Gói thầu 2,6 tỷ tại xã Bù Đăng, Đồng Nai: Một mình Công ty Hữu Nhu tham dự

Phòng kinh tế xã Bù Đăng (Đồng Nai) đang xét thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng. Gói thầu chỉ ghi nhận sự tham gia của duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu với giá dự thầu tiết kiệm 1,14%.

Phòng kinh tế xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) hiện đang trong quá trình xét thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500455077-00), thuộc dự án "Xây dựng mở rộng, nâng cấp đường Hồn Việt thôn 3, xã Bù Đăng (giai đoạn 2): Hạng mục cống dọc và vỉa hè". Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến kết quả gói thầu này khi biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

Gói thầu 2,6 tỷ: Một nhà thầu, tiết kiệm 1,14%

Dự án "Xây dựng mở rộng, nâng cấp đường Hồn Việt thôn 3, xã Bù Đăng (giai đoạn 2): hạng mục cống dọc và vỉa hè" được UBND xã Bù Đăng phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 06/08/2025.

Ngày 13/10/2025, Phòng kinh tế xã Bù Đăng, với vai trò là chủ đầu tư, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 49/QĐ-PKT. Theo đó, "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.634.299.017 đồng.

Hồ sơ mời thầu (HSMT) do Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước lập và được Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Nam thẩm định, đã được Phòng kinh tế xã Bù Đăng phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-PKT ngày 20/10/2025.

Theo biên bản mở thầu (Mã TBMT IB2500455077), đến thời điểm đóng thầu (15:00 ngày 29/10/2025), chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu (Mã định danh: vn3800436633).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Tại phiên mở thầu diễn ra lúc 15:09 ngày 29/10/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu đưa ra mức giá dự thầu là 2.604.204.185 đồng, không đề xuất giảm giá.

Như vậy, nếu chỉ xét trên yếu tố giá, mức giá dự thầu của nhà thầu duy nhất thấp hơn giá gói thầu 30.094.832 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,14%. Mặc dù mức giá này đáp ứng tiêu chí "giá thấp nhất", nhưng việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ thu hút một nhà thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm mỏng đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực sự của gói thầu.

Năng lực nhà thầu duy nhất

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu (MST: 3800436633), do ông Nguyễn Hữu Nhu làm Giám đốc, có địa chỉ trụ sở tại Tổ 3, Khu Phố Tân Liên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. (Địa danh xã Đồng Phú được hình thành theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ 01/07/2025).

Dữ liệu thống kê cho thấy đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu khá dày dặn. Tính đến cuối tháng 10/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu đã tham gia 53 gói thầu, trong đó trúng 47 gói, trượt 2 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị huỷ. Tỷ lệ trúng thầu (trên tổng số gói đã có kết quả) đạt gần 96%.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này là 252.931.492.553 đồng và với vai trò liên danh là 587.602.932.947 đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu đã tham gia 8 gói thầu, ghi nhận trúng 6 gói, trượt 1 gói và 1 gói (gói thầu nêu trên) đang chờ kết quả . Điều này cho thấy công ty vẫn duy trì được hiệu suất trúng thầu cao trong năm nay.

Về mối quan hệ với các bên mời thầu, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu có quan hệ với 16 bên mời thầu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhà thầu này tham dự gói thầu do Phòng kinh tế xã Bù Đăng mời thầu.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là mối quan hệ với đơn vị lập HSMT cho gói thầu này. Quyết định số 57/QĐ-PKT xác định đơn vị lập E-HSMT là Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước. Dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu cho thấy, nhà thầu này đã từng tham gia 7 gói thầu do Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Bình Phước mời thầu, trong đó trúng 6 gói và trượt 1 gói . Việc một nhà thầu có "duyên" trúng thầu cao với đơn vị mời thầu, nay lại là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu do chính đơn vị đó lập HSMT, là một tình tiết cần được xem xét cẩn trọng để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Đấu thầu trong bối cảnh pháp lý mới: Cần minh bạch và trách nhiệm giải trình

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (IB2500455077) diễn ra trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu vừa có nhiều thay đổi lớn.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng với các Luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15 , Luật số 90/2025/QH15), và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đặc biệt là trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, tinh thần của Luật Đấu thầu mới là rất rõ ràng. "Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ đạo để đảm bảo cạnh tranh. Tuy nhiên, việc đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một nhà thầu tham dự là điều pháp luật không cấm, nhưng nó đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc chứng minh hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm 1,14% là một con số rất thấp, đòi hỏi chủ đầu tư phải rà soát kỹ lưỡng quá trình lập dự toán, lập HSMT để đảm bảo giá gói thầu đã thực sự sát với thị trường và HSMT không chứa đựng các yếu tố hạn chế cạnh tranh".

Đặc biệt, Thông tư 79/2025/TT-BTC ban hành ngày 04/08/2025 đã quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin, phát hành, làm rõ HSMT thuộc về chủ đầu tư. "Điều này cho thấy nhà lập pháp muốn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính minh bạch và gắn trách nhiệm cuối cùng cho chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình", chuyên gia Đào Giang nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu (Điều 16) nghiêm cấm các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch. Việc một nhà thầu duy nhất tham dự và có 'duyên' với đơn vị lập HSMT tự nó không cấu thành vi phạm, nhưng là yếu tố cần được chủ đầu tư và các cơ quan thẩm định đặc biệt lưu tâm. Cần phải rà soát xem có sự vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 6 Luật Đấu thầu hay không , chẳng hạn như các mối quan hệ liên quan đến việc lập, thẩm định hồ sơ mời thầu và việc tham gia của nhà thầu ".

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu. Quyết định cuối cùng thuộc về Phòng kinh tế xã Bù Đăng. Dư luận kỳ vọng chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc quá trình đánh giá hồ sơ, đảm bảo nhà thầu được chọn có đủ năng lực và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đồng thời tuân thủ đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định mới của Luật Đấu thầu.