Gói thầu in vé số An Giang: Liên danh "quen mặt" chiếm ưu thế về giá?

Gói thầu trị giá gần 57 tỷ đồng của Xổ số kiến thiết An Giang đang thu hút sự chú ý với "cuộc đua song mã" giữa một liên danh quen thuộc và một đối thủ dày dạn kinh nghiệm. Mức giá chênh lệch không lớn đặt ra nhiều câu hỏi về các yếu tố quyết định kết quả cuối cùng.

Gói thầu "In vé xổ số truyền thống An Giang" (số hiệu IB2500384079), do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn xét thầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới nhà thầu. Với giá trị 56.763.000.000 đồng, gói thầu này không chỉ có quy mô lớn mà còn hé lộ một "cuộc đua song mã" đầy kịch tính giữa những tên tuổi quen thuộc trong ngành in ấn.

Ưu thế giá thuộc về liên danh "quen mặt"?

Theo biên bản mở thầu ngày 06/10/2025, có hai nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ. Cụ thể:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty Liên danh In An Giang - Phát Tài (đứng đầu liên danh là Công ty CP In An Giang, mã số thuế 1600192305) đưa ra mức giá dự thầu là 55.650.000.000 đồng. Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ (mã số thuế 1800157925) đưa ra mức giá dự thầu là 56.392.000.000 đồng.

Như vậy, giá dự thầu của Liên danh In An Giang - Phát Tài thấp hơn đối thủ 742.000.000 đồng. So với giá gói thầu, mức giá của liên danh này mang lại tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,96%, trong khi con số này ở Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ là khoảng 0,65%.

Gói thầu này áp dụng phương pháp đánh giá "giá thấp nhất" sau khi nhà thầu vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật (chấm điểm). Về lý thuyết, nếu cả hai nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, Liên danh In An Giang - Phát Tài đang nắm giữ lợi thế không nhỏ nhờ mức giá chào cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá không phải là yếu tố duy nhất quyết định tất cả.

Soi chiếu năng lực và "lịch sử quan hệ"

Một bức tranh toàn cảnh hơn về năng lực và mối quan hệ của các nhà thầu với chủ đầu tư có thể mang lại những góc nhìn đa chiều.

Về phía Liên danh In An Giang - Phát Tài: Thành viên đứng đầu liên danh, Công ty CP In An Giang, có thể được xem là một đối tác "truyền thống" của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang. Dữ liệu ghi nhận, nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu do Xổ số kiến thiết An Giang mời thầu và đã trúng cả 5 gói đã có kết quả, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100% với bên mời thầu này. Gói thầu gần nhất mà In An Giang trúng với vai trò liên danh chính là "In 52 kỳ vé số truyền thống An Giang (Công in) năm 2025" vào tháng 8/2024.

Xét về tổng thể, Công ty CP In An Giang đã tham gia 83 gói thầu, trúng 54 gói (tỷ lệ trúng trên số gói đã có kết quả là khoảng 67,5%). Riêng trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói, trúng 8 và trượt 6 gói, cho thấy một hiệu suất hoạt động tương đối ổn định.

Về phía Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ: Đây là một "cây đại thụ" trong ngành in khu vực phía Nam với lịch sử đấu thầu vô cùng dày dạn. Dữ liệu cho thấy, công ty này đã tham gia tới 690 gói thầu trên cả nước, trúng 359 gói. Đặc biệt, trong năm 2025, In Tổng hợp Cần Thơ thể hiện phong độ ấn tượng khi tham gia 57 gói và trúng tới 46 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến hơn 85% trên các gói đã có kết quả.

Tuy nhiên, khi xét đến "lịch sử đối đầu" với bên mời thầu Xổ số kiến thiết An Giang, kết quả của In Tổng hợp Cần Thơ lại có phần khiêm tốn hơn. Nhà thầu này đã tham gia 8 gói thầu do Xổ số kiến thiết An Giang mời thầu nhưng chỉ trúng 3/7 gói đã có kết quả (tỷ lệ khoảng 43%). Đáng chú ý, trong những cuộc đối đầu trực tiếp với Công ty CP In An Giang tại các gói thầu, In Tổng hợp Cần Thơ cũng tỏ ra yếu thế hơn. Trong 22 lần chạm trán, In An Giang thắng 7 lần, trong khi In Tổng hợp Cần Thơ chỉ thắng 2 lần.

Những con số trên đặt ra một số câu hỏi: Liệu lợi thế về giá và mối quan hệ hợp tác lâu dài có giúp Liên danh In An Giang - Phát Tài tiếp tục giành chiến thắng? Hay kinh nghiệm và năng lực vượt trội cùng phong độ cao trong năm 2025 sẽ giúp Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ tạo nên bất ngờ, dù giá chào cao hơn?

Góc nhìn chuyên gia: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch là gốc rễ

Dưới góc độ pháp lý, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn thuần dựa vào giá chào.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Phương pháp giá thấp nhất chỉ được áp dụng sau khi hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã được xác định đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là yêu cầu về kỹ thuật. Quá trình đánh giá kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đòi hỏi tổ chuyên gia và bên mời thầu phải làm việc hết sức công tâm, khách quan, dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu. Bất kỳ sai lệch nào trong quá trình này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng."

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Luật sư TP HCM, cũng nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu là rất lớn. Mọi quyết định lựa chọn nhà thầu đều phải dựa trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện và tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, tránh tình trạng có ưu ái cho nhà thầu quen thuộc hay tạo ra các rào cản bất hợp lý."

Quay trở lại với gói thầu "In vé xổ số truyền thống An Giang", kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu một cách công tâm và minh bạch của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang. Dư luận đang chờ đợi một quyết định không chỉ dựa trên con số giá dự thầu, mà còn phản ánh đúng năng lực thực sự của các nhà thầu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu.