùng. Đây là thời điểm các hãng hàng không thường điều chỉnh giá hoặc tung ra các chương trình ưu đãi ngắn hạn.

Với các chuyến bay nội địa, đặt vé vào Chủ nhật có thể giúp du khách tiết kiệm trung bình khoảng 6%. Con số này còn cao hơn với các đường bay quốc tế, khi mức chênh lệch giá có thể lên tới gần 17% so với việc đặt vé vào những ngày đầu hoặc cuối tuần làm việc.

Không chỉ ngày đặt vé, ngày khởi hành cũng ảnh hưởng đáng kể đến chi phí. Nhiều thống kê cho thấy bay vào giữa tuần thường rẻ hơn so với cuối tuần. Đặc biệt, các chuyến bay quốc tế khởi hành vào thứ Ba hoặc thứ Tư có mức giá thấp hơn rõ rệt so với các ngày còn lại.

Ảnh minh hoạ

Tháng 8 – thời điểm bay “dễ chịu” về giá

Trái với suy nghĩ phổ biến cho rằng mùa hè luôn là giai đoạn giá vé tăng cao, dữ liệu của Expedia cho thấy tháng 8 lại là thời điểm bay tiết kiệm nhất trong năm. Trong khi đó, tháng 2 và tháng 3 mới là giai đoạn có giá vé cao nhất.

Du khách lựa chọn bay nội địa vào tháng 8 có thể giảm khoảng 12% chi phí so với bay vào đầu năm. Với các chuyến quốc tế, mức tiết kiệm trung bình rơi vào khoảng 7% nếu so với giai đoạn cao điểm mùa xuân.

Ngoài yếu tố thời điểm, việc lựa chọn ngày bay trong tháng cũng góp phần giảm ngân sách. Với các chặng nội địa, khởi hành vào thứ Bảy thường mang lại mức giá tốt hơn so với Chủ nhật.

Đặt vé đúng lúc, không nhất thiết quá sớm

Quan niệm “đặt vé càng sớm càng rẻ” không còn đúng trong mọi trường hợp. Theo phân tích của Hopper, các hãng hàng không thường đưa ra mức giá ban đầu khá cao nhằm phục vụ nhóm khách có nhu cầu di chuyển gấp hoặc lịch trình cố định.

Chiến lược được khuyến nghị là theo dõi giá vé từ vài tháng trước chuyến đi và chờ thời điểm phù hợp để đặt. Với phần lớn đường bay, mức giá hợp lý thường xuất hiện trong khoảng 3–5 tháng trước ngày khởi hành.

Đối với các chuyến bay quốc tế, dữ liệu từ Expedia cho thấy việc đặt vé trước khoảng 18–29 ngày có thể giúp tiết kiệm đáng kể so với đặt quá sớm. Tuy nhiên, lựa chọn này đi kèm rủi ro về tình trạng hết chỗ hoặc phải nối chuyến dài, đặc biệt trong mùa cao điểm.

Ảnh minh hoạ

Một số lưu ý giúp săn vé hiệu quả hơn

Ngoài ba “thời điểm vàng” nói trên, du khách có thể cân nhắc thêm một số yếu tố để tối ưu chi phí. Mùa xuân và mùa thu thường có giá vé ổn định hơn, thời tiết dễ chịu và lượng khách không quá đông, phù hợp cho những chuyến du lịch thư thả.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ theo dõi giá vé, cảnh báo giảm giá trên các ứng dụng du lịch giúp người dùng không bỏ lỡ những đợt điều chỉnh giá có lợi. Các chương trình khuyến mại nhân dịp khai trương đường bay, kỷ niệm hãng hoặc vào đầu tháng, cuối tuần cũng là cơ hội tốt để săn vé giá rẻ.

Với một chút linh hoạt về thời gian và sự chủ động trong việc theo dõi giá, du khách hoàn toàn có thể giảm đáng kể chi phí di chuyển, từ đó dành ngân sách cho những trải nghiệm trọn vẹn hơn trong mỗi chuyến đi.