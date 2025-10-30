Gói thầu 10,7 tỷ ở Tây Ninh: Một nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%?

Gói thầu thi công Đường Ông Lái chỉ có Công ty Tấn Hưng Long An tham dự và chào giá thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,06%, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh.

Ngày 24/10/2025, Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp Đường Ông Lái (Mã TBMT: IB2500452799). Gói thầu này được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Nâng cấp Đường Ông Lái (Mã KHLCNT: PL2500239294) theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 của UBND xã Thạnh Lợi.

Theo biên bản mở thầu được công bố, Gói thầu số 4 có giá trị là 10.789.980.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhân dân đóng góp, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày. Thời điểm đóng thầu là 08:00 ngày 24/10/2025.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Đến thời điểm đóng thầu, duy nhất một nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Xây dựng Tấn Hưng Long An (MST: 1101590981; địa chỉ sau sáp nhập: Số 39, Ấp 10, Xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh).

Giá dự thầu ban đầu của Công ty Tấn Hưng Long An là 10.783.176.591 đồng. Nhà thầu này có đề xuất giảm giá 3%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 10.459.681.293,27 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 330.298.706,73 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,06%. Tuy nhiên, nếu so sánh giá dự thầu trước giảm giá (10.783.176.591 đồng) với giá gói thầu (10.789.980.000 đồng), mức chênh lệch chỉ là 6.803.409 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá danh nghĩa (chưa tính tiết kiệm thực) rất thấp, khoảng 0,06%.

Các thông tin khác trong E-HSDT của Công ty Tấn Hưng Long An bao gồm: Hiệu lực E-HSDT 90 ngày, giá trị bảo đảm dự thầu 161.000.000 đồng với hiệu lực 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng đề xuất là 180 ngày, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT được Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-PKT ngày 15/10/2025.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT và chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố.

Năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty Tấn Hưng Long An

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 27/10/2025, Công ty TNHH MTV SX TM XD Tấn Hưng Long An (MST: 1101590981, Giám đốc: Ông Nguyễn Tấn Thành) được thành lập ngày 03/06/2015. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xây lắp, hàng hóa, tư vấn và phi tư vấn.

Về lịch sử tham gia đấu thầu, dữ liệu ghi nhận Công ty Tấn Hưng Long An đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 3 gói và 1 gói (Gói thầu số 4 đang phân tích) chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, tuy nhiên dữ liệu cho thấy công ty này chủ yếu tham gia độc lập) là 36.491.858.000 đồng.

Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này khá cao, đạt khoảng 83% (20/24 gói). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán/giá gói thầu (đối với các gói có công bố) là 94,34%. Địa bàn hoạt động chủ yếu của công ty này tập trung tại tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025) với 21 gói thầu đã tham gia.

Trong năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Tấn Hưng Long An đã tham gia 3 gói thầu. Hai gói thầu trước đó đều có kết quả trúng thầu:

Gói thầu "Thi công cống" (trúng ngày 05/05/2025) do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT mời thầu, giá trúng 2.445.432.000 đồng. Gói thầu "Thi công xây dựng" (trúng ngày 10/03/2025) cũng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT mời thầu, giá trúng 4.200.000.000 đồng.

Gói thầu thứ ba là Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp Đường Ông Lái đang trong giai đoạn chờ kết quả.

Mối quan hệ với các bên mời thầu và đơn vị tư vấn

Dữ liệu cho thấy Công ty Tấn Hưng Long An có quan hệ với 9 bên mời thầu. Đáng chú ý là mối quan hệ với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT. Công ty Tấn Hưng Long An đã tham gia 10 gói thầu do Công ty TTNT mời và trúng đến 9 gói, chỉ trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu từ bên mời thầu này là 16.986.536.000 đồng, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng giá trị trúng thầu của Công ty Tấn Hưng Long An. Tỷ lệ trung bình giá trúng/giá dự toán tại các gói do TTNT mời thầu là 97,17%.

Liên quan đến Gói thầu số 4 đang xét, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT chính là đơn vị lập E-HSMT, được Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-PKT ngày 15/10/2025. Như vậy, nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các gói do đơn vị lập E-HSMT mời thầu trước đó.

Đối với chủ đầu tư/bên mời thầu trực tiếp của Gói thầu số 4 là Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi, dữ liệu hiện tại chỉ ghi nhận 1 gói thầu mà Công ty Tấn Hưng Long An tham gia (chính là gói đang phân tích) và chưa có kết quả.

Góc nhìn từ chuyên gia về cạnh tranh trong đấu thầu

Việc một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và chào giá với tỷ lệ tiết kiệm thấp (nếu không tính thư giảm giá) luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm. Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự, nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh. Khi chỉ có một nhà thầu tham gia, mặc dù quy trình về mặt thủ tục có thể vẫn đúng, nhưng mục tiêu về cạnh tranh và hiệu quả kinh tế (thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm) cần được xem xét kỹ lưỡng."

Ông Giang phân tích thêm: "Luật Đấu thầu (Điều 17) có quy định về các trường hợp hủy thầu, trong đó có trường hợp hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, Điều 88 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu, cho phép người có thẩm quyền, chủ đầu tư xử lý các tình huống chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự, đặc biệt khi tỷ lệ tiết kiệm thấp, là một tình huống cần được chủ đầu tư, người có thẩm quyền xem xét cẩn trọng trong quá trình đánh giá và phê duyệt kết quả."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các luật sửa đổi, bổ sung (Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15) đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ để đảm bảo tính cạnh tranh. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trường hợp đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu, cần xem xét các yếu tố như: tính đặc thù của gói thầu, thông tin mời thầu có được công khai rộng rãi và minh bạch không, E-HSMT có các tiêu chí hợp lý, không gây hạn chế cạnh tranh hay không (theo Điều 44 Luật Đấu thầu)? Bên cạnh đó, năng lực thực sự của nhà thầu và mối quan hệ giữa các bên liên quan (chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu) cũng là những khía cạnh cần được rà soát để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc độc lập, tránh thông thầu, gian lận (Điều 6, Điều 16 Luật Đấu thầu)."

Trở lại với Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp Đường Ông Lái, việc chỉ có Công ty Tấn Hưng Long An tham dự đặt ra một số vấn đề cần xem xét. Mặc dù hình thức đấu thầu rộng rãi đã được áp dụng, nhưng kết quả thực tế lại chưa thể hiện rõ tính cạnh tranh như mục tiêu đề ra. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được (khoảng 3,06% sau giảm giá) cũng là một con số cần được đánh giá về mặt hiệu quả kinh tế.

Năng lực và lịch sử trúng thầu của Công ty Tấn Hưng Long An là đáng ghi nhận, tuy nhiên, mối quan hệ mật thiết với đơn vị lập E-HSMT (Công ty TTNT) trong bối cảnh nhà thầu này là đơn vị duy nhất tham gia gói thầu hiện tại là một yếu tố cần được các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện trong quá trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế./.