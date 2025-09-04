'Săn' mùa hồng Đà Lạt, chọn tour nào hợp túi tiền?

Travel blogger Lan Phương nhận xét mỗi công ty lữ hành có ưu thế riêng, du khách nên cân nhắc lịch trình, thời gian tại vườn hồng và loại hình lưu trú.

Khi Đà Lạt chuyển mình vào mùa Thu, những vườn hồng cũng bắt đầu chín rộ, nhuộm sắc cam đỏ rực rỡ khắp triền đồi. Đây chính là thời điểm đẹp nhất để du khách check-in bên những vườn hồng sai trĩu quả.

Cứ độ thu về du khách lại đổ xô về Đà Lạt tận hưởng mùa hồng chín - Ảnh Trần Minh Hiếu

Hồng thường kết trái từ cuối tháng 8, chín dần vào đầu tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 11, thậm chí sang đầu tháng 12. Giữa tiết trời se lạnh dễ chịu, nắng vàng dịu nhẹ, từng chùm hồng xum xuê, đong đưa trong gió tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn.

Đặt chân đến Đà Lạt mùa này, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những mảng trời đỏ cam từ vườn hồng, homestay đến quán cà phê sân vườn – tất cả đều khiến thành phố ngàn hoa thêm phần quyến rũ.

Giá linh hoạt, bình dân đến cao cấp

Theo khảo sát của PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, hiện nay một số công ty lữ hành trong và ngoài Đà Lạt đã tung ra các gói tour “mùa hồng” nhằm đáp ứng nhu cầu săn ảnh và trải nghiệm thực tế của du khách.

Hoa Dalat Travel giới thiệu tour 1 ngày “Check-in vườn hồng treo gió” với giá từ 750.000 đồng/người. Tour khởi hành hàng ngày, bao gồm xe đưa đón trong nội thành, vé tham quan vườn hồng, trải nghiệm hái hồng tại chỗ và chụp ảnh lưu niệm. Điểm nhấn của chương trình là ghé thăm các vườn hồng nổi tiếng ở ngoại ô Đà Lạt, nơi quả hồng được treo gió thành từng chùm, tạo khung cảnh thơ mộng.

Vườn hồng chín đỏ rực, background hoàn hảo cho các bức ảnh mùa thu Đà Lạt - Ảnh Quang Đà Lạt

Innotour triển khai tour 3 ngày 2 đêm “Đà Lạt mùa thu – mùa hồng chín”, giá từ 2,49 triệu đồng/người. Lịch trình bao gồm tham quan vườn hồng treo gió, đồi chè Cầu Đất, săn mây tại đỉnh Hòn Bồ, cùng nhiều điểm check-in nổi tiếng khác. Tour có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, lưu trú khách sạn 3 sao và hỗ trợ du khách chụp ảnh.

Dalat Travel khai thác tour 2 ngày 1 đêm, giá từ 1,99 triệu đồng/người, tập trung vào trải nghiệm hái hồng, làm hồng treo gió và tham quan một số homestay có vườn hồng riêng. Tour phù hợp nhóm gia đình nhỏ hoặc bạn trẻ muốn kết hợp nghỉ dưỡng, check-in và thưởng thức ẩm thực đặc sản.

TGROUP đưa ra gói “Săn mùa hồng Đà Lạt” với mức giá linh hoạt từ 2,1–2,5 triệu đồng/người cho lịch trình 3 ngày 2 đêm. Ngoài trải nghiệm tại vườn hồng, tour còn kết hợp tham quan làng hoa Vạn Thành, thưởng thức tiệc BBQ ngoài trời và trải nghiệm văn hóa cà phê tại các quán view đồi.

Trong khi đó, các hãng lữ hành lớn như Vietravel, Saigontourist, Viettourist dù chưa quảng bá riêng biệt “tour mùa hồng”, nhưng trong các gói tour mùa thu Đà Lạt vẫn có điểm đến là vườn hồng treo gió hoặc các homestay – quán café có vườn hồng. Giá tour trọn gói dao động từ 2,5–3,5 triệu đồng/người cho lịch trình 3 ngày 2 đêm, bao gồm di chuyển từ TP HCM hoặc Hà Nội.

Sắc vàng, cam, đỏ của những quả hồng trên cây nổi bật giữa tán lá xanh - Ảnh Trần Văn Thế

Như vậy, tùy nhu cầu và ngân sách, du khách có thể lựa chọn tour trong ngày để tiết kiệm chi phí hoặc tour 2–3 ngày trọn gói để vừa tham quan mùa hồng, vừa kết hợp trải nghiệm khác.

Theo chị Thanh Thảo (TP HCM), điều khiến chị thích thú ở tour mùa hồng chính là cảm giác “Đà Lạt thật khác” – không chỉ có thông xanh hay cẩm tú cầu, mà là những giàn hồng đỏ au, trái hồng giòn căng mọng trên tay.

“Cầm rổ hái hồng trong vườn, tự tay nếm trái chín ngọt lịm, rồi thử món hồng treo gió – đó là trải nghiệm rất Đà Lạt mà tour mùa thu nào cũng nên có”, chị chia sẻ.

Chị Mai Linh (Đà Nẵng) cho biết: “Đi tour mùa hồng đúng mùa, chỉ cần đứng trong vườn cũng có hàng chục góc chụp ảnh đẹp. Không gian thoáng đãng, màu sắc rực rỡ khiến chuyến đi vừa thư giãn vừa có nhiều kỷ niệm để lưu lại”.

Travel blogger Lan Phương (Phượt cùng Phương) chia sẻ: “Nếu mùa xuân Đà Lạt rực rỡ mai anh đào, mùa hè có cẩm tú cầu thì mùa thu lại đặc biệt bởi những vườn hồng chín đỏ. Tôi từng tham gia một tour trải nghiệm, ấn tượng nhất là khoảnh khắc vừa thưởng thức hồng treo gió ngay tại vườn, vừa ngắm những đồi thông bảng lảng sương. Đây là trải nghiệm mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác”.

Cân nhắc nhu cầu, ngân sách

Trao đổi với PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, travel blogger Lan Phương nhận xét, mỗi công ty lữ hành đều có thế mạnh riêng trong tổ chức tour mùa hồng. “Hoa Dalat Travel cung cấp tour 1 ngày gọn nhẹ, giá hợp lý, phù hợp người bận rộn muốn trải nghiệm hái hồng và chụp ảnh mà không tốn nhiều thời gian. Innotour tập trung tour dài ngày 3 ngày 2 đêm, kết hợp săn mây, đồi chè và vườn hồng, thích hợp nhóm bạn trẻ yêu khám phá.

Dalat Travel chú trọng trải nghiệm gia đình với tour 2 ngày 1 đêm, bao gồm hoạt động hái hồng, làm hồng treo gió và nghỉ tại homestay vườn hồng. TGROUP đa dạng lịch trình 3 ngày 2 đêm, kết hợp BBQ ngoài trời, tham quan làng hoa, trải nghiệm cà phê, phù hợp nhóm bạn đông người. Trong khi đó, các hãng lớn như Vietravel, Saigontourist, Viettourist chủ yếu khai thác tour trọn gói từ TP HCM hoặc Hà Nội, nhưng vẫn lồng ghép các điểm tham quan vườn hồng trong lịch trình mùa thu”, chị chia sẻ.

Du khách thỏa sức sáng tạo background chụp hình - Ảnh Thị Loe

Theo Lan Phương, du khách nên xem kỹ lịch trình, hỏi rõ thời gian lưu lại tại vườn hồng, phương tiện di chuyển và loại hình lưu trú. Tránh các tour quảng cáo chung chung, thiếu minh bạch về đơn vị tổ chức. “Không nên chọn tour chỉ vì giá rẻ. Hãy ưu tiên các công ty có tổng đài hỗ trợ, trụ sở rõ ràng, cam kết xử lý kịp thời các tình huống phát sinh như hủy tour, đổi lịch hoặc sự cố ngoài dự kiến”, chị nhấn mạnh.

Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị áo mưa, đồ giữ ấm, phương tiện đi lại an toàn và nên di chuyển theo nhóm để được hỗ trợ kịp thời.

“Mùa hồng Đà Lạt tuyệt đẹp, nhưng đường đi có thể trơn trượt, gặp mưa hoặc sương mù. Chọn đúng tour sẽ giúp du khách tận hưởng cảnh sắc rực rỡ, khám phá đời sống bản địa và thưởng thức ẩm thực vùng cao trọn vẹn”, chị Phương chia sẻ.

Những lưu ý này càng quan trọng với các tour “săn hồng” kết hợp tham quan vườn hồng treo gió, săn mây, check-in homestay hay trải nghiệm ẩm thực. Việc tìm hiểu kỹ lịch trình, năng lực hướng dẫn viên, hình ảnh thực tế và đánh giá khách trước khi đăng ký sẽ giúp chuyến đi mùa hồng Đà Lạt an toàn, thoải mái và đáng nhớ hơn.