Gói thầu tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: "Cuộc đua" chênh lệch giá, năng lực nhà thầu

Gói thầu 1,46 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận 3 nhà thầu tham dự. Mức giá chênh lệch đáng kể, đặt ra vấn đề về năng lực và hiệu quả.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Bên mời thầu) đang trong quá trình xét thầu Gói thầu: "Cập nhật cơ sở dữ liệu và nâng cấp các tính năng trên phần mềm IBM Maximo, hệ thống CMMS hiện hữu của PVPower NT2", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mã KHLCNT: PL2500179433). Gói thầu thu hút sự quan tâm khi có sự tham dự của 3 nhà thầu với mức giá dự thầu chênh lệch đáng kể.

Theo Quyết định số 453/QĐ-CPNT2 ký ngày 30 tháng 7 năm 2025, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó giá gói thầu (cũng là dự toán) được phê duyệt là 1.466.487.500 đồng.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ chi phí SXKD năm 2025, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Ngày 29 tháng 9 năm 2025, Bên mời thầu đã đăng tải Thông báo mời thầu (Mã TBMT: IB2500424664) và phát hành E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-CPNT2 ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2025, Bên mời thầu đã tiến hành đóng thầu và hoàn thành mở thầu vào 10 giờ 02 phút cùng ngày.

Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500424664) ghi nhận sự tham dự của 3 nhà thầu, bao gồm: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình, Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế, và Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên.

Đáng chú ý, giá dự thầu của các nhà thầu có sự chênh lệch rõ rệt. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình (Mã định danh: vn0303099245) có giá dự thầu là 1.382.975.000 đồng. Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế (Mã định danh: vn0101469253) có giá dự thầu là 1.458.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên (Mã định danh: vn0305702839) có giá dự thầu là 1.463.000.000 đồng.

Cả ba nhà thầu đều không đề xuất giảm giá, đều có bảo đảm dự thầu hợp lệ (22.000.000 đồng), hiệu lực bảo đảm dự thầu và E-HSDT là 120 ngày, và cùng đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 4 tháng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, thấp hơn nhà thầu có giá cao nhất (Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên) là 80.025.000 đồng và thấp hơn nhà thầu có giá liền kề (Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế) là 75.025.000 đồng.

So với giá gói thầu (1.466.487.500 đồng), mức giá dự thầu của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình thấp hơn 83.512.500 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm dự kiến (nếu nhà thầu này trúng thầu và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật) là 5,7%. Hai nhà thầu còn lại đều có giá dự thầu rất sát với giá gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm tiềm năng lần lượt là 0,58% (Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế) và 0,24% (Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên).

Với việc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và hình thức đánh giá kỹ thuật "chấm điểm" (theo tài liệu), mức giá thấp nhất của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình mang lại một lợi thế nhất định trong vòng đánh giá tài chính. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc nhà thầu này có vượt qua được bước đánh giá kỹ thuật và E-HSDT có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT hay không.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Dữ liệu thống kê về lịch sử tham gia đấu thầu cho thấy cả ba doanh nghiệp đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình (MST: 0303099245), có địa chỉ tại Phường Tân Hưng, TP.Hồ Chí Minh, là nhà thầu có giá thấp nhất. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 111 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, trượt 36 gói, 16 gói chưa có kết quả và 1 gói đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu (tham gia độc lập và liên danh) được ghi nhận là 279.135.263.857 đồng. Nhà thầu này đã có quan hệ với 49 bên mời thầu.

Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế (MST: 0101469253), có địa chỉ tại Phường Nghĩa Đô, Hà Nội, là nhà thầu có giá dự thầu cao thứ hai. Doanh nghiệp này đã tham gia 92 gói thầu, trúng 45 gói, trượt 37 gói, 9 gói chưa có kết quả và 1 gói đã hủy. Mặc dù tham gia số gói thầu ít hơn, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này lại cao nhất trong ba nhà thầu, đạt 508.411.758.261 đồng, và đã có quan hệ với 45 bên mời thầu.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên (MST: 0305702839), có địa chỉ tại Phường An Nhơn, TP.Hồ Chí Minh, là nhà thầu "quen mặt" nhất trên thị trường khi đã tham gia 219 gói thầu (nhiều nhất trong ba nhà thầu). Doanh nghiệp này trúng 104 gói, trượt 87 gói, 25 gói chưa có kết quả và 3 gói đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu đạt 236.035.795.736 đồng. Công ty này có quan hệ với 120 bên mời thầu.

Các số liệu thống kê cho thấy một bức tranh đa chiều. Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Lộ Trình có lợi thế về giá. Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Quản lý Quốc tế có tổng giá trị trúng thầu lớn nhất, cho thấy khả năng tham gia các gói thầu quy mô lớn. Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Thi Thiên lại là đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu cao nhất.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT. Dư luận quan tâm liệu tổ chuyên gia của Bên mời thầu sẽ đánh giá các hồ sơ như thế nào để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu không chỉ có giá tốt nhất mà còn có năng lực kỹ thuật vững vàng, đáp ứng yêu cầu phức tạp của việc cập nhật hệ thống IBM Maximo, một hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp (CMMS) quan trọng.

Góc nhìn chuyên gia: Cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về các quy định mới trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Hiệu quả kinh tế không đồng nghĩa với giá thấp nhất bằng mọi giá, mà là mức giá hợp lý nhất trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật. Quá trình đánh giá E-HSDT phải được thực hiện độc lập, khách quan, dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong E-HSMT", ông Giang nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đặt nặng trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu. Khi có sự chênh lệch lớn về giá dự thầu, tổ chuyên gia càng phải làm việc kỹ lưỡng để thẩm định năng lực thực sự, đặc biệt là khả năng cung cấp giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu có giá thấp. Việc này nhằm tránh rủi ro nhà thầu bỏ giá quá thấp nhưng không đủ năng lực triển khai, gây ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư, nhất là với một hệ thống phần mềm chuyên biệt như IBM Maximo".

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cập nhật cơ sở dữ liệu và nâng cấp các tính năng trên phần mềm IBM Maximo..." tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đang được chờ đợi. Việc lựa chọn được một nhà thầu hội tụ đủ các yếu tố về năng lực, kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của gói thầu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành của doanh nghiệp.