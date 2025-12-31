Hà Nội

Tà Xùa mê hoặc du khách với mái nhà gỗ giữa biển mây Tây Bắc

Du lịch

Tà Xùa mê hoặc du khách với mái nhà gỗ giữa biển mây Tây Bắc

Tà Xùa (Sơn La) gây chú ý với điểm check-in mái nhà gỗ chênh vênh giữa biển mây, mang đến trải nghiệm săn mây độc đáo giữa đại ngàn Tây Bắc.

Vân Giang/ Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn
Những ngày gần đây, Tà Xùa (xã Tà Xùa, Sơn La) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu du lịch khi xuất hiện một tọa độ check-in mới mang tên gọi không chính thức là “mái nhà chênh vênh giữa biển mây”.
Góc chụp độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách tìm đến trải nghiệm cảm giác săn mây giữa không gian núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.
Vốn được biết đến là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc, Tà Xùa mỗi năm đều đón lượng lớn du khách vào mùa mây, đặc biệt từ cuối thu đến đầu xuân.
Bên cạnh những địa danh đã thành “thương hiệu” như Cây cô đơn, Mỏm cá heo hay sống lưng khủng long, sự xuất hiện của chiếc mái nhà gỗ nằm bên sườn núi đã mang đến một trải nghiệm mới lạ, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá vùng cao Sơn La.
Điểm check-in này nằm tại một quán cà phê nhỏ của người dân địa phương, được xây dựng tận dụng địa hình tự nhiên. Phần mái gỗ nhô ra phía thung lũng, mở ra tầm nhìn thoáng rộng, nơi mây thường xuyên cuộn trào vào buổi sáng sớm hoặc lững lờ trôi khi chiều xuống.
Chỉ cần đứng đúng góc, du khách dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc tưởng như đang lơ lửng giữa tầng mây, phía dưới là núi non trùng điệp nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Tuy nhiên, du khách vẫn được khuyến cáo lựa chọn thời điểm thời tiết ổn định, tránh sương mù dày hoặc mưa để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.
Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm mái nhà gỗ là vào sáng sớm, khi biển mây dâng đầy các thung lũng, phủ kín không gian xung quanh.
Nếu bình minh mang đến cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng thì hoàng hôn tại đây lại tạo ấn tượng mạnh với sắc nắng vàng cam nhuộm lên các dãy núi, mây trời và mái gỗ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Không chỉ dừng lại ở việc check-in, nhiều du khách lựa chọn ở lại Tà Xùa qua đêm để cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm rãi của vùng cao. Những homestay mộc mạc nằm rải rác trên sườn núi, bữa cơm giản dị với các món ăn địa phương hay buổi tối quây quần bên bếp lửa mang đến trải nghiệm khác biệt so với du lịch nghỉ dưỡng thông thường.
Dù ngày càng xuất hiện nhiều điểm chụp ảnh mới, Tà Xùa vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có với những con đường quanh co, những bản làng nhỏ ẩn mình trong mây và đời sống bình dị của người dân địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ du lịch quy mô nhỏ đang giúp Tà Xùa trở thành điểm đến hấp dẫn, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm những khoảnh khắc đặc biệt giữa đại ngàn Tây Bắc.
Trong hành trình chinh phục Tà Xùa, chiếc “mái nhà giữa biển mây” có thể chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi, nhưng đủ để lưu lại những bức hình đáng nhớ và góp phần làm nên sức hút riêng cho vùng đất săn mây nổi tiếng của Sơn La mỗi độ đông về.
Vân Giang/ Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn
