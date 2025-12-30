Food tour chợ đêm Đà Lạt khám phá loạt món ngon khiến thực khách mê mẩn

Hà Nội

Chợ đêm Đà Lạt quyến rũ du khách với đủ món ăn từ bánh tráng nướng, dâu lắc đến kem bơ, xiên nướng, trải nghiệm vị ngon giữa phố núi se lạnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi phố núi lên đèn, chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng) trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách với không khí rộn ràng và vô vàn món ăn hấp dẫn. Ảnh MIA
Trong tiết trời se lạnh đặc trưng, việc vừa dạo chợ vừa thưởng thức ẩm thực đường phố được xem là trải nghiệm không thể bỏ lỡ mỗi khi ghé thăm thành phố ngàn hoa. Ảnh Nguyên Phú
Nhắc đến chợ đêm Đà Lạt, bánh tráng nướng là món ăn đầu tiên được nhiều du khách lựa chọn. Những quầy bánh san sát nhau, luôn đỏ lửa suốt buổi tối. Từ chiếc bánh tráng mỏng, người bán khéo léo kết hợp trứng, mỡ hành, tép khô, xúc xích, phô mai… tạo nên món ăn giòn rụm, béo bùi, đậm đà. Mỗi quầy có cách nêm nếm riêng, mang đến hương vị khác biệt, đủ để thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh Nguyên Phú
Bên cạnh đó, các món chế biến từ dâu tây loại trái cây gắn liền với Đà Lạt cũng rất được ưa chuộng. Dâu lắc là lựa chọn phổ biến với cách làm đơn giản nhưng bắt vị: dâu tươi trộn cùng muối tôm, đường, ớt hoặc mứt, tạo nên vị chua ngọt hài hòa. Món ăn này vừa dễ thưởng thức, vừa có giá “mềm”, phù hợp với nhiều đối tượng du khách. Ảnh Nguyên Phú
Trong không khí lạnh về đêm, “combo” bánh ngọt và sữa nóng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Tại chợ đêm, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các loại bánh như bánh su kem, bánh tiêu, bánh rán… ăn kèm sữa đậu nành, sữa đậu phộng hay sữa mè đen nóng hổi. Ngồi bên ly sữa bốc khói, nhâm nhi chiếc bánh ngọt và trò chuyện cùng bạn đồng hành mang lại cảm giác thư thái rất riêng của Đà Lạt. Ảnh Internet
Kem bơ cũng là món ăn “gây thương nhớ” với nhiều du khách. Ly kem mát lạnh, béo ngậy từ bơ tươi xay nhuyễn hòa cùng kem dừa tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn. Giá cả phải chăng, dễ mang theo, kem bơ thường được chọn làm món tráng miệng trong lúc dạo quanh chợ. Ảnh MIA
Với những ai yêu thích đồ nướng, khu vực bán xiên que tại chợ đêm luôn đông khách. Từ thịt lợn, bò lá lốt, cánh gà cho đến các loại rau củ, tất cả được tẩm ướp và nướng trên bếp than hồng, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Ngoài ra, khoai lang và ngô nướng cũng là những món ăn dân dã, dễ tìm, mang đến cảm giác ấm áp khi thưởng thức giữa đêm lạnh. Ảnh MIA
Một món quà vặt khác gây ấn tượng với hình thức bắt mắt là bánh trái cây đậu xanh. Bánh được tạo hình tinh xảo như các loại trái cây nhỏ xinh, lớp vỏ dẻo mịn ôm trọn phần nhân đậu xanh mềm, bùi. Nhiều du khách chọn mua món bánh này về làm quà bởi vừa đẹp mắt, vừa mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Đà Lạt. Ảnh Foodcollectionsmy
Không thể không nhắc tới các gánh ốc – điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đêm xuống. Những đĩa ốc nóng hổi với nhiều cách chế biến như nướng mỡ hành, hấp sả, luộc hay xào cay rất phù hợp với thời tiết se lạnh. Mức giá bình dân, hương vị đậm đà khiến món ăn này luôn đông khách. Ảnh Internet
Một ly sữa chua phô mai mềm mịn được xem là lựa chọn nhẹ nhàng để “hạ nhiệt” vị giác. Vị chua dịu kết hợp cùng phô mai béo ngậy tạo cảm giác dễ chịu, giúp bữa ăn thêm trọn vẹn. Ảnh Vinpearl
Chợ đêm Đà Lạt không chỉ là nơi mua sắm, dạo chơi mà còn là “bản đồ ẩm thực” thu nhỏ của phố núi. Mỗi món ăn, mỗi quầy hàng đều góp phần tạo nên sắc màu sinh động cho bức tranh du lịch về đêm, để du khách rời đi vẫn còn lưu luyến hương vị rất riêng của Đà Lạt. Ảnh Nhat Hung
