Gói thầu tại Quatest 3: Đấu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp 3,66 tỷ đồng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 6,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,17%.

Mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế là những trụ cột cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại một số gói thầu đang cho thấy những dấu hiệu cần được nhìn nhận, phân tích khách quan. Một gói thầu xây lắp vừa được phê duyệt tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang thu hút sự chú ý khi tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,17%.

Cụ thể, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (viết tắt là Quatest 3) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "XL – Thi công sửa chữa và lắp đặt thiết bị công trình" (Mã TBMT: IB2500405638-00). Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Sửa chữa, cải tạo nhà Văn phòng và thí nghiệm tại KCN Cát Lái để bố trí cho Phòng Thử nghiệm Hóa, Môi trường và Phòng Đo lường Nhiệt", sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.661.177.134 đồng.

Đấu rộng rãi nhưng "một mình một ngựa"

Mặc dù được thông báo mời thầu rộng rãi, theo Biên bản mở thầu ngày 29/09/2025, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Nhà thầu này là Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất Bình Minh (MST: 0311270619).

Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại 1017/26/29 Lầu 1, Đường Lê Văn Lương, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phạm Chí Bằng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Giá dự thầu mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất Bình Minh (gọi tắt là Nội thất Bình Minh) đưa ra là 3.654.743.030 đồng, thấp hơn giá gói thầu chỉ hơn 6,4 triệu đồng.

Quá trình đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên thực hiện. Theo Báo cáo đánh giá số 56/2025/BCĐG-KN ngày 02/10/2025, nhà thầu duy nhất là Nội thất Bình Minh đã "Đạt" tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật, cũng như nhân sự và thiết bị chủ chốt.

Từ kết quả đánh giá này, đơn vị tư vấn đã kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu vào đối chiếu hồ sơ và xem xét phê duyệt kết quả trúng thầu.

Ngày 10/10/2025, ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Quatest 3, đã ký Quyết định số 2222/QĐ-KT3, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất Bình Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu bằng giá dự thầu: 3.654.743.030 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 20 ngày.

Quyết định số 2222/QĐ-KT3, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu (3.661.177.134 đồng), giá trúng thầu chỉ thấp hơn 6.434.104 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,17%.

Nhà thầu "quen mặt" và đơn vị thẩm định "thân thiết"

Kết quả gói thầu IB2500405638-00 không phải là lần đầu tiên Nội thất Bình Minh trúng thầu tại Quatest 3. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Nội thất Bình Minh là một nhà thầu rất "quen mặt" tại đơn vị này.

Thống kê cho thấy, Nội thất Bình Minh đã tham gia tổng cộng 12 gói thầu do Quatest 3 mời thầu. Tính đến trước kết quả gói thầu nêu trên, nhà thầu này đã trúng 11 gói, đạt tỷ lệ trúng 100% đối với các gói đã có kết quả. Gói thầu 0,17% tiết kiệm này là chiến thắng thứ 12 của Nội thất Bình Minh tại Quatest 3 (tính cả gói đang chờ kết quả là 12 gói tham gia).

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này tại Quatest 3 cũng rất thấp, khi tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên đến 98.72% (tức tiết kiệm chỉ 1.28%).

Chỉ riêng trong năm 2025, Nội thất Bình Minh đã liên tục được công bố trúng thầu tại Quatest 3. Dữ liệu phân tích hoạt động của nhà thầu này trong năm 2025 cho thấy, trong số các gói thầu đã trúng, có nhiều gói thầu tại Quatest 3 cũng trúng với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia.

Ví dụ, gói "Sửa chữa, chống xuống cấp hệ thống điện..." trúng ngày 24/07/2025 với giá 430.378.718 đồng; gói "Sửa chữa, chống xuống cấp khu vực giao dịch khách hàng..." trúng ngày 24/06/2025 với giá 430.396.865 đồng. Ngoài ra, một gói thầu khác là "XL – Thi công cải tạo, sửa chữa công trình" (mở thầu ngày 20/10/2025) cũng ghi nhận Nội thất Bình Minh là nhà thầu duy nhất tham dự và hiện đang chờ kết quả.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" (0,17%) đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự. Hơn nữa, sự xuất hiện lặp lại của một nhà thầu trúng thầu gần như tuyệt đối tại một chủ đầu tư, bên cạnh vai trò của một đơn vị thẩm định "thân thiết", càng khiến dư luận quan tâm đến việc tuân thủ các mục tiêu về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, như tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 đã đề ra.