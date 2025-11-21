Hà Nội

Dấu ấn Đại Ngọc Phát tại các dự án đầu tư công TPHCM năm 2025 [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát đang là cái tên nổi bật tại các chủ đầu tư lớn ở TP HCM.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát đang ghi nhận một năm 2025 hoạt động đầy sôi động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu phân tích cho thấy nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 29.361.719.952 đồng. Sự hiện diện dày đặc này đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về bức tranh đấu thầu tại các đơn vị sử dụng vốn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp trên địa bàn TP HCM.

Gói thầu hơn 1,8 tỉ và chân dung nhà thầu "quen mặt"

Hoạt động mới nhất được ghi nhận của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát là việc trúng gói thầu "Cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh khu nhà C" do Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 1014/QĐ-CĐCT ngày 30/10/2025 do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ký phê duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trị 1.862.039.433 đồng. Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là "Chỉ định thầu rút gọn".

cao-dang-cong-thuong.jpg

Theo hồ sơ năng lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát (Mã số thuế: 0304804813) có địa chỉ trụ sở tại 174/31A Đường Đông Hưng Thuận 41, Phường Đông Hưng Thuận, TP.Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập ngày 09/03/2010, do ông Nguyễn Tiến Sỹ làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Quy mô doanh nghiệp được xác định là Doanh nghiệp nhỏ.

Lịch sử đấu thầu của nhà thầu này ghi nhận đã tham gia tổng cộng 13 gói thầu, trong đó trúng 10 gói và trượt 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) là 82.208.781.936 đồng.

Một con số thống kê quan trọng khác là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận là 98,98%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt khoảng 1,02%, một con số phản ánh mức độ hiệu quả kinh tế cần được phân tích kỹ lưỡng.

Thắng lớn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia

Trong bức tranh hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia nổi lên là một "địa chỉ vàng" khi nhà thầu này liên tiếp trúng hai gói thầu quy mô lớn chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Cụ thể, ngày 21/07/2025, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia đã ký Quyết định số 146/QĐ-HLTTQG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị".

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Ngọc Phát - Hoàng Phát (bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát và Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ nội thất Hoàng Phát). Giá trúng thầu được phê duyệt là 12.568.962.800 đồng. Gói thầu được thực hiện qua hình thức Đấu thầu rộng rãi, thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu (tính cả liên danh trúng thầu).

Tiếp đó, ngày 15/09/2025, theo Quyết định số 201/QĐ-HLTTQG, Liên danh Ngọc Phát - Quân Tiến (bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quân Tiến) đã trúng gói thầu "Thi công sửa chữa nhà tập, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật".

Giá trúng thầu của gói này là 8.747.206.000 đồng. Gói thầu cũng được đấu thầu rộng rãi, thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu.

Như vậy, chỉ riêng tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, tổng giá trị trúng thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát (trong vai trò liên danh) đạt được trong năm 2025 là 21.316.168.800 đồng. Đáng chú ý, dữ liệu tổng hợp cho thấy tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại chủ đầu tư này lên tới 99,55%, tức là mức tiết kiệm chỉ đạt 0,45%.

Dấu hỏi ban đầu về năng lực thực thi

Việc một nhà thầu quy mô nhỏ trúng thầu dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn (5 gói thầu từ tháng 7 đến tháng 10/2025) với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng đặt ra những nghi vấn ban đầu về khả năng huy động nguồn lực.

Các gói thầu xây lắp đòi hỏi yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Câu hỏi đặt ra là liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc Phát có đảm bảo đủ nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật), máy móc thiết bị để triển khai đồng thời các dự án mà không xảy ra tình trạng trùng lắp nhân sự, ảnh hưởng đến chất lượng công trình hay không?

Bên cạnh đó, việc nhà thầu này liên tiếp được lựa chọn tại các chủ đầu tư quen thuộc, cùng với việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau (từ đấu thầu rộng rãi với tỷ lệ tiết kiệm thấp đến chỉ định thầu rút gọn) cần được soi chiếu dưới lăng kính của Luật Đấu thầu để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Đại Ngọc Phát năm 2025: Tỷ lệ trúng thầu 100% và dấu hỏi chỉ định thầu tiền tỷ

