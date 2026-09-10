Gói thầu gần 4 tỷ đồng tại xã Nghĩa Thành tiết kiệm 0,96% qua đấu thầu

Ban QLDA ĐTXD xã Nghĩa Thành phê duyệt Công ty Thiên Đăng trúng gói thầu gần 4 tỷ, tiết kiệm 0,96%, hồ sơ phải làm rõ nhiều nội dung trước khi trao thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 03 (xây lắp) thuộc dự án Sửa chữa, thay thế hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, sơn gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Nghĩa Thành (TP HCM) có giá dự toán gần 4 tỷ đồng. Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận một doanh nghiệp tham dự và hồ sơ được yêu cầu làm rõ ở các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Gói thầu gần 4 tỷ đồng có một nhà thầu tham dự

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Gói thầu Xây lắp (Gói thầu số 03) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600204759 của dự án Sửa chữa, thay thế hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, sơn gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành làm chủ đầu tư.

Gói thầu được phát hành hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) với mã thông báo mời thầu IB2600384199-00, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

Theo Quyết định số 54/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh dự toán các gói thầu số 01, 02, 03, 04 (Lần 2), giá dự toán được phê duyệt của Gói thầu số 03 là 3.994.145.623 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày.

Ngày 06/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành ký Quyết định số 58/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT. Gói thầu đóng thầu vào lúc 09:00 ngày 15/08/2026.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:27 cùng ngày, có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Thiên Đăng.

Nhà thầu này dự thầu với giá 3.955.978.406 đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá. So với giá gói thầu, giá dự thầu thấp hơn 38.167.216 đồng.

Nguồn: MSC

Hồ sơ được yêu cầu làm rõ ở nhiều nội dung

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 40/BC-LH ngày 18/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp lập, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Thiên Đăng được đánh giá đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư đã ban hành Văn bản số 120/BQLDA-CTXD ngày 17/08/2026 gửi Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Thiên Đăng để yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu.

Ngày 18/08/2026, nhà thầu có Văn bản số 01/CV-TĐ-TLYCLR gửi Chủ đầu tư để giải trình và cung cấp tài liệu bổ sung.

Theo Báo cáo số 40/BC-LH, nội dung làm rõ được thể hiện tại cả 3 nhóm tiêu chí đánh giá, gồm làm rõ nhằm chứng minh tư cách hợp lệ tại mục II.2.c; làm rõ nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm tại mục II.3.c; bổ sung, làm rõ nội dung đề xuất kỹ thuật tại mục II.4.c.

Sau khi tiếp nhận Văn bản số 01/CV-TĐ-TLYCLR của nhà thầu ngày 18/08/2026, Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ đáp ứng yêu cầu và kiến nghị Chủ đầu tư mời nhà thầu đối chiếu tài liệu gốc.

Ngày 19/08/2026, Công ty TNHH Minh Hoàng Châu ban hành Báo cáo thẩm định số 52/TĐ-MHC, thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành - ký Quyết định số 71/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Thiên Đăng được lựa chọn thực hiện gói thầu. Giá trúng thầu là 3.955.978.406 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

Giá trị tiết kiệm tuyệt đối theo quyết định phê duyệt là 38.167.217 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,96%.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về cạnh tranh, minh bạch

Trao đổi dưới góc độ pháp lý về quy trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động đấu thầu đầu tư công phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo Điều 8 và Điều 58 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.

Đối với việc làm rõ E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn khoản 6 Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, theo đó việc đánh giá, làm rõ hồ sơ cần được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu của E-HSMT và quy định pháp luật hiện hành; việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT cũng như giá dự thầu.

Theo luật sư, với trường hợp một gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, trong quá trình đánh giá phát sinh yêu cầu làm rõ ở nhiều nội dung như tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, việc xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu cần được đặt trong tổng thể E-HSMT, E-HSDT, báo cáo đánh giá và các tài liệu liên quan.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, tổ chức đánh giá và làm rõ E-HSDT cần bảo đảm tính khách quan, nhất quán với các yêu cầu đã được công khai trong E-HSMT, đồng thời đáp ứng yêu cầu về trách nhiệm giải trình trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.