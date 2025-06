Gói thầu cung cấp thuốc bảo vệ thực vật tại Long Mỹ về tay ai?

Ngày 24/6, UBND xã An Thới Đông huyện Cần Giờ (TP HCM) đã phê duyệt cho liên danh 2 thành viên trúng gói thầu thi công xây dựng gần 26 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo vỉa hè đường trục chính An Bình (từ đường An Thới Đông đến đường Liên Xã) có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 21/01/2025; sử dụng vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho huyện Cần Giờ.

Ngày 18/03/2025, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 278/QĐ-UBND với 16 gói thầu liên kết. Gói thầu thi công xây dựng có giá dự toán hơn 25,92 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân mời thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 6 tháng.