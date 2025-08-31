"Săn" mùa hồng chín Đà Lạt, ngắm vườn đỏ rực và tận hưởng cao nguyên

Mùa hồng chín ở Đà Lạt luôn khiến du khách mê mẩn. Khắp các vườn, thung lũng và con đường nhỏ yên ả, những quả hồng đỏ rực lấp ló giữa lá xanh tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa nên thơ. Khi Hà Nội chớm thu với hương cốm non và gió heo may, Đà Lạt đã đón du khách bằng nắng vàng nhè nhẹ rọi qua vườn hồng chín, mở ra một mùa cao nguyên đầy sắc màu.

Du khách thỏa sức sáng tạo background chụp hình. Ảnh: Tiệm cà phê vườn hồng nhà Tom

Không khí dịu mát, trong lành, những cơn mưa đầu mùa thưa dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng nhè nhẹ. Các vườn hồng dần chuyển từ màu xanh non sang vàng cam rực rỡ, hứa hẹn một mùa thu trọn vẹn cho những ai muốn trải nghiệm xứ ngàn hoa theo cách riêng.

Khi nào là mùa hồng chín?

Mùa hồng Đà Lạt thường kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11, với đỉnh điểm vào tháng 10 – 11. Tháng 12, những cành cây trơ trụi chỉ còn vài quả hồng khô, mang đến khung cảnh trầm mặc, bình yên.

Tháng 9: Quả hồng vừa nhú, vườn cây còn nhiều khoảng xanh xen lẫn vàng nhẹ, giai đoạn mở màn cho mùa thu.

Tháng 10 – 11: Thời điểm lý tưởng để tham quan và chụp ảnh. Những quả hồng tươi, hồng treo gió hay hồng giòn mọng nước rực rỡ dưới nắng tạo nên khung cảnh sống động.

Gom trọn mùa thu Đà Lạt trong từng bức hình. Ảnh: Tiệm cà phê vườn hồng nhà Tom

Tháng 12: Vườn hồng dần trơ cành, vài quả khô còn sót lại đọng sương, mang vẻ đẹp yên bình, trầm lắng.

Hồng Đà Lạt khác biệt so với các loại hồng khác nhờ được trồng trên độ cao trên 1.000 m, khí hậu lạnh, cho trái ngọt thanh, ít chát, thịt giòn và mọng nước. Không khó hiểu khi giới trẻ, travel blogger hay nhiếp ảnh gia đổ về săn những bức hình cổ điển giữa vườn hồng.

Những vườn hồng nổi bật

Nếu muốn “trốn phố phường” hay đổi gió cuối tuần, du khách có thể ghé thăm một số vườn hồng nổi tiếng:

Vườn hồng treo gió đường Khe Sanh: Gần trung tâm, các giàn hồng khô đỏ au, là background vintage lý tưởng để sống ảo.

Vườn hồng nhà Tom (Cam Ly): Không gian mở, cây hồng sai trĩu quả, chăm sóc tỉ mỉ. Khi mùa chín, vườn đỏ rực hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đồi hồng Xuân Trường – Trạm Hành: Triền đồi ngập nắng, hàng cây trơ lá phủ đầy quả đỏ cam, lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn mùa hồng chín.

Ảnh. Vietucbooking

Vườn hồng cổ gần Dinh III: Những gốc hồng hàng chục năm tuổi mang vẻ đẹp mộc mạc, hoài cổ, cực hợp cho những shoot hình deep, lãng đãng như phim.

Mùa hồng chín không chỉ đẹp mà còn… ngon! Từ hồng tươi giòn ngọt đến hồng treo gió dẻo quẹo, đây là thiên đường cho tín đồ trái cây sạch và đặc sản địa phương. Du khách đừng quên mua vài ký hồng chín hoặc hồng treo gió làm quà, vừa ngon vừa đẹp, chuẩn vị Đà Lạt.

Một buổi sáng lành lạnh, tay cầm ly cà phê nóng, ngồi dưới gốc hồng già với ánh nắng trải dài, là khoảnh khắc khó quên. Với những ai yêu nhiếp ảnh, ánh sáng dịu kết hợp sắc đỏ cam của hồng là cơ hội để tạo ra những bức ảnh “nghìn like”.

Mùa hồng chín Đà Lạt không chỉ để ngắm mà còn để trải nghiệm, thưởng thức và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Du khách chắc chắn sẽ có một chuyến đi trọn vẹn, mang về ký ức đẹp và vài ký hồng thơm ngon cho người thân, bạn bè.