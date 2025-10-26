Gói thầu ở xã Phú Nghĩa (Đồng Nai): Chào hàng cạnh tranh, một mình một ngựa?

Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng tại xã Phú Nghĩa (Đồng Nai). Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, nhưng kết quả chỉ ghi nhận một nhà thầu.

Mới đây, Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Duy tu sửa chữa đường GTNT xã Phú Văn (ĐH05 từ thôn Đăk Khâu đi thôn Cây Da)", thuộc dự án cùng tên.

Theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/08/2025 do ông Lại Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa ký, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án trên đã được phê duyệt. Gói thầu xây lắp chính (Duy tu sửa chữa đường GTNT xã Phú Văn (ĐH05...)) có giá gói thầu là 4.226.837.007 đồng, sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ngày 19/09/2025, bà Đặng Thị Thắm, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Nghĩa, đã ký Quyết định số 60/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho gói thầu nêu trên (Mã E-TBMT: IB2500365009).

Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện (MST: 3801135163). Giá trúng thầu là 4.136.804.503 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,13% so với giá gói thầu (giá gói thầu 4.226.837.007 đồng).

Chào hàng cạnh tranh nhưng "Không có" đối thủ

Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với các gói thầu thông dụng, đơn giản, sẵn có trên thị trường. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu) tại Điều 81 cũng nêu rõ quy trình chào hàng cạnh tranh. Mục tiêu của hình thức này là tăng cường tính cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, tại Quyết định 60/QĐ-VP, ở mục "3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu", chủ đầu tư ghi nhận là "Không có". Điều này cho thấy, trong một gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện tham dự và trúng thầu.

Việc gói thầu chào hàng cạnh tranh chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của công tác mời thầu và tính cạnh tranh thực chất của gói thầu.

Theo Báo cáo số 85/BCĐG ngày 15/09/2025, đơn vị lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại 379.

Năng lực nhà thầu và các gói thầu năm 2025

Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện (MST 3801135163) có địa chỉ trụ sở chính (sau sáp nhập) tại Thôn 7, Xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập ngày 15/11/2016, do ông Trần Minh Thiện làm Giám đốc.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện cho thấy một lịch sử trúng thầu đáng chú ý. Doanh nghiệp này đã tham gia 66 gói thầu và trúng 58 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tổng thể 87,88%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 320.811.811.663 đồng.

Riêng trong năm 2025, tính đến ngày 24/10/2025, Công ty Trần Thiện đã được ghi nhận tham gia 17 gói thầu và trúng 13 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu 30.248.584.784 đồng.

Điều đáng chú ý là, cũng tại Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Nghĩa, trước đó không lâu, Công ty Trần Thiện đã trúng một gói thầu khác. Cụ thể, ngày 10/09/2025, bà Đặng Thị Thắm (Chánh Văn phòng) đã ký Quyết định số 56/QĐ-VP phê duyệt KQLCNT gói thầu "Duy tu sửa chữa đường GTNT thôn Cây Da xã Phú Văn (ĐH 03, từ khu 6/1 đi xã Đăk Ơ)".

Gói thầu này (thuộc KHLCNT số 472/QĐ-UBND ngày 18/08/2025) được áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn. Công ty TNHH MTV Xây dựng Trần Thiện là đơn vị được chỉ định trúng thầu với giá 1.526.906.128 đồng, so với giá gói thầu là 1.550.158.506 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu chỉ định thầu này là 1,50%.

Góc nhìn chuyên gia về quy định mới

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15 và Luật 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT) đều nhấn mạnh vai trò của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Đối với hình thức Chào hàng cạnh tranh, quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu và Điều 81 Nghị định 214, mục tiêu là thu hút nhiều nhà thầu tham gia để tối ưu hóa chi phí cho các gói thầu thông dụng. Trường hợp CHCT chỉ có một nhà thầu tham gia, dù pháp luật không cấm (nếu E-HSMT không hạn chế), nhưng chủ đầu tư cần xem xét lại quá trình mời thầu, liệu thông tin đã đủ rộng rãi, thời gian chuẩn bị có đủ cho nhà thầu hay không, để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh."

Về gói thầu chỉ định thầu rút gọn (Gói ĐH 03) với tỷ lệ tiết kiệm 1,50%, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng quy trình rút gọn, nhưng điểm b khoản 3 Điều 80 yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Trách nhiệm giải trình về tính hiệu quả của mức tiết kiệm 1,50% thuộc về Chủ đầu tư là Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Nghĩa".

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại 379. Dữ liệu cho thấy, khi công ty này là Bên mời thầu, Công ty Trần Thiện trúng 10/10 gói. Còn tại gói thầu IB2500365009, Công ty 379 là đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá E-HSDT.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu (Điều 6) và Nghị định 214 (Điều 4) quy định rất chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh, tránh xung đột lợi ích giữa nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công. Chủ đầu tư (Văn phòng HĐND - UBND xã Phú Nghĩa) có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính độc lập, khách quan của đơn vị tư vấn theo đúng Điều 19 và Điều 78 Luật Đấu thầu để đảm bảo sự minh bạch của kết quả lựa chọn nhà thầu."