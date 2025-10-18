Gói thầu Xây dựng tại Tân Đông Hiệp (TP HCM): Một liên danh tham dự, tỷ lệ tiết kiệm 0,117%

Gói thầu xây dựng IB2500429908-00 do UBND phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) mời thầu chỉ có một liên danh tham dự với giá chào sát giá gói thầu, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 16/10/2025, Bên mời thầu là UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu Xây dựng (đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế), có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500429908-00. Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Cây Da và Cây Da/10).

Duy nhất một Liên danh nhà thầu tham dự

Theo Biên bản mở thầu được công bố, Gói thầu Xây dựng (đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế) có giá 6.701.418.627 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Tại thời điểm đóng thầu (08:15 ngày 16/10/2025) và mở thầu (hoàn thành lúc 08:37 ngày 16/10/2025), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự. Đó là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú – Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Liên danh Khang Phú – Thái Bình Dương).

Liên danh này đã nộp hồ sơ dự thầu với giá 6.693.566.663 đồng, không có thư giảm giá. Mức giá dự thầu này chỉ thấp hơn giá gói thầu 7.851.964 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, đạt khoảng 0,117%. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực 150 ngày , bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000 đồng với hiệu lực 180 ngày, và thời gian thực hiện gói thầu đề xuất là 180 ngày, bằng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và chào giá với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp làm dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của cuộc thầu.

Năng lực của Liên danh Khang Phú – Thái Bình Dương

Liên danh tham gia gói thầu này bao gồm hai thành viên đã có lịch sử hợp tác trước đó:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú có địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập): Khu Phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, TP HCM. Người đại diện pháp luật: Ông Võ Hoàng Phi – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Theo dữ liệu, công ty đã tham gia 83 gói thầu, trúng 62 gói, trượt 5 gói, 15 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là khoảng 83,52 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là khoảng 53,8 tỷ đồng và với vai trò liên danh là khoảng 29,7 tỷ đồng (tính cho cả liên danh).

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty đã tham gia 4 gói thầu, trúng 3 gói và 1 gói (gói thầu đang xét) chưa có kết quả . Đã từng liên danh với 6 nhà thầu trong 9 gói thầu (thắng 5, thua 1, 3 chưa có kết quả). Đã từng đấu với 24 nhà thầu trong 21 gói thầu (thắng 11, thua 5, 4 chưa có kết quả, 1 hủy). Có quan hệ với 25 bên mời thầu.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương có địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Phường Phú Lợi, TP HCM. Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Việt Trường – Giám đốc.

Nhà thầu đã tham gia 29 gói thầu, trúng 25 gói, trượt 3 gói, 1 gói (gói thầu đang xét) chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là khoảng 119,11 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là khoảng 32,19 tỷ đồng và với vai trò liên danh là khoảng 86,91 tỷ đồng (tính cho cả liên danh). Tỷ lệ trúng thầu khi tham gia liên danh khá cao (11/12 gói thầu đã có kết quả).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty đã tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói và 1 gói (gói thầu đang xét) chưa có kết quả .

Đã từng liên danh với 5 nhà thầu trong 12 gói thầu (thắng 11, 1 chưa có kết quả). Đã từng đấu với 13 nhà thầu trong 10 gói thầu (thắng 6, thua 3, 1 chưa có kết quả). Có quan hệ với 13 bên mời thầu.

Lịch sử hợp tác và mối quan hệ với đơn vị tư vấn

Đáng chú ý, hai thành viên của liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương đã có lịch sử liên danh với nhau trong quá khứ. Dữ liệu cho thấy hai công ty này đã từng đấu với nhau (bao gồm cả việc liên danh cùng nhau) trong 4 gói thầu. Kết quả là cả hai cùng trúng thầu (với tư cách liên danh) trong 3 gói, và gói thầu hiện tại là gói thứ 4 chưa có kết quả . Điều này cho thấy sự hợp tác quen thuộc giữa hai doanh nghiệp.

Một điểm đáng lưu ý khác là mối quan hệ giữa các thành viên liên danh và đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú có lịch sử đấu thầu đáng kể với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ. Cụ thể, Việt Trẻ đã mời Khang Phú tham gia 6 gói thầu, Khang Phú trúng 4 gói, 2 gói chưa có kết quả . Ngoài ra, Khang Phú còn trúng 1 gói thầu giám sát và 1 gói thầu xây dựng (với tư cách liên danh chính) do Việt Trẻ mời thầu. Tỷ lệ trúng thầu khi tham gia các gói do Việt Trẻ mời là khá cao.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương cũng có lịch sử tham gia các gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời. Công ty này đã tham gia 4 gói thầu do Việt Trẻ mời, trúng 3 gói và trượt 1 gói .

Các đơn vị tư vấn khác tham gia vào gói thầu bao gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Khuê (thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu) và Công ty TNHH xây dựng Nguyễn Chương (tư vấn quản lý dự án).

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Mục tiêu cốt lõi của đấu thầu rộng rãi là tạo ra sự cạnh tranh tối đa giữa các nhà thầu có năng lực, từ đó lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn ngân sách nhà nước. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và chào giá sát giá gói thầu, dù không vi phạm trực tiếp quy định về số lượng nhà thầu tối thiểu để mở thầu, nhưng rõ ràng chưa phản ánh được tinh thần cạnh tranh như mong đợi của hình thức đấu thầu rộng rãi."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn đã có những quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế vẫn có thể phát sinh những tình huống như gói thầu này. Điều quan trọng là quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ đúng các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu và chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Đồng thời, cần xem xét kỹ lưỡng mức giá dự thầu, dù chỉ có một nhà thầu, để bảo đảm hiệu quả kinh tế theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu. Việc công khai, minh bạch thông tin trong suốt quá trình, từ mời thầu đến kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng, là yếu tố then chốt để đảm bảo trách nhiệm giải trình."

Gói thầu Xây dựng (đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế) thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Cây Da và Cây Da/10) tại phường Tân Đông Hiệp đang trong giai đoạn xét thầu. Kết quả mở thầu cho thấy chỉ có Liên danh Khang Phú – Thái Bình Dương tham gia với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Dù đây là một liên danh có năng lực và kinh nghiệm đáng kể, đã từng hợp tác thành công, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trong một gói thầu đấu thầu rộng rãi đặt ra yêu cầu về sự cẩn trọng và minh bạch tối đa trong quá trình đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả của UBND phường Tân Đông Hiệp, nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu, đặc biệt là hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn ngân sách.