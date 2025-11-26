Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 1,5 tỷ tại Cà Mau: Thay đổi hình thức, chỉ định nhà thầu "quen mặt"

Gói thầu xây lắp ban đầu được phê duyệt đấu thầu rộng rãi, nhưng Ban QLDA khu vực Cà Mau đã điều chỉnh sang chỉ định thầu rút gọn và lựa chọn một công ty "quen mặt".

Hải Đăng - Hà Linh

Hoạt động đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế là tinh thần xuyên suốt của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, tại một dự án ở Cà Mau, việc một gói thầu xây lắp được điều chỉnh từ hình thức cạnh tranh (đấu thầu rộng rãi) sang chỉ định thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Từ đấu thầu rộng rãi...

Ngày 14/05/2025, ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau, đã ký Quyết định số 3551/QĐ-UBND phê duyệt dự án Xây dựng khu đất Trường Tiểu học phường 9 (khu D) và vị trí trước cổng UBND phường 7. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.868.103.000 đồng, sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2025, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau làm chủ đầu tư.

Chỉ hai ngày sau, ngày 16/05/2025, UBND thành phố Cà Mau tiếp tục ban hành Quyết định số 3865/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án này.

Theo KHLCNT ban đầu, Gói thầu số 04 (Thi công xây dựng công trình), gói thầu chính của dự án có giá 1.656.282.935 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian thực hiện 60 ngày.

Việc phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi cho gói thầu này được xem là phù hợp với tinh thần của Luật Đấu thầu, nhằm tạo cơ hội cho nhiều nhà thầu tham gia, tăng tính cạnh tranh và tối ưu hiệu quả kinh tế.

...sang chỉ định thầu "giảm 5%"

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 đã không diễn ra như KHLCNT ban đầu.

Vào ngày 15/07/2025, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 0159/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, trong đó "tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau thành Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau". Ban QLDA khu vực Cà Mau tiếp quản vai trò chủ đầu tư của dự án.

Ngày 10/10/2025, ông Trần Ngọc Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau, ký Quyết định số 71/QĐ-QLDA phê duyệt điều chỉnh KHLCNT của dự án.

Tại quyết định điều chỉnh này, Gói thầu số 04 (Thi công xây dựng công trình) có sự thay đổi lớn. Giá gói thầu được cập nhật (theo dự toán được duyệt tại Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 26/9/2025) là 1.598.811.000 đồng.

Quan trọng hơn, hình thức lựa chọn nhà thầu bị thay đổi từ "Đấu thầu rộng rãi" sang "Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá 5%". Lý do điều chỉnh không được nêu rõ trong Quyết định 71, mà chỉ căn cứ theo Tờ trình số 33/TTr-TTĐ (10/10/2025) của Tổ Thẩm định.

Chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt, cấp bách hoặc có tính chất đặc thù theo quy định tại Điều 78 và Điều 80 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc một gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật (Công trình cấp IV) ban đầu được duyệt đấu thầu rộng rãi, sau đó lại chuyển sang chỉ định thầu rút gọn, đặt ra câu hỏi về tính cấp bách hoặc đặc thù của gói thầu này.

Nhà thầu "quen mặt" được lựa chọn

Từ việc điều chỉnh KHLCNT, kết quả lựa chọn nhà thầu đã nhanh chóng được công bố. Ngày 11/11/2025, ông Trần Ngọc Thơ (Giám đốc Ban QLDA khu vực Cà Mau) ký Quyết định số 94/QĐ-QLDA về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 04.

qd-9653.jpg
Quyết định số 94/QĐ-QLDA về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 04. Nguồn: MSC

Đơn vị được "chọn mặt" là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vật liệu và Xây dựng An Phát (MST: 2001374428).

Giá chỉ định thầu là 1.518.870.000 đồng. Mức giá này khi so với giá gói thầu điều chỉnh (1.598.811.000 đồng) cho thấy tỷ lệ tiết kiệm đạt đúng 5,00% (tương đương 79.941.000 đồng), khớp với yêu cầu "giảm giá 5%" mà Ban QLDA khu vực Cà Mau đã phê duyệt tại Quyết định 71.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vật liệu và Xây dựng An Phát do ông Lê Nhật Linh làm giám đốc, có địa chỉ trụ sở tại Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau.

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty An Phát trúng thầu tại chủ đầu tư này. Theo dữ liệu thống kê, trong năm 2025, Công ty An Phát đã trúng 7/7 gói thầu tham dự (tỷ lệ 100%), và tất cả đều là chỉ định thầu rút gọn. Trong 7 gói thầu này, có đến 5 gói là do Ban QLDA ĐTXD thành phố Cà Mau (nay là Ban QLDA khu vực Cà Mau) làm bên mời thầu.

Việc một gói thầu từ bỏ hình thức cạnh tranh công khai (đấu thầu rộng rãi) để chuyển sang chỉ định thầu (rút gọn), và đơn vị được chọn là một nhà thầu "quen mặt" với chủ đầu tư, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Liệu nếu gói thầu được giữ nguyên hình thức đấu thầu rộng rãi, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước có dừng lại ở con số 5%?

Bạn đọc

Gói thầu hơn 11 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật: Đối thủ chào giá siêu rẻ "ngã ngựa" vì lỗi sơ đẳng

Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại ĐH SPKT TP HCM vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm "tượng trưng". Đáng chú ý, nhà thầu đối thủ chào giá thấp hơn 3 tỷ đồng lại trượt thầu vì những lỗi khó tin.

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng T&T Việt Nam chào giá thấp hơn giá gói thầu tới hơn 3 tỷ đồng nhưng vẫn bị loại tại bước đánh giá kỹ thuật với những lỗi sơ suất khó tin đối với một nhà thầu chuyên nghiệp. Kết quả, Liên danh Kiến Bình - Sông Lô trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách 0,18%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/10/2025, PGS.TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 4163/QĐ-ĐHSPKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Đây là gói thầu thuộc dự án "Cải tạo, sửa chữa giảng đường khu C", sử dụng nguồn thu hợp pháp của nhà trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 3 tỷ ở phường Dĩ An: Vì sao chỉ một nhà thầu dự thầu và trúng?

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Chí Khiêm là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại phường Dĩ An (TP HCM) với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 2%.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn mới (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), được ban hành với mục tiêu hàng đầu là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

Tuy nhiên, thực tiễn ghi nhận tại một số gói thầu cho thấy kịch bản "một mình một ngựa" vẫn tiếp diễn, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của công tác đấu thầu, ngay cả khi được thực hiện qua mạng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 6,4 tỷ tại UBND phường Lái Thiêu: Một nhà thầu tham dự

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa phê duyệt kết quả Gói số 4, giá trị hơn 6,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù đấu thầu rộng rãi, chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói số 4: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500425862), thuộc dự án Chỉnh trang đường Bình Nhâm 07 (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu nhánh Rạch Bà Đệ). Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất.

Đấu thầu rộng rãi nhưng "một mình một ngựa"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

