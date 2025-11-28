Gói thầu hơn 64 tỷ đồng tại Châu Đức: Lộ diện nhà thầu bỏ giá “siêu tiết kiệm”

Gói thầu xây lắp trường học tại Châu Đức (TP HCM) vừa mở thầu với sự tham gia của 4 liên danh/nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu ghi nhận sự chênh lệch lớn, trong đó nhà thầu có giá thấp nhất giảm tới hơn 11 tỷ đồng so với giá dự toán.

Gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Bình Ba) đang bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) căng thẳng với sự tham gia của 4 nhà thầu. Điểm nhấn của cuộc đua này nằm ở biên độ chênh lệch giá dự thầu rất lớn và sự xuất hiện của những nhà thầu có "lịch sử" dày dạn tại địa phương.

Theo các tài liệu được công bố, gói thầu "Xây lắp và thiết bị công trình" thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xã Bình Ba được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Đức mời thầu.

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-BQLDA ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT, giá gói thầu được xác định là 64.024.895.899 đồng. Trước đó, theo Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2025 phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện hợp đồng là 26 tháng.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 07:44 ngày 18/11/2025 ghi nhận 4 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Dữ liệu từ biên bản này cho thấy một bức tranh cạnh tranh về giá rất đáng chú ý (xếp theo thứ tự giá sau giảm giá từ thấp đến cao):

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Liên danh xây dựng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xã Bình Ba (Liên danh chính: Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long): Giá dự thầu 52.967.153.803 đồng, giảm giá 1%. Giá dự thầu sau giảm giá là 52.437.482.265 đồng. Liên danh công trình Trường THCS Trần Hưng Đạo (Liên danh chính: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An): Giá dự thầu sau giảm giá là 55.254.350.030 đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Đức: Giá dự thầu 63.720.679.070 đồng, giảm giá 11,7%. Giá dự thầu sau giảm giá là 56.265.359.619 đồng. Liên danh trường Trần Hưng Đạo - xã Bình Ba (Liên danh chính: Công ty Cổ phần Đông Việt): Giá dự thầu sau giảm giá là 59.217.868.719 đồng.

Nếu chỉ xét thuần túy về yếu tố giá, Liên danh do Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long đứng đầu đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Mức giá 52,4 tỷ đồng của nhà thầu này thấp hơn giá dự toán (63,7 tỷ đồng) khoảng 11,3 tỷ đồng. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao cho ngân sách nhà nước.

Ở vị trí tiếp theo, Liên danh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An đứng đầu chào giá cao hơn Nam Long khoảng 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý là chiến thuật bỏ giá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Đức. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu ban đầu rất sát với giá gói thầu (63,72 tỷ đồng), nhưng lại áp dụng thư giảm giá lên tới 11,7%, đưa giá xét thầu xuống còn khoảng 56,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay cả với mức giảm sâu này, Tiến Đức vẫn chỉ đứng thứ 3 về giá.

Về đích cuối cùng trong cuộc đua về giá là Liên danh do Công ty Cổ phần Đông Việt đứng đầu với mức giá 59,2 tỷ đồng, cao hơn nhà thầu thấp nhất gần 7 tỷ đồng.

Năng lực và "lịch sử" của các nhà thầu tại Châu Đức

Giá thấp là lợi thế, nhưng năng lực và kinh nghiệm mới là yếu tố quyết định. Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của các đơn vị tham gia mang lại nhiều góc nhìn thú vị.

Công ty Cổ phần Đông Việt: "Người quen" tại Châu Đức Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty Cổ phần Đông Việt (MST: 3501403929, địa chỉ tại TP.HCM theo dữ liệu mới nhất) là một nhà thầu có mối quan hệ hợp tác rất dày đặc với Bên mời thầu. Cụ thể, nhà thầu này đã từng tham gia 16 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức mời thầu, trong đó đã trúng thầu tới 13 gói. Tỷ lệ trúng thầu rất cao này cho thấy Đông Việt là một nhà thầu có uy tín và năng lực đã được khẳng định tại địa phương. Tuy nhiên, trong gói thầu này, Đông Việt lại là đơn vị có giá dự thầu cao nhất. Trong năm 2025, Đông Việt tham gia 13 gói thầu nhưng ghi nhận tới 8 gói trượt thầu (tính đến thời điểm hiện tại). Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược cạnh tranh giá của Đông Việt trong bối cảnh mới.

Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long: Lợi thế giá và năng lực Đơn vị đứng đầu liên danh có giá thấp nhất, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long (MST: 3500852872), cũng không phải là cái tên xa lạ. Nhà thầu này từng tham gia 3 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức và trúng 2 gói. Tổng thể năm 2025, Nam Long tham gia 10 gói thầu, trúng 3 gói và trượt 6 gói. Việc bỏ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất tới gần 3 tỷ đồng cho thấy quyết tâm rất lớn của Nam Long tại dự án này. Tuy nhiên, tổ chuyên gia sẽ cần xem xét kỹ lưỡng đơn giá chi tiết để đảm bảo nhà thầu không bỏ giá thấp bất hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An: Ẩn số từ lĩnh vực dầu khí Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An (MST: 3501795063) có lịch sử đấu thầu gắn liền với các chủ đầu tư trong ngành dầu khí như Vietsovpetro hay Trường Cao đẳng Dầu khí. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức, Lâm An mới chỉ tham gia 1 gói thầu (đã bị hủy). Năm 2025, nhà thầu này tham gia 6 gói thầu và chưa ghi nhận kết quả trúng thầu nào (4 trượt, 2 chờ kết quả). Việc mở rộng sang mảng xây lắp trường học tại địa phương có thể là bước đi chiến lược mới của doanh nghiệp này.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Đức: Chiến thuật giảm giá sâu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Đức (MST: 3500426352) có trụ sở tại TP.HCM (theo dữ liệu cập nhật). Năm 2025, Tiến Đức tham gia 8 gói thầu, hiện đang chờ kết quả 3 gói và đã trượt 5 gói. Tại bên mời thầu này, đây là lần đầu tiên Tiến Đức tham gia (theo dữ liệu ghi nhận được). Việc áp dụng tỷ lệ giảm giá 11,7% cho thấy nhà thầu rất muốn thắng thầu, nhưng mức giá nền ban đầu quá cao đã khiến giá sau giảm vẫn chưa đủ sức cạnh tranh so với Nam Long hay Lâm An.

Trao đổi về quy định pháp luật liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc đảm bảo cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc có nhiều nhà thầu tham gia với các mức giá khác nhau là tín hiệu tốt của thị trường. Tuy nhiên, với các gói thầu có giá dự thầu giảm sâu so với dự toán, chủ đầu tư cần thực hiện các bước làm rõ, yêu cầu nhà thầu giải trình đơn giá để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, tránh tình trạng bỏ giá thấp để trúng thầu rồi thi công cầm chừng hoặc yêu cầu phát sinh."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM chia sẻ: "Minh bạch và trách nhiệm giải trình là hai yếu tố cốt lõi trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu mới, đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC. Trong trường hợp này, bên mời thầu cần đánh giá kỹ lưỡng không chỉ về giá mà còn về năng lực kỹ thuật, nhân sự và thiết bị của nhà thầu, đặc biệt là các nhà thầu liên danh, để đảm bảo lựa chọn được đơn vị thực sự đủ năng lực thi công dự án trọng điểm của địa phương."

Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình xét thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ phụ thuộc vào đánh giá chi tiết của Tổ chuyên gia về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và biện pháp thi công của từng nhà thầu, bên cạnh yếu tố giá. Dư luận đang chờ đợi một kết quả công tâm, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu tốt nhất để thực hiện dự án trường học ý nghĩa này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án này.