Gói thầu tại dự án ĐT.830C: E-HSMT ghi nhầm công trình cấp III thành cấp IV

Dự án nghìn tỷ và những kiến nghị

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C là một dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến 970.946.000.000 đồng. Dự án do UBND tỉnh Long An (cũ) ban hành quyết định 11543/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án thực hiện tại xã Bến Lức, Lương Hoà, Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA ĐTXD Long An) phê duyệt theo Quyết định số 7089/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 gồm 7 gói thầu liên kết trong đó 4 gói xây lắp; thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý III, 2025.

Vào ngày 21/07/2025, Ban QLDA ĐTXD Long An đã đăng tải công khai gói thầu thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế. Gói thầu này có giá dự toán 42.317.036.000 đồng và dự kiến hoàn thành mở thầu vào ngày 08/08/2025. Ngay sau đó, ngày 26/7/2025, một nhà thầu đã gửi kiến nghị cho Ban QLDA ĐTXD Long An và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hưng Long (tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT) để làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Mâu thuẫn về cấp công trình làm giảm tính cạnh tranh

Kiến nghị của nhà thầu tập trung vào các mâu thuẫn trong E-HSMT, có nguy cơ hạn chế sự tham gia của các đơn vị:

Về cấp công trình: Nhà thầu chỉ ra rằng E-HSMT có sự không nhất quán. Cụ thể, tại Phần 2, Chương V, gói thầu được giới thiệu là công trình công nghiệp/năng lượng, Cấp IV. Tuy nhiên, tại Phần 1, Chương III, yêu cầu về kinh nghiệm lại đòi hỏi nhà thầu phải có hợp đồng tương tự là công trình cấp III trở lên.

Ngày 29/7/2025, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Long An đã có văn bản trả lời, thừa nhận do sai sót chính tả trong quá trình soạn thảo.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Phương - Phó Giám đốc Ban đã ký văn bản số 415/BQLDA-KHTĐ về việc giải quyết kiến nghị về hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C

Theo đó, chủ đầu tư đã ghi nhầm cấp IV thay vì cấp III và khẳng định hạng mục di dời đường điện trung hạ thế là công trình cấp III.

Ngày 30/7/2025, nhà thầu tiếp tục có văn bản đề nghị làm rõ nội dung E-HSMT liên quan gói thầu: Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C.

Về nhân sự và thiết bị: Nhà thầu cũng đề nghị chủ đầu tư làm rõ các yêu cầu về xe máy thiết bị (máy kéo, hãm dây) và kinh nghiệm nhân sự. Theo nhà thầu, nhiều loại máy kéo, hãm dây trên thị trường là máy tự chế, không có đăng ký, đăng kiểm, gây khó khăn cho việc chứng minh năng lực. Tương tự, yêu cầu nhân sự kinh nghiệm cấp III cũng không phù hợp với cấp IV của gói thầu, làm hạn chế sự cạnh tranh.

Ngoài ra, dự án đang mời thầu rộng rãi gói thầu thi công xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến cống Thanh Hà với giá dự toán 179.289.950.000 đồng, dự kiến hoàn thành mở thầu vào ngày 10/08/2025. Gói thầu này sử dụng phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ" và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện trong 730 ngày.